Українські захисники відбили спроби наступу росіян на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб ЗСУ

ЗСУ успішно відбили спроби наступу російських окупантів. Зокрема на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На деяких ділянках тривають бої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч та відійшли.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. Завдав авіаційного удару неподалік Спірного.

Вів наступальний бій у напрямку Яремівка – Долина, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Яковлівка, Травневе, Кодема, Покровське, Роздолівка, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут та Соледар. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Соледара та Кодеми.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигірʼя – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штурмові дії в напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов", - повідомили в Генштабі.

армія рф (18498) Генштаб ЗС (7123) ЗСУ (7850)
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим зихисникам
04.08.2022 08:49 Відповісти
04.08.2022 08:55 Відповісти
посунути би іх
04.08.2022 08:58 Відповісти
Это точно посунуть бы их ,а не отходить всё время назад на более укреплённые заранее подготовленные позиции
04.08.2022 09:17 Відповісти
Северодонецьк тримали 2 міс . тоді сказали віходим в Лисичанськ -- він на висоті Сіверськии Донець захищає і це говорили всі довбані експерти тіпа Жданова а тоді зробили круглі очі -- так вони ж з Півдня підіишли сказали і така крепость Лисичанськ пішов за 2 дні
04.08.2022 12:15 Відповісти
це дуже ЦІКАВО та ПОВЧАЛЬНО:

www.youtube.com/watch?v=xozsCOJGN0g
04.08.2022 09:47 Відповісти
зараз буду перевіряти правдивість по ВВС та іншим правдивим порталам.
Цим зведенням вже давно не вірю.
04.08.2022 11:25 Відповісти
https://t.me/berezoview/18352 Тарас Березовець, з окопу на запорізькому напрямку нагадує
"Карта бойових дій в Україні: https://espreso.tv/karta-boyovikh-diy-v-ukraini-stanom-na-1100-27-kvitnya огляд подій 27 липня - 2 серпня. Кільце довкола Бахмута стискається, Авдіївка опинилася під новою загрозою, але доля війни зараз вирішується на Херсонщині.
🔊 Дивитись зі звуком"
04.08.2022 17:38 Відповісти
 
 