Протягом 3 серпня на Південному напрямку знищено 31 окупанта, 1 танк, 2 гаубиці, 2 міномети, 1 безпілотник, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про оперативну обстановку на півдні України 3 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.
У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні складна й напружена.
Ворог продовжує ведення бойових дій на займаному рубежі оборони. З метою недопущення наступу наших військ та відновлення втраченого положення нарощує склад угруповання на Криворізькому напрямку за рахунок перекидання підрозділів 35-ої армії Східного військового округу.
Мобілізувавши сили до роти із застосуванням броньованої техніки, намагався вести штурмові дії за двома напрямками: Білогірка - Андріївка та Сухий Ставок - Біла Криниця. У спробі відновити втрачене положення успіху не мав, ретирувався.
Натомість активізувалася ворожа авіація. Двічі парами літаків штурмової авіації Су-25 атаковано населені пункти Бериславського району. Гелікоптерними парами ворог п’ять разів атакував наші позиції. Втрат немає.
Серед дня південну околицю Костромки було обстріляно реактивною системою залпового вогню "Град". Одна особа загинула, одна поранена, пошкоджено 3 приватних будинки та лінії електропередач.
Нашою армійською авіацією нанесено два удари по опорним пунктам ворога в районах Благодатногог і Правдиного.
За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено втрати ворога у розмірі: 31 рашист, танк Т-72, гаубиці "Гвоздика" і "Мста-Б", 2 міномети, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки і 1 безпілотник-розвідник.
Підтверджено, що в Чорнобаївці знищений пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту рашистів. Повний обсяг ворожих втрат дорозвідується.
В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту змін не зазнало. Продовжує укриватися в ракетнобезпечних районах та тримати напоготові 2 ракетоносці із 16 ракетами і 3 вдк.
В рамках контрдиверсійних заходів правоохоронці затримали учасників міжрегіональної російської агентурної мережі, яка забезпечувала ворога інформацією про військові і стратегічні об’єкти. Керував мережею мешканець Одещини. Ступінь провини та обсяги відповідальності по кажному учаснику мережі встановлюватиме слідство".
Коли ви вже затямите:
"протяг" - це "сквазняк" кацапською, а "на протяжении" - це "впродовж" солов'їною.
Писаки срані...
Є ще більш старе трактування слова "протягом" - протяжно. Але там нічого немає щодо "на пратяжении" (Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. - К., 1907-1909. - Т. 3. - С. 487.)
Висновки робіть самі.
в значенні "впродовж" це слово зустрічається і задовго до совєцької влади. Пошук по корпусу укр. мови одразу дає більш ніж достатньо результатів:
1906: "Чим же можна пояснити, що Забіла протягом такого довгого часу так мало написав?"
1910: " Більш характерними треба вважати попередні три роки, протягом яких земельні запаси банку все зростали."
шо на півдні України плануеться наступ ЗСУ.
тому кацапня перебросуе на південь і посилює...
зеленими би ротами гімно жерти - не встигнеш за ними....
і не думайте, шо кацапятські калмикі-енарали над цім не міркують, як скористатися.
дурковня тільки в опі...