УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11270 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 037 29

Протягом 3 серпня на Південному напрямку знищено 31 окупанта, 1 танк, 2 гаубиці, 2 міномети, 1 безпілотник, - ОК "Південь"

південь

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про оперативну обстановку на півдні України 3 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування. 

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні складна й напружена.

Ворог продовжує ведення бойових дій на займаному рубежі оборони. З метою недопущення наступу наших військ та відновлення втраченого положення нарощує склад угруповання на Криворізькому напрямку за рахунок перекидання підрозділів 35-ої армії Східного військового округу.

Мобілізувавши сили до роти із застосуванням броньованої техніки, намагався вести штурмові дії за двома напрямками: Білогірка - Андріївка та Сухий Ставок - Біла Криниця. У спробі відновити втрачене положення успіху не мав, ретирувався.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку протягом 1 серпня знищено 32 окупанти, 1 САУ, 1 ЗРК "ТОР" та 4 одиниці бронетехніки, - ОК "Південь"

Натомість активізувалася ворожа авіація. Двічі парами літаків штурмової авіації Су-25 атаковано населені пункти Бериславського району. Гелікоптерними парами ворог п’ять разів атакував наші позиції. Втрат немає.

Серед дня південну околицю Костромки було обстріляно реактивною системою залпового вогню "Град". Одна особа загинула, одна поранена, пошкоджено 3 приватних будинки та лінії електропередач.

Нашою армійською авіацією нанесено два удари по опорним пунктам ворога в районах Благодатногог і Правдиного.

За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено втрати ворога у розмірі: 31 рашист, танк Т-72, гаубиці "Гвоздика" і "Мста-Б", 2 міномети, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки і 1 безпілотник-розвідник.

Також читайте: Рашисти на Херсонщині обладнують бомбосховище на бавовняній фабриці та скуповують надувні човни

Підтверджено, що в Чорнобаївці знищений пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту рашистів. Повний обсяг ворожих втрат дорозвідується.

В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту змін не зазнало. Продовжує укриватися в ракетнобезпечних районах та тримати напоготові 2 ракетоносці із 16 ракетами і 3 вдк.

В рамках контрдиверсійних заходів правоохоронці затримали учасників міжрегіональної російської агентурної мережі, яка забезпечувала ворога інформацією про військові і стратегічні об’єкти. Керував мережею мешканець Одещини. Ступінь провини та обсяги відповідальності по кажному учаснику мережі встановлюватиме слідство".

Також читайте: Рашисти все ще зберігають свою техніку в порту окупованого Скадовська, - мер Яковлєв

Автор: 

Миколаївська область (2349) Одеська область (3442) Херсонська область (6117)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Гарні "сквазнякі" на південному напрямку.
Коли ви вже затямите:
"протяг" - це "сквазняк" кацапською, а "на протяжении" - це "впродовж" солов'їною.
Писаки срані...
показати весь коментар
04.08.2022 02:32 Відповісти
+1
Маєте бажання користуватись словником "русіфікації" України (Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. - К.: Наукова думка, 1970-1980. - Т. 7. - С. 330.) то користуйтесь на здоров'я.

Є ще більш старе трактування слова "протягом" - протяжно. Але там нічого немає щодо "на пратяжении" (Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. - К., 1907-1909. - Т. 3. - С. 487.)

Висновки робіть самі.
показати весь коментар
04.08.2022 03:38 Відповісти
+1
Кацапня перекидує на південь підсилення не тому що наступ ЗСУ планується, а тому що він вже йде і кацапи втратили деякі села на півночі Херсонщині і взагалі контроль над адміністративними кордонами області.
показати весь коментар
04.08.2022 06:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарні "сквазнякі" на південному напрямку.
Коли ви вже затямите:
"протяг" - це "сквазняк" кацапською, а "на протяжении" - це "впродовж" солов'їною.
Писаки срані...
показати весь коментар
04.08.2022 02:32 Відповісти
«Кажному»
показати весь коментар
04.08.2022 03:13 Відповісти
вумний як вутка. іди сам словник почитай http://sum.in.ua/s/protjaghom http://sum.in.ua/s/protjaghom
показати весь коментар
04.08.2022 03:19 Відповісти
Маєте бажання користуватись словником "русіфікації" України (Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. - К.: Наукова думка, 1970-1980. - Т. 7. - С. 330.) то користуйтесь на здоров'я.

Є ще більш старе трактування слова "протягом" - протяжно. Але там нічого немає щодо "на пратяжении" (Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. - К., 1907-1909. - Т. 3. - С. 487.)

Висновки робіть самі.
показати весь коментар
04.08.2022 03:38 Відповісти
і де "протягом" це русифікація? морфологічно ця форма не має відповідника в рос. мові.
в значенні "впродовж" це слово зустрічається і задовго до совєцької влади. Пошук по корпусу укр. мови одразу дає більш ніж достатньо результатів:

1906: "Чим же можна пояснити, що Забіла протягом такого довгого часу так мало написав?"
1910: " Більш характерними треба вважати попередні три роки, протягом яких земельні запаси банку все зростали."
показати весь коментар
04.08.2022 04:56 Відповісти
ще один, повчатель впродовж і поперек, всім українцям українець злупився...
показати весь коментар
04.08.2022 05:06 Відповісти
Нічого не вдіємо: нечоловічі пекельні борошна перекладу - моторошна штука.
показати весь коментар
04.08.2022 14:55 Відповісти
когда солнце садится и на Херсон опускается темень оккупационной ночи, кацапы прячутся по подвалам и убежищам, а в ночь выходят ССО ВСУ:
https://www.youtube.com/watch?v=W-UWoRaIgXA
показати весь коментар
04.08.2022 02:59 Відповісти
Вибачаюсь, вище трохи не те посилання )
https://twitter.com/i/status/1554885114034851840
показати весь коментар
04.08.2022 03:30 Відповісти
и опять очередная тихая херсонская ночь
https://twitter.com/i/status/1554897375168192513
показати весь коментар
04.08.2022 03:32 Відповісти
Це сайт Червоноградської військової адміністрації (Львівщина), він розташований на серверах французької фірми OVH у росії. Зв'язатися з ними я не можу, бо на сайті неробоча пошта. Якщо хтось має їхні контакти, повідомте, що їм треба терміново змінити хостинг і адміна.
показати весь коментар
04.08.2022 03:55 Відповісти
ауеная война
показати весь коментар
04.08.2022 03:56 Відповісти
Ага, с вами, кацапоботами-фотожоперами.
показати весь коментар
04.08.2022 06:02 Відповісти
Пшёл вон, киздун кацапский.

показати весь коментар
04.08.2022 06:01 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 06:07 Відповісти
та остання кацапська собака знає,
шо на півдні України плануеться наступ ЗСУ.
тому кацапня перебросуе на південь і посилює...
зеленими би ротами гімно жерти - не встигнеш за ними....
показати весь коментар
04.08.2022 06:18 Відповісти
Кацапня перекидує на південь підсилення не тому що наступ ЗСУ планується, а тому що він вже йде і кацапи втратили деякі села на півночі Херсонщині і взагалі контроль над адміністративними кордонами області.
показати весь коментар
04.08.2022 06:30 Відповісти
а давайте для кацапні побудуєм шоссю - кацапська ********** і до куда буби нема?
показати весь коментар
04.08.2022 06:23 Відповісти
зернова угода - кацапні дали прохід до Одеси.
і не думайте, шо кацапятські калмикі-енарали над цім не міркують, як скористатися.
дурковня тільки в опі...
показати весь коментар
04.08.2022 06:34 Відповісти
Хай скористаються, гарпуни зачекались вже.
показати весь коментар
04.08.2022 06:35 Відповісти
подивимося, побачимо - зелені шашликі на майскі досі відригаются...
показати весь коментар
04.08.2022 06:40 Відповісти
А не треба в рота тягнути перше, що під руку потрапляє...
показати весь коментар
04.08.2022 06:53 Відповісти
 
 