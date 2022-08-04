УКР
Від 24 лютого українці понад 10 млн разів перетнули державний кордон на виїзд, - ООН

За даними Агентства ООН у справах біженців, після початку повномасштабного вторгнення РФ українці понад 10 млн разів перетнули державний кордон на виїзд.

Про це повідомляє EU Observer, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що починаючи із 24 лютого було зафіксовано 10 107 957 перетинів кордону з України.

За даними ООН, майже 4 млн українців подали документи на тимчасове проживання в сусідніх країнах. Найбільше - у Польщі, де оселилося понад 1,2 млн біженців з нашої держави.

Повідомляється також, що багато українців були примусово відправлені до Росії, де вони стикаються з порушеннями прав людини. В ООН зафіксували майже 2 млн випадків перетину кордону з України до РФ з початку повномасштабної російської агресії.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в останньому звіті назвало ситуацію з українськими біженцями "однією з найбільших криз вимушеного переміщення з часів Другої світової війни, і, безперечно, найшвидшою".

Також читайте: Біженці з України можуть будь-якої миті повернутися до ЄС, поки триває війна, - єврокомісар Йоханссон

біженці (1943) ООН (3418)
ООН - відділ статистики? Порахували, озаботились поспівчували і отримали зарплату. Що там з азовцями та атомною електростанцією?
04.08.2022 08:45 Відповісти
А це проблема ООН ? Чи можливо це стосується зелені в першу чергу?
04.08.2022 08:51 Відповісти
Хтось верниця
04.08.2022 08:51 Відповісти
Это барыги бесплатной растаможкой пользовались
04.08.2022 08:53 Відповісти
Баригі тільки ~120 тис !
04.08.2022 08:56 Відповісти
В 2019 році громадяни України перетнули державний кордон України 75 млн разів. Цьогорічні 10 млн за 5 місяців в один бік є зменшенням в півтора рази порівняно з кількістю перетинів в той же бік за такий же період 2019 р.
04.08.2022 10:19 Відповісти
Можно понять людей,работы нету,а где есть срезали на половину зарплату,инфляция,цены кошмар,а жить надо,молодёжь,а у кого семья,то вообще тяжело,живу возле имиграционного центра,то есть возле паспорного стола территориальной громады,5 районов,люди с вечера записываются в очереди на получчениие загран паспорта,каждый день в очереди примерно 100 человек,а принимают за день 50-60 человек,люди ночуют под дверями паспорного стола.....
04.08.2022 10:59 Відповісти
 
 