Окупанти випустили 60 снарядів із "Градів" по Нікополю, "Ураганами" накрили дві громади на Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Російські війська обстріляли Дніпропетровщину, Нікополь двічі.
Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Напружена ніч тривог і обстрілів. Під ворожий удар потрапили два райони області - Нікопольський та Криворізький.
Російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з "Градів".
Попередньо, люди не постраждали.
Один будинок знищено, майже 50 - пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали.
Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.
У місті перебито дві лінії електропередач. Без світла більш ніж 3000 нікопольців.
На місці працюють аварійні бригади електриків.
У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Карпівську та Широківську громади.
У Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу - лікується удома.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мы по мирному населению не стреляем... ага!!! суки конченные, брехливые