Потужні вибухи пролунали в Миколаєві, окупанти вдарили по двох районах міста, - Сєнкевич

У Миколаєві близько 4 ранку пролунали потужні вибухи, росіяни обстріляли два райони міста.

Про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Близько четвертої ранку у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, пошкоджено будинки в одному районі, а в іншому - виникла пожежа.

Також дивіться: Наслідки обстрілу Миколаєва: Пошкоджено будинки, є "приліт" на територію кінно-спортивної школи. ВIДЕО