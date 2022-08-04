УКР
Росія використовує ЗАЕС і для залякувань, і для того, щоб Україні знизили поставки зброї, - ISW

заес

Російські війська використовують Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в Енергодарі, щоб посилити страх ядерної катастрофи і знизити бажання Заходу надавати військову підтримку Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що росіяни маніпулюють захопленою ЗАЕС і для залякувань, і для того, щоб Україні знизили поставки зброї.

У матеріалі інституту йдеться також, що Кремль, ймовірно, продовжує намагатися посилити свої відносини з Тегераном, щоб отримати безпілотники для використання в Україні.

ISW зазначає, що останніми днями російські війська досягли обмежених успіхів навколо Бахмута і Авдіївки.

Також читайте: Захоплена Росією Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю", - МАГАТЕ

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська, ймовірно, використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (АЕС) в Енергодарі, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, намагаючись таким чином понизити бажання західних держав надавати військову підтримку українському контрнаступу.
  • Російські війська, ймовірно, підпалили тюремний комплекс, де утримували українських військовополонених в окупованій Донецькій області, але звинуватили Україну в нібито високоточному ударі з використанням західного військового обладнання, що, ймовірно, посилить нерішучість США щодо продовження надання Україні HIMARS.
  • Москва, ймовірно, продовжує намагатися посилити свої відносини з Тегераном, щоб забезпечити безпілотники для використання в Україні.
  • Окупанти здійснили обмежену наземну атаку на північний захід від Слов’янська та продовжили наступ на Бахмут з північного сходу, сходу та південного сходу.
  • Російські війська надають перевагу фронтальному наступу на Авдіївку і не змогли закріпитися в Пісках.
  • Повідомляється, що російські війська формують ударне угруповання для запобігання контрнаступу українських військ на півночі Херсонщини або контратаки проти них.
  • Російська окупаційна влада може дозволити як особисте, так і онлайн-голосування на майбутніх псевдореферендумах щодо приєднання окупованих українських територій до Росії, що дозволить Росії відвертіше фальсифікувати вибори.

Читайте: Окупанти накопичують техніку та облаштовують вогневі позиції на Запорізькій АЕС, - мер Енергодару

Автор: 

+6
,то единственное, на что способен фюрер кацапов, членоголоввое *****, срущее в чемодан. Только напрасны его старания. Если ЗАЭ рванет, то радиация и кацапию накроет, и ***** это понимает. Кацапы могут только пугать.
показати весь коментар
04.08.2022 07:13 Відповісти
+5
Террористов надо уничтожать, а не бояться.
показати весь коментар
04.08.2022 07:30 Відповісти
+5
Кацапи думають задніцей,нажаль...
Але нам від того не легше,та продовжуємо знищувати цих двуногих істот...
показати весь коментар
04.08.2022 07:37 Відповісти
а ми їм, ****, до туди дорогу налаштуемо..
в нас, прораби, на дай цемент ********, при владі....
показати весь коментар
04.08.2022 07:11 Відповісти
04.08.2022 07:13 Відповісти
Вы действительно так думаете, что "кацапы могут только пугать"?
А вот я думаю, что 24.02.2022 доказало, что они могут натворить все, что угодно, без оглядки на последствия.
Ну, вы же понимаете, извечный русский принцип действия - сначала ввяжемся, а думать будем потом.
"Упремся - разберемся"
показати весь коментар
04.08.2022 07:18 Відповісти
Та ты шо, прям всё что угодно могут? Как там Киев за три дня? Как там освобождение "ДНР"? А что со сменой режима в Украине?
показати весь коментар
04.08.2022 07:21 Відповісти
Вы меня невнимательно прочитали.
Я кажется написал про них - "сначала ввяжемся, а думать будем потом".
То, что вы написали - это провальные последствия того, что ввязались.
И, кстати, я читал уже не одну аналитику, где написано, что если бы тогда, в ночь с 23-го на 24-го, Путину удалось увидеть сегодняшнюю картину происходящего, то даже и он при всей своей отмороженности этого бы не начал.
Но не увидел, потому что не стратег и дальше кончика собственного носа не не видит
показати весь коментар
04.08.2022 07:30 Відповісти
взорвать самую большую в Европе АЭС и накрыть весь мир облаками радиации и включая первой же жертвой будет Россия ибо она ближе всего. Гениально! ))) не неси бред!
показати весь коментар
04.08.2022 07:29 Відповісти
Вы исходите из того, что для России и ее "вождей" благополучие собственного населения задача №1.
А я исхожу из того, что:
а) Им насрать на собственное население.
б) Им насрать на весь прочий мир.
Короче, сам бред не неси.
показати весь коментар
04.08.2022 07:33 Відповісти
Чем самая большая АЭС отличается от не самой большой? Тут будет максимум один реактор,так же как и на ЧАЭС.
Все это уже проходили,30 км.безусловного отселения,остальные получают дозу в зависимости от направления ветра.
Все последствия останутся Украине,как было и с Чернобылем.
Так что кацапне пох.
показати весь коментар
04.08.2022 08:07 Відповісти
Зная рукожопость кацапов и их дебилизм, взорвать ЗАЭС они могут просто по неосторожности. Правила безопасности при обращении с боеприпасами их никогда не останавливали и обезьян у кацапов много
показати весь коментар
04.08.2022 08:39 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 07:37 Відповісти
С кацапней надо только их методами.
Росія використовує ЗАЕС і для залякувань, і для того, щоб Україні знизили поставки зброї, - ISW Джерело:
Почему Украина не використовує ЗАЕС для залякувань Европы, і для того, щоб росию визнали державою- террористом?
******* ту атомную надо круглые сутки дронами-камикадзе которые недавно поставлены США, именно для таких объектов они и предназначены,заряды маломощные,блок не повредят,а кацапня ссаться будет.
А как щас это вообще не вариант.в Никополь прилетело 60 градин,а в ответку одна пушка раз 5 стрельнула и все, после этого разрушено 50 домов,а кацапы покуривая спокойно пошли спать
показати весь коментар
04.08.2022 08:49 Відповісти
Нужно увеличить поставки ракет большой дальности, чтобы Украина могла уничтожать поезда с техникой на Крымском мосту и в Крыму. Тогда у русских не будет оружия для передка и Украина будет продвигаться и освобождать всю территорию Украины! И ничего русские не сделают с ЗАЭС, потому что они понимают, что их и накроет и им будет вообще жопа тогда в Х100 скорости. А Путина снесут его же люди. русским не нужно верить просто! русские наоборот бояться, что что-то случиться с таким опасным объектом.
показати весь коментар
04.08.2022 07:26 Відповісти
04.08.2022 07:30 Відповісти
якось писали шо зазвичай вітри звідти дують на Кубань і якшо рвоне забрудення піде на Азовське та Кубань
показати весь коментар
04.08.2022 07:33 Відповісти
ЗАЕС - велика брудна бімба
показати весь коментар
04.08.2022 07:34 Відповісти
Маладые республики и Ростов напряглись, Крымнаш в ах.е, сатанист ********** своих не бросает, всех заберёт в Ад.
показати весь коментар
04.08.2022 07:37 Відповісти
100%, що так.
Старовинний степовий звичай. Коли хан відчуває наближення кінця, наказує своїм підданим укласти разом із ним у могилу якнайбільше людей. Ну, а чим хан кремлівський гірший за своїх попередників?
показати весь коментар
04.08.2022 07:42 Відповісти
на концерт Квартала 95
показати весь коментар
04.08.2022 08:09 Відповісти
а ми чого не використовуємо?
показати весь коментар
04.08.2022 07:51 Відповісти
Таке ми уже читали по Чорнобиль.
показати весь коментар
04.08.2022 08:17 Відповісти
А мало би бути навпаки, це наші АЕС, наша земля, наш останній шанс...
Припустім найгірший варіант....
Якщо у нас не буде достатньо потужності армії і економіки, щоб перемогти РФ..., не дасть нам досить зброї і грошей Захід, який по суті нас кинув згідно гарантій Будапештського меморандуму... війна де факто буде програна...
Громадяни України мають покинути територію України, на якій воєнні ВСУ підірвуть всі атомні реактори, щоб не дати ворогу захопити нашу землю..., на це після роззброєння і кидка по Будапешту, ми маємо повне моральне право...
показати весь коментар
04.08.2022 09:06 Відповісти
Якщо відбудеться катастрофа на ЗАЕС, то швидше за все, ліквідувати наслідки нікому буде. А де один, там і 6 реакторів буде. Якщо нікому після катастрофи їх буде обслуговувати. А це зараження всього світу. Бо засипати і зупинити горіння буде нікому, цей радіоактивний попіл буде постійно викидатися в атмосферу і розноситися по всьому світу. А також стікати через Дніпро в Світовий Океан. Дуже небезпечно гратися в військові ігри на ЗАЕС. Світ повинен тільки за це був ввести руйнівні санкції на рашистію, поки вони її не звільнять. Але схоже, що вони не розуміють наслідки. Чи тупі, чи не довели їм наслідки можливої катастрофи, їх аналітики.
показати весь коментар
04.08.2022 09:21 Відповісти
 
 