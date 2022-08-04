Військові РФ мають втрати, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість зазнати легкого поранення, - Генштаб ЗСУ
Окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують можливості легких поранень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість зазнати легкого поранення. Аби потрапити назад, на територію РФ, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров'я", - йдеться у повідомленні.
І ваш пессимизм як рукою зніме....
У вас є конкретні пропозиції?
Якщо немає,то вірте ЗСУ.
Лучше расскажите как там с контрнаступлением?
люди там сидять в окопах з калашами, по них гатять з усього, поки не випалять там все, тоді посилають якихось мобіків, наші їх убивають і все починається спочатку. отака війна.
читай Доніка, читай Бутусова, і вони, і всі решта одне й те саме всі кажуть. у нас немає стільки артилерії і снарядів, ні в кого в світі нема.
я не знаю, чому не допомагають хаймарси, чому не можна якусь іншу тактику проти рашистів застосовувати, я не розумію, коли в них кінчаться стволи і ********** (може, ніколи), це все якась повна жопа.
Я під Бородянкою...все це ми відчули на собі..
Це було жахіття...
Мій племінник з бійцями потрапив в перший день війни під обстріл біля Василькова...
Ранили,але медики не спасли...
Син в ЗСУ....Я не маю права бути слабкою..
Ми робимо те,що в наших силах.
Ми обов'язково переможемо,бо ми дуже сильна нація.Слава ЗСУ!!!
Чего, подобными сообщениями добивается Генштаб? Кто-нибудь, объясните Генштабу разницу между украинцами и москалями. Нас зомбировать не получится. Кроме злости раздражения, подобные "сообщения" никаких патриотических эмоций не вызывают.