У частинах сил спеціальних операцій ЗС Білорусі проводиться перевірка бойової готовності, - Генштаб ЗСУ

У частинах сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь Генеральний штаб ЗСУ відзначає проведення перевірки бойової готовності.

Так, розпочалася сто шістдесят друга доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

В частинах сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь відзначено проведення перевірки бойової готовності.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Медведівки Чернігівської області та Краснопілля і Миропілля Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка.

Здійснив спробу наступу у напрямку Байрак – Гусарівка, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч та відійшли.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. Завдав авіаційного удару неподалік Спірного.

Вів наступальний бій у напрямку Яремівка – Долина, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Яковлівка, Травневе, Кодема, Покровське, Роздолівка, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут та Соледар. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Соледара та Кодеми.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигірʼя – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штурмові дії в напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із артилерії та танків біля Залізничного, Варварівки, Мар’їнки, Гуляйполя, Новосілки, Гуляйпільського і Темирівки. Ворог завдав авіаудару неподалік Новополя. Тривають бойові дії в напрямку Олександрівка – Мар’їнка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Миколаєва, Прибузького та ще 25 населених пунктів. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БпЛА.

В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення. Аби потрапити назад, на територію рф, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я.

Наша винищувальна авіація продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна - небезуспішно надає вогневу підтримку підрозділам у визначених операційних районах.