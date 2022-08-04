В Авдіївці залишилося 2,5 тис. мешканців. Люди живуть під постійними обстрілами, - голова ВЦА

Авдіївка Донецької області знаходиться під постійним вогнем, в місті залишається близько 2,5 тисячі цивільних.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив голова ВЦА Віталій Барабаш.

За його словами, люди живуть в жахливих, нелюдських умовах. Немає води, газу. Електрика відсутня близько трьох місяців. За добу місто обстрілюють близько 20 разів.

"Кілька днів поспіль ворог не припиняє спроб наступу на місто. Все під прикриттям артилерії, авіації. Майже щодня двічі на день б'є авіація. Працюють з усіх систем артилерії, які тільки є в наявності. Використовують "Сонцепеки", ракети "Іскандер". Застосовують дистанційне мінування", - розповів він.

За словами Барабаша, в місті залишилося 10% населення, яке було в місті до повномасштабного вторгнення Росії.

