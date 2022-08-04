Росія використовує ЗАЕС і для залякувань, і для того, щоб Україні знизили поставки зброї, - ISW
Російські війська використовують Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в Енергодарі, щоб посилити страх ядерної катастрофи і знизити бажання Заходу надавати військову підтримку Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики припускають, що росіяни маніпулюють захопленою ЗАЕС і для залякувань, і для того, щоб Україні знизили поставки зброї.
У матеріалі інституту йдеться також, що Кремль, ймовірно, продовжує намагатися посилити свої відносини з Тегераном, щоб отримати безпілотники для використання в Україні.
ISW зазначає, що останніми днями російські війська досягли обмежених успіхів навколо Бахмута і Авдіївки.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Російські війська, ймовірно, використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (АЕС) в Енергодарі, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, намагаючись таким чином понизити бажання західних держав надавати військову підтримку українському контрнаступу.
- Російські війська, ймовірно, підпалили тюремний комплекс, де утримували українських військовополонених в окупованій Донецькій області, але звинуватили Україну в нібито високоточному ударі з використанням західного військового обладнання, що, ймовірно, посилить нерішучість США щодо продовження надання Україні HIMARS.
- Москва, ймовірно, продовжує намагатися посилити свої відносини з Тегераном, щоб забезпечити безпілотники для використання в Україні.
- Окупанти здійснили обмежену наземну атаку на північний захід від Слов’янська та продовжили наступ на Бахмут з північного сходу, сходу та південного сходу.
- Російські війська надають перевагу фронтальному наступу на Авдіївку і не змогли закріпитися в Пісках.
- Повідомляється, що російські війська формують ударне угруповання для запобігання контрнаступу українських військ на півночі Херсонщини або контратаки проти них.
- Російська окупаційна влада може дозволити як особисте, так і онлайн-голосування на майбутніх псевдореферендумах щодо приєднання окупованих українських територій до Росії, що дозволить Росії відвертіше фальсифікувати вибори.
Топ коментарі
+6 Alex Tiger
показати весь коментар04.08.2022 07:13 Відповісти Посилання
+5 Petrov Viktor
показати весь коментар04.08.2022 07:30 Відповісти Посилання
+5 Нина Карпенко
показати весь коментар04.08.2022 07:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в нас, прораби, на дай цемент ********, при владі....
А вот я думаю, что 24.02.2022 доказало, что они могут натворить все, что угодно, без оглядки на последствия.
Ну, вы же понимаете, извечный русский принцип действия - сначала ввяжемся, а думать будем потом.
"Упремся - разберемся"
Я кажется написал про них - "сначала ввяжемся, а думать будем потом".
То, что вы написали - это провальные последствия того, что ввязались.
И, кстати, я читал уже не одну аналитику, где написано, что если бы тогда, в ночь с 23-го на 24-го, Путину удалось увидеть сегодняшнюю картину происходящего, то даже и он при всей своей отмороженности этого бы не начал.
Но не увидел, потому что не стратег и дальше кончика собственного носа не не видит
А я исхожу из того, что:
а) Им насрать на собственное население.
б) Им насрать на весь прочий мир.
Короче, сам бред не неси.
Все это уже проходили,30 км.безусловного отселения,остальные получают дозу в зависимости от направления ветра.
Все последствия останутся Украине,как было и с Чернобылем.
Так что кацапне пох.
Але нам від того не легше,та продовжуємо знищувати цих двуногих істот...
Росія використовує ЗАЕС і для залякувань, і для того, щоб Україні знизили поставки зброї, - ISW Джерело:
Почему Украина не використовує ЗАЕС для залякувань Европы, і для того, щоб росию визнали державою- террористом?
******* ту атомную надо круглые сутки дронами-камикадзе которые недавно поставлены США, именно для таких объектов они и предназначены,заряды маломощные,блок не повредят,а кацапня ссаться будет.
А как щас это вообще не вариант.в Никополь прилетело 60 градин,а в ответку одна пушка раз 5 стрельнула и все, после этого разрушено 50 домов,а кацапы покуривая спокойно пошли спать
Старовинний степовий звичай. Коли хан відчуває наближення кінця, наказує своїм підданим укласти разом із ним у могилу якнайбільше людей. Ну, а чим хан кремлівський гірший за своїх попередників?
Припустім найгірший варіант....
Якщо у нас не буде достатньо потужності армії і економіки, щоб перемогти РФ..., не дасть нам досить зброї і грошей Захід, який по суті нас кинув згідно гарантій Будапештського меморандуму... війна де факто буде програна...
Громадяни України мають покинути територію України, на якій воєнні ВСУ підірвуть всі атомні реактори, щоб не дати ворогу захопити нашу землю..., на це після роззброєння і кидка по Будапешту, ми маємо повне моральне право...