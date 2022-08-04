УКР
Вночі 4 серпня у окупованому Херсоні чутно вибухи біля залізничного мосту. ВIДЕО

Вночі 4 липня у окупованому росіянами Херсоні зафіксовані вибухи в районі залізничного мосту через Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж. 

Повідомляється про чергові ракетні удари ЗСУ в районі Антонівського залізничного мосту (поряд із більш відомим автомобільним).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Херсоні росіяни запасаються надувними човнами, - розвідка

вибух (4591) міст (1257) Херсон (3566)
+28
04.08.2022 01:29 Відповісти
+23
04.08.2022 01:55 Відповісти
+22
Железнодорожный мост в Херсонской области, прилёты, норм. Предположительно М982. Кажись они там чего то ремонтировать собирались?
04.08.2022 01:09 Відповісти
це не Хаймарс...
04.08.2022 01:03 Відповісти
... перфоратор іншої системи ?
04.08.2022 01:06 Відповісти
не цьобкувайтесь - це не Хаймарс..
його там не було...
04.08.2022 01:09 Відповісти
та хоч зсуви тектонічні.
04.08.2022 01:12 Відповісти
так і не селітра ж ...
04.08.2022 01:18 Відповісти
Звичайнісінька бавовна.
04.08.2022 01:40 Відповісти
то банки з кацапською тушонкою від спеки рвуться
04.08.2022 10:31 Відповісти
Железнодорожный мост в Херсонской области, прилёты, норм. Предположительно М982. Кажись они там чего то ремонтировать собирались?
04.08.2022 01:09 Відповісти
кацпаром, на запідячувало, повинен стоять разів 10 в суткі + непередбачуваий удар.
04.08.2022 01:14 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1554944963707797506 https://twitter.com/i/status/1554944963707797506

04.08.2022 01:25 Відповісти
Подохшим кацапам міцного здоров'я
04.08.2022 01:16 Відповісти
вот как раз их жизни меня не интересуют. Лишь бы мост взорвали.
А что до кацапов - хай валят с Украины в любом виде.
04.08.2022 09:33 Відповісти
Заява від Зеленського "Росія стягує війська на південь України", слова Арестовича " РФ планує велику операцію на півдні в сторону Запоріжжя, Миколаєва і Кривого". Вже місяць - другий українська влада просуває про контрнаступ України на півдні. Щось мені здається, що хтось когось най.... вже місяць - другий. Або не потрібно розказувати про свої дії.
04.08.2022 01:17 Відповісти
Коли орли мовчать, базікають папуги

Уїнстон Черчілль
04.08.2022 01:23 Відповісти
04.08.2022 01:55 Відповісти
04.08.2022 01:29 Відповісти
молодець путінський бот
04.08.2022 03:46 Відповісти
а я вам, мудакам, казав ще у 2019 -му
04.08.2022 10:18 Відповісти
не думаєш що це була інформаційна пастка? поживемо і побачимо
04.08.2022 01:32 Відповісти
"в сторону Кривого" це мається на увазі "в сторону півночі Херсонської, яку вже звільнили від кацапів".
04.08.2022 05:54 Відповісти
Так дії не такі як розказували.
Така вона війна п"здіти також потрібно.
04.08.2022 01:59 Відповісти
Чи вперше? О ні не вперше.

Є звичайно надія що вимусили рф перекинути війська і при цьому у нас є засоби щоб їх ізолювати. Тобто що ми заставляємо рф свідомо лізти в пастку, але згадуючи те як нас всіх заставили мовчати за Азов бо типу все вже домовились і бачачи як всі заявили що ніяких гарантій не було і Зе в черговий раз збрехав, то є дуже великі сумніви...
04.08.2022 03:33 Відповісти
Наприклад, щодо Криворізького напрямку можлива велика операція по захопленню Іванівки. Хз, що там по Запорізькому і Миколаївському, але коли кажуть про Криворізький напрямок, це мається на увазі села на півночі Херсонської області, які ми вже звільнили.
04.08.2022 05:46 Відповісти
хлопок, вздимленіє - проводка *** заєла...
04.08.2022 01:18 Відповісти
Мабуть наші підірвали понтонний міст орків 😠
04.08.2022 01:20 Відповісти
Там не було ніякого понтонного мосту, там був буксир, який тягав плот. Але може і його.
04.08.2022 05:52 Відповісти
Всім українцям на добраніч від Хімер !

04.08.2022 01:22 Відповісти
По присутствию вражеских БТГр в Украине Можно утверждать, что на Херсонском плацдарме российские оккупационные войска уже сконцентрировали до 28 БТГр. Причём это не полный состав сил и средств привлекаемых на Херсонщину.

В целом, на территории Украины сейчас принимают участие в боевых действиях 98 БТГр, а 18 выведено для восстановления боеспособности в связи с потерями.

@zloy_odessit

·

https://twitter.com/zloy_odessit/status/1554769201704964099 12h

29 июля я писал о том, что на территории Украины в боевых действиях участвует 91 БТГр, а всего несколько дней их уже 98, то есть довольно резкий прирост +7 БТГр настораживает.
04.08.2022 01:34 Відповісти
остается вопрошать а когда же будет обещанное зэ-буратиной освобождение Херсонщины?
04.08.2022 01:36 Відповісти
Когда будет, тогда узнаешь!
04.08.2022 01:46 Відповісти
Ти шо, головний по Буратінам?
04.08.2022 01:56 Відповісти
Север Херсонщины уже под ВСУ.🦾🇺🇦
04.08.2022 05:51 Відповісти
Буратіно багато чого обіцяв, багато виконав?
04.08.2022 06:44 Відповісти
а давайте криворогатих ще раз виберемо?
ну дайте тим клованам ще разів 100 по 100 днів?
04.08.2022 01:45 Відповісти
А шо має сумнів що їх не оберуть на другий термін? Подивиться на молодь, що цілими днями по тіктоках та чат рулетках, сидять регочуть з відосіків то обдристовича то самого голобородька, а тим часом літні жінки свічки за боневтіка по церквах ставлять - вони не веліковні...
04.08.2022 04:37 Відповісти
Свічки - це добрий знак.
04.08.2022 07:32 Відповісти
Може тобі всі плани генштабу опублікувати? А про наступ повідомляти в соцмережах?
04.08.2022 07:08 Відповісти
 
 