Окупанти випустили 60 снарядів із "Градів" по Нікополю, "Ураганами" накрили дві громади на Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли Дніпропетровщину, Нікополь двічі.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напружена ніч тривог і обстрілів. Під ворожий удар потрапили два райони області - Нікопольський та Криворізький.

Російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з "Градів".

Попередньо, люди не постраждали.



Один будинок знищено, майже 50 - пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали.



Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.



У місті перебито дві лінії електропередач. Без світла більш ніж 3000 нікопольців.



На місці працюють аварійні бригади електриків.



У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Карпівську та Широківську громади.



У Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу - лікується удома.

