Потужні вибухи пролунали в Миколаєві, окупанти вдарили по двох районах міста, - Сєнкевич
У Миколаєві близько 4 ранку пролунали потужні вибухи, росіяни обстріляли два райони міста.
Про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Близько четвертої ранку у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, пошкоджено будинки в одному районі, а в іншому - виникла пожежа.
Топ коментарі
+19 Анатолий К #427424
показати весь коментар04.08.2022 08:04 Відповісти Посилання
+9 Bodalux
показати весь коментар04.08.2022 10:42 Відповісти Посилання
+8 Бандерівець
показати весь коментар04.08.2022 07:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вам казали...
https://twitter.com/pilotmsv/status/1550792884139577344
Еще один ***** не признающий в упор свою ошибку, повлекшую тысячи смертей и разрушений. Из двух зол нужно было выбрать НАМНОГО меньшее, или у тебя мозгов нет понять это? Насмотрелся РУССКОЯЗЫЧНОГО дешманского сериала? Вы преступно тупые! Тольканипарашенка, пля.
Ось чому продовжується терор українського населення.
30 % від всього населення України, це 72 % від 100 % тих хто прийшов на другий
тур виборів президента у 2019 му.
Навіть жалобу не оголосили , ржали на своєму марафоні. Вірніше не на своєму бо за наші гроші, але це не барижництво і не мародерство для 73%.