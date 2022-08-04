УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 094 10

Окупанти випустили 60 снарядів із "Градів" по Нікополю, "Ураганами" накрили дві громади на Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли Дніпропетровщину, Нікополь двічі.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напружена ніч тривог і обстрілів. Під ворожий удар потрапили два райони області - Нікопольський та Криворізький.

Російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з "Градів".
Попередньо, люди не постраждали.

Один будинок знищено, майже 50 - пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали.

Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.

У місті перебито дві лінії електропередач. Без світла більш ніж 3000 нікопольців.

На місці працюють аварійні бригади електриків.

У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Карпівську та Широківську громади.

У Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу - лікується удома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Дніпропетровщині: Поранення дістав 73-річний чоловік, пошкоджено кілька десятків будинків

обстріл (30409) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1325) Дніпропетровська область (4154)
Топ коментарі
+9
ВСУ взяли в плен 24 кадыровца Хороший подарок академику в честь присвоения ему Героя ДНР
04.08.2022 08:20 Відповісти
+7
твари... только полная безнаказанность (ибо невозможно ответить по АЄС, на которой они укрепились) позволяет так безжалостно утюжить мирный Никополь...
мы по мирному населению не стреляем... ага!!! суки конченные, брехливые
04.08.2022 09:53 Відповісти
+5
Почему 24 можно 48 но отдельно от кадыровцев. Как говорится мухи отдельно яйца отдельно.
04.08.2022 09:14 Відповісти
ВСУ взяли в плен 24 кадыровца Хороший подарок академику в честь присвоения ему Героя ДНР
04.08.2022 08:20 Відповісти
На 24 кадыровца,должно остаться 24 яйца
04.08.2022 08:38 Відповісти
Почему 24 можно 48 но отдельно от кадыровцев. Как говорится мухи отдельно яйца отдельно.
04.08.2022 09:14 Відповісти
Зачем им яйца?
04.08.2022 09:10 Відповісти
Люди, виєзжайте із Нікополя. Бо буде горе..
04.08.2022 09:50 Відповісти
А куда? В спортзал где-нибудь в Виннице мыться раз в неделю и спать на полу как собаки?
04.08.2022 14:20 Відповісти
Подписываем петицию https://petition.president.gov.ua/petition/152992?fbclid=IwAR1Bc4X2F2x6bYWoyu3gN_VhZy4jYxCWgYX_TRAiM8LYHMoBW2FejNJriU4 Врятуйте беззахисне місто Нікополь!
04.08.2022 18:42 Відповісти
твари... только полная безнаказанность (ибо невозможно ответить по АЄС, на которой они укрепились) позволяет так безжалостно утюжить мирный Никополь...
мы по мирному населению не стреляем... ага!!! суки конченные, брехливые
04.08.2022 09:53 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
04.08.2022 14:52 Відповісти
Неравнодушные,подписываем петицию для защиты Никополя. https://petition.president.gov.ua/petition/152992?fbclid=IwAR1Bc4X2F2x6bYWoyu3gN_VhZy4jYxCWgYX_TRAiM8LYHMoBW2FejNJriU4 Врятуйте беззахисне місто Нікополь!
04.08.2022 18:44 Відповісти
 
 