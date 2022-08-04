Резніков і глава Пентагону Остін обговорили ситуацію на фронті й допомогу Україні
Глава Пентагону Ллойд Остін обговорив з міністром оборони України Олексієм Резніковим поточну ситуацію на фронті і військову допомогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Остіна в Twitter.
Резніков надав Остіну оновлену інформацію про ситуацію на фронтах.
"Ми обговорили ключову динаміку, яка формує поле бою, а також поточні потреби України в допомозі в галузі безпеки", - йдеться в повідомленні.
