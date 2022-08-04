Від 24 лютого українці понад 10 млн разів перетнули державний кордон на виїзд, - ООН

За даними Агентства ООН у справах біженців, після початку повномасштабного вторгнення РФ українці понад 10 млн разів перетнули державний кордон на виїзд.

Про це повідомляє EU Observer, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що починаючи із 24 лютого було зафіксовано 10 107 957 перетинів кордону з України.

За даними ООН, майже 4 млн українців подали документи на тимчасове проживання в сусідніх країнах. Найбільше - у Польщі, де оселилося понад 1,2 млн біженців з нашої держави.

Повідомляється також, що багато українців були примусово відправлені до Росії, де вони стикаються з порушеннями прав людини. В ООН зафіксували майже 2 млн випадків перетину кордону з України до РФ з початку повномасштабної російської агресії.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в останньому звіті назвало ситуацію з українськими біженцями "однією з найбільших криз вимушеного переміщення з часів Другої світової війни, і, безперечно, найшвидшою".

