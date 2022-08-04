УКР
В Авдіївці залишилося 2,5 тис. мешканців. Люди живуть під постійними обстрілами, - голова ВЦА

Авдіївка Донецької області знаходиться під постійним вогнем, в місті залишається близько 2,5 тисячі цивільних.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив голова ВЦА Віталій Барабаш.

За його словами, люди живуть в жахливих, нелюдських умовах. Немає води, газу. Електрика відсутня близько трьох місяців. За добу місто обстрілюють близько 20 разів.

"Кілька днів поспіль ворог не припиняє спроб наступу на місто. Все під прикриттям артилерії, авіації. Майже щодня двічі на день б'є авіація. Працюють з усіх систем артилерії, які тільки є в наявності. Використовують "Сонцепеки", ракети "Іскандер". Застосовують дистанційне мінування", - розповів він.

За словами Барабаша, в місті залишилося 10% населення, яке було в місті до повномасштабного вторгнення Росії.

+4
04.08.2022 00:38 Відповісти
+4
***** с бородой особенно отвратен
04.08.2022 01:27 Відповісти
+3
видео: удары в районе ЖД моста.....
https://twitter.com/i/status/1554944963707797506
04.08.2022 00:43 Відповісти
Чого не вивезли? Хто винен? Міністр? Чи місцева влада? Констатує місцева влада.
04.08.2022 00:18 Відповісти
***** с бородой особенно отвратен
04.08.2022 01:27 Відповісти
Я телевізор давно не дивлюся. Що воно таке?
04.08.2022 12:27 Відповісти
Зерно змогли. А близько 2,5 тисячі цивільних не можна було?
04.08.2022 00:19 Відповісти
Так що там з пам'ятю?Повернулася?🤣🤣🤣
04.08.2022 00:21 Відповісти
Давай не тут. Люди під обстрілами. Це жахливо.
04.08.2022 00:29 Відповісти
Згодна,навіщо тоді тут лапу підняв?
04.08.2022 00:32 Відповісти
Лапи то в тебе? Не суди по собі. Зверху почитай.
04.08.2022 00:36 Відповісти
Тиж казав краще тут не писати.Знову пам'ять?
04.08.2022 00:38 Відповісти
ви розумієте, що вони не хочуть? а примусово не можна..., а може пюди чекають "визвлителів"?
04.08.2022 10:37 Відповісти
04.08.2022 00:38 Відповісти
видео: удары в районе ЖД моста.....
https://twitter.com/i/status/1554944963707797506
04.08.2022 00:43 Відповісти
 
 