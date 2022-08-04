УКР
Резніков і глава Пентагону Остін обговорили ситуацію на фронті й допомогу Україні

Глава Пентагону Ллойд Остін обговорив з міністром оборони України Олексієм Резніковим поточну ситуацію на фронті і військову допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Остіна в Twitter.

Резніков надав Остіну оновлену інформацію про ситуацію на фронтах.

"Ми обговорили ключову динаміку, яка формує поле бою, а також поточні потреби України в допомозі в галузі безпеки", - йдеться в повідомленні.

Institute for the Study of War пока не в курсах
https://twitter.com/i/status/1554256586314596353
показати весь коментар
04.08.2022 08:09 Відповісти
понравилась его формулировка "расскажу такое, с чем вы не сможете дальше жить"
т.е. после просмотра каждый кацап должен "стать хорошим русским"
показати весь коментар
04.08.2022 08:16 Відповісти
Голова пентагону знає що у зелі є криса? А голова пентагону знає що резніков дружить з крисою?
показати весь коментар
04.08.2022 08:17 Відповісти
А Осиін знає,що ця криса хоче бути замісником Резніченко?
показати весь коментар
04.08.2022 08:19 Відповісти
Моссад найдет, если крыса, то найдет из окна...
показати весь коментар
22.01.2023 02:37 Відповісти
США за нас -- вистоім
показати весь коментар
04.08.2022 08:21 Відповісти
Одні балачки....
показати весь коментар
04.08.2022 09:16 Відповісти
У Резника вечно сонно-удивленное литсо.
Не трогайте его , дайте ему поспать
показати весь коментар
04.08.2022 09:33 Відповісти
 
 