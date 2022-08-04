УКР
Потужні вибухи пролунали в Миколаєві, окупанти вдарили по двох районах міста, - Сєнкевич

вибух

У Миколаєві близько 4 ранку пролунали потужні вибухи, росіяни обстріляли два райони міста.

Про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Близько четвертої ранку у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, пошкоджено будинки в одному районі, а в іншому - виникла пожежа.

Також дивіться: Наслідки обстрілу Миколаєва: Пошкоджено будинки, є "приліт" на територію кінно-спортивної школи. ВIДЕО

+19
пока українці будуть вибирати популістів, брехунів, малоросів до влади, яким ця Україна потрібна тільки для пограбування, то ми постійно будемо мати проблеми то від зовнішнього, то від внутрішнього ворога. А стосовно бомбити чи обстрілювати територію московії, то будь ласка, беріть свою мисливську зброю, можете вазяти навіть автомат, іншого в нас просто немає. І це також результат дій українців на виборних дільницях 2019 року, повторюся ще і ще раз, бо вони замість ракет, САУ, ППО вибрали асфальт, асвальтоуклажчики, бульдозери і "какая разница". Дуже шкода бвідних миколаївців, які повірили цим брехунам і кожної носчі, а буває і вдень отримують ракети і снаряди на свою голову.
04.08.2022 08:04
+9
Там де і решта обіцянок.
04.08.2022 10:42
+8
Поки Україна не БОМБИТИМЕ територію Московії, по той час Московії безкарно обстрілюватиме українські міста та села!
04.08.2022 07:20
Знову ця попуга...
04.08.2022 06:46
Поки Україна не БОМБИТИМЕ територію Московії, по той час Московії безкарно обстрілюватиме українські міста та села!
04.08.2022 07:20
пока українці будуть вибирати популістів, брехунів, малоросів до влади, яким ця Україна потрібна тільки для пограбування, то ми постійно будемо мати проблеми то від зовнішнього, то від внутрішнього ворога. А стосовно бомбити чи обстрілювати територію московії, то будь ласка, беріть свою мисливську зброю, можете вазяти навіть автомат, іншого в нас просто немає. І це також результат дій українців на виборних дільницях 2019 року, повторюся ще і ще раз, бо вони замість ракет, САУ, ППО вибрали асфальт, асвальтоуклажчики, бульдозери і "какая разница". Дуже шкода бвідних миколаївців, які повірили цим брехунам і кожної носчі, а буває і вдень отримують ракети і снаряди на свою голову.
04.08.2022 08:04
Згоден, що лайно обрали, а з чого вибирати було? порошенка, при якому знищили всі докази щодо вбивства Небесної сотні? та ситуація, коли вибор без вибору - імітація виборів,фікція.
04.08.2022 11:51
Вибирали аби не Порошенко, чудово, дуже відповідальні виборці у нас. А тепер насолоджуйтесь картинкою війни в онлайні чи в живу, головне не забувайте всі обіцянки Зеленського.
А вам казали...
https://twitter.com/pilotmsv/status/1550792884139577344
04.08.2022 12:11
А еще он брата убил и озолотился на войне, дебила кусок
04.08.2022 12:37

Еще один ***** не признающий в упор свою ошибку, повлекшую тысячи смертей и разрушений. Из двух зол нужно было выбрать НАМНОГО меньшее, или у тебя мозгов нет понять это? Насмотрелся РУССКОЯЗЫЧНОГО дешманского сериала? Вы преступно тупые! Тольканипарашенка, пля.
04.08.2022 12:52
Пан, думають, що як набрешуть, то зразу всі повірять і все відразу стане на своє місце. Про знищення Порошенком доказів щодо вбивства Небесної сотні не чув, чув що недавно при Зеленському, його ДБР знищили справи, по яких проводилися операвтивні і літерні заходи і де були таким шляхом добуті докази на віддачу наказів на "вогонь", катування і затримання з фальсифікацями, як були і ким задіяні "антимайданівці" завезені з Донецької, Луганської областей і Криму, хто їм видав автомати і пістолети, хто давав команду викрадати, вивозити в ліс і вбивати евромайданівців....і хто призначив розслідувати ці справи в ДБР тих, хто захищав в судах януковича, а в ОП курірує всі ці процеси в правоохоронних органах і судах бувший начальник слідчого підрозділу, донецький бовдур, який фальшував ці справи і знищував Небесну сотню - татаров. Там він побачив довідки і "СН" і "меморандуми" зі своїм іменем і вирішили все спалити. Не чули про таких? А призначив їх пан Зеленський! І тут Ви набрехали про вибір без вибора, вибор був і це показав час - потрібно було вибирати Порошенко(це на мій погляд), то точно мали б ракети і можливо не мали нападу ворога 24.02.2022 року!
04.08.2022 16:21
Так все і буде, літаки летять будем всіх бомбить.
04.08.2022 11:22
🤣🤣🤣👏👏👏👍👍👍Такий собі ЗБ-победун
04.08.2022 15:00
А откуда это у него бомбы сыпятся?
04.08.2022 15:45
А де ж анансований Янелохом наступ на Херсон?
04.08.2022 10:33
Там де і решта обіцянок.
04.08.2022 10:42
У всу странное наступление на запод ...
04.08.2022 14:12
це було в той день, коли Дерьмака в Конгрессі с гівном мішали. Буба вирішив написати відосік про наступ і відволікти увагу.
04.08.2022 19:16
Всі розповіді, що США заборонили обстрілювати територію кацапстану поширюють путінські агенти в Україні . Для цих агентів - рф і є своя територія, а Україна - ворожа територія.
Ось чому продовжується терор українського населення.
04.08.2022 11:44
Где ПВО, плять, для самого обстреливаемого города?
04.08.2022 12:47
Де потужні вибухи в Саратові? Ну принаймні в Білгороді?
04.08.2022 15:14
30 % українців вибрало президентом УКРАЇНОФОБА, тому маємо те що маємо ...
30 % від всього населення України, це 72 % від 100 % тих хто прийшов на другий
тур виборів президента у 2019 му.
04.08.2022 18:46
Здали азовців , діла по обміну полоненими передали агенту буданову (засекретили), А це дало можливість путлеру їх вбити. Так от зразу появилось діло на Порошенка про кражу 30 млн. Це щоб відвернути увагу від зради пацанів.
Навіть жалобу не оголосили , ржали на своєму марафоні. Вірніше не на своєму бо за наші гроші, але це не барижництво і не мародерство для 73%.
05.08.2022 06:28
 
 