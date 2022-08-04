Військові РФ мають втрати, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість зазнати легкого поранення, - Генштаб ЗСУ

Окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують можливості легких поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість зазнати легкого поранення. Аби потрапити назад, на територію РФ, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського підполковника, командира батальйону десантників Сорокіна, - блогер