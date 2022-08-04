Вночі 4 серпня у окупованому Херсоні чутно вибухи біля залізничного мосту. ВIДЕО

Вночі 4 липня у окупованому росіянами Херсоні зафіксовані вибухи в районі залізничного мосту через Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Повідомляється про чергові ракетні удари ЗСУ в районі Антонівського залізничного мосту (поряд із більш відомим автомобільним).

