Росія використовує ЗАЕС і для залякувань, і для того, щоб Україні знизили поставки зброї, - ISW

Російські війська використовують Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в Енергодарі, щоб посилити страх ядерної катастрофи і знизити бажання Заходу надавати військову підтримку Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що росіяни маніпулюють захопленою ЗАЕС і для залякувань, і для того, щоб Україні знизили поставки зброї.

У матеріалі інституту йдеться також, що Кремль, ймовірно, продовжує намагатися посилити свої відносини з Тегераном, щоб отримати безпілотники для використання в Україні.

ISW зазначає, що останніми днями російські війська досягли обмежених успіхів навколо Бахмута і Авдіївки.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська, ймовірно, використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (АЕС) в Енергодарі, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, намагаючись таким чином понизити бажання західних держав надавати військову підтримку українському контрнаступу.

Російські війська, ймовірно, підпалили тюремний комплекс, де утримували українських військовополонених в окупованій Донецькій області, але звинуватили Україну в нібито високоточному ударі з використанням західного військового обладнання, що, ймовірно, посилить нерішучість США щодо продовження надання Україні HIMARS.

Москва, ймовірно, продовжує намагатися посилити свої відносини з Тегераном, щоб забезпечити безпілотники для використання в Україні.

Окупанти здійснили обмежену наземну атаку на північний захід від Слов’янська та продовжили наступ на Бахмут з північного сходу, сходу та південного сходу.

Російські війська надають перевагу фронтальному наступу на Авдіївку і не змогли закріпитися в Пісках.

Повідомляється, що російські війська формують ударне угруповання для запобігання контрнаступу українських військ на півночі Херсонщини або контратаки проти них.

Російська окупаційна влада може дозволити як особисте, так і онлайн-голосування на майбутніх псевдореферендумах щодо приєднання окупованих українських територій до Росії, що дозволить Росії відвертіше фальсифікувати вибори.

