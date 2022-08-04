УКР
Військові РФ мають втрати, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість зазнати легкого поранення, - Генштаб ЗСУ

Окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують можливості легких поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість зазнати легкого поранення. Аби потрапити назад, на територію РФ, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров'я", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ ліквідували російського підполковника, командира батальйону десантників Сорокіна, - блогер

+13
Тільки мені здається, що Буданов перетворив ГУРМО в "єдиний телемарафон"?
04.08.2022 08:31 Відповісти
+10
Ясно, значить ввечері буде "частковий успіх".
04.08.2022 08:37 Відповісти
+8
Ви подивіться що рашисти роблять з Миколіївом, Нікополем, Харковом та купою інших міст, тікають вони ага. Опіум для народу, от така ж інформ політика була перед війною, спочатку все нормально все нормально, а потім "ПАЛУНДРА ВОРОГ ПІД КИЇВОМ ВСІ ХТО МОЖЕ ВИХОДЬТЕ Й БЕРІТЬ АВТОМАТ".
04.08.2022 08:46 Відповісти
Невідомо взагалі в що він перетворив ГУРМО
показати весь коментар
04.08.2022 08:58 Відповісти
В "єдиний лохомарафон" iменi Д*рьмака
показати весь коментар
04.08.2022 11:14 Відповісти
Я дам пораду: берете автомат і на передову.
І ваш пессимизм як рукою зніме....
показати весь коментар
04.08.2022 08:42 Відповісти
Ви нових нарожаєте, товарісч Жюков?
показати весь коментар
04.08.2022 08:56 Відповісти
Я не розумію мову манкуртів
показати весь коментар
04.08.2022 09:03 Відповісти
Та ви й те що пишете - не тямите, бо з зеленої методички.
показати весь коментар
04.08.2022 12:59 Відповісти
Ніякого відношення до них не маю,на щастя...
У вас є конкретні пропозиції?
Якщо немає,то вірте ЗСУ.
показати весь коментар
04.08.2022 13:09 Відповісти
***** ну хватит уже *******.
Лучше расскажите как там с контрнаступлением?
показати весь коментар
04.08.2022 08:36 Відповісти
Але території продовжуємо втрачати. І протидії цьому не видно. (Навіть якщо зібрати всіх інвалідів і видати по іржавому калашу, то це навряд допоможе)
показати весь коментар
04.08.2022 08:54 Відповісти
У Арестовича каждый день контрнаступление. Вроде бы и оружие есть и военное начальство говорит о достаточном количестве войск , но что то делается не так. Ничего не меняется. Мозг командования очень слаб и нельзя воевать , если главным руководством руководит трусость. Не должно быть только пассивной обороны , нужны не стандартные решения - их нет. Почему бы не взять Горловку и Донецк, не сгруппироваться и организовать чувствительный прорыв.? Как продали в начале войны южные области и Киев( случайно не взяли только благодаря мужеству и героизму) , так и продолжают эмитировать боевые действия.
показати весь коментар
04.08.2022 09:12 Відповісти
Я бачу,що ви велікій статег...
показати весь коментар
04.08.2022 09:24 Відповісти
кицю, там шквал вогню. шквал. рашисти валять з усього, з мінометів, ствольної артилерії всіх калібрів, ракетами, авіацією!!! наша артилерійська відповідь - 2:100. і то, нашим моментально прилітає атвєтка. снайпери вже не потрібні! бо теж прилітає атвєтка, яка випалює все навкруги.
люди там сидять в окопах з калашами, по них гатять з усього, поки не випалять там все, тоді посилають якихось мобіків, наші їх убивають і все починається спочатку. отака війна.
читай Доніка, читай Бутусова, і вони, і всі решта одне й те саме всі кажуть. у нас немає стільки артилерії і снарядів, ні в кого в світі нема.
я не знаю, чому не допомагають хаймарси, чому не можна якусь іншу тактику проти рашистів застосовувати, я не розумію, коли в них кінчаться стволи і ********** (може, ніколи), це все якась повна жопа.
показати весь коментар
04.08.2022 11:14 Відповісти
Я все розумію...
Я під Бородянкою...все це ми відчули на собі..
Це було жахіття...
Мій племінник з бійцями потрапив в перший день війни під обстріл біля Василькова...
Ранили,але медики не спасли...
Син в ЗСУ....Я не маю права бути слабкою..
Ми робимо те,що в наших силах.
Ми обов'язково переможемо,бо ми дуже сильна нація.Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
04.08.2022 12:39 Відповісти
Хай знімають штани і висувають свою дупу з-за укриття. Наші снайпери подумають, що це башка, і зроблять 300-тим. Але ж чим вони потім будуть думать?
показати весь коментар
04.08.2022 09:26 Відповісти
Почему мы не верим власти? Потому, что они постоянно врут!
Чего, подобными сообщениями добивается Генштаб? Кто-нибудь, объясните Генштабу разницу между украинцами и москалями. Нас зомбировать не получится. Кроме злости раздражения, подобные "сообщения" никаких патриотических эмоций не вызывают.
показати весь коментар
04.08.2022 10:14 Відповісти
Стараниями Ермака в украинской армии, к сожалению, дела обстоят не лучше. Насильственная мобилизация не способствует. Но если ребята на фронте ещё держатся, то в тылу критическая масса людей, оставшись без заработков за границей, скоро запросит мира любой ценой, на что и рассчитывает ЗекоМанда
показати весь коментар
04.08.2022 11:12 Відповісти
Навіщо таку муть писати, та ще й , нібито то Генштаб її видає. Хіба нам треба ця брехня, якщо кожен день ми читаємо і чуємо, що здаємо знову щось цим деморалізованим п"яним кацапам, які до того ж засипають наші міста і села ракетами і бомбами. Посоромилися б таке друкувати.
показати весь коментар
04.08.2022 13:07 Відповісти
 
 