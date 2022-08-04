22 498 38
Вночі 4 серпня у окупованому Херсоні чутно вибухи біля залізничного мосту. ВIДЕО
Вночі 4 липня у окупованому росіянами Херсоні зафіксовані вибухи в районі залізничного мосту через Дніпро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
Повідомляється про чергові ракетні удари ЗСУ в районі Антонівського залізничного мосту (поряд із більш відомим автомобільним).
його там не було...
А что до кацапов - хай валят с Украины в любом виде.
Уїнстон Черчілль
Така вона війна п"здіти також потрібно.
Є звичайно надія що вимусили рф перекинути війська і при цьому у нас є засоби щоб їх ізолювати. Тобто що ми заставляємо рф свідомо лізти в пастку, але згадуючи те як нас всіх заставили мовчати за Азов бо типу все вже домовились і бачачи як всі заявили що ніяких гарантій не було і Зе в черговий раз збрехав, то є дуже великі сумніви...
В целом, на территории Украины сейчас принимают участие в боевых действиях 98 БТГр, а 18 выведено для восстановления боеспособности в связи с потерями.
@zloy_odessit
·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1554769201704964099 12h
29 июля я писал о том, что на территории Украины в боевых действиях участвует 91 БТГр, а всего несколько дней их уже 98, то есть довольно резкий прирост +7 БТГр настораживает.
ну дайте тим клованам ще разів 100 по 100 днів?