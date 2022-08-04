УКР
На окупованій Луганщині мобілізують навіть шахтарів, протягом доби окупанти зазнали втрат та відступили на 14 ділянках, - Гайдай

Російське командування мобілізує всіх чоловіків з окупованої Луганщини, втрати серед них не рахують.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російські підрозділи через значні втрати особового складу поповнюють ряди піхоти жителями нещодавно окупованих міст та сіл. Окупанти щодня намагаються покращити тактичне положення за рахунок потужної роботи артилерії та чисельних штурмових дій.

Протягом минулої доби ворог випустив три ракети, п’ять разів застосовував ствольну артилерію, ще п’ять – реактивну, штурм супроводжував мінометними та танковими обстрілами. В районах вісьмох населених пунктів росіяни бомбардували українські позиції з повітря.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти дедалі частіше застосовують авіацію, бо не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, - Гайдай. ВIДЕО

"Вони не рахують втрати, тому що переважно гинуть жителі окупованих територій. Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення "ЛНР" є тягарем для бюджету РФ. Зараз ці фінансові втрати чоловіки й відпрацьовують. На окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували усіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів. Ейфорія "асвабаждения" швидко минула і у нещодавно захоплених містах та селах. Бо потрібно виправдовуватися на фронті. Страждають ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони України. Їх направляють у військкомати проти волі", - говорить Гайдай.

Як розповів очільник ОВА, що лише у Старобільську цього тижня окупанти мобілізували та відправили на фронт близько 80 чоловіків у складі штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують. 3 серпня окупанти вимушені були відступити зі значними втратами на 14 ділянках, де вони намагалися покращити тактичне положення.

Читайте також: "ЗСУ вже поруч": на вулицях окупованого Троїцького розклеєні листівки проти окупантів, - Гайдай. ФОТО

армія рф (18498) окупація (6822) мобілізація (3197) Гайдай ЛОГА (929) Луганська область (4923)
+17
Шахтарі по 1000 євро і більше при Україні заробляли і по Європі каталися на Лігу чемпіонів. Як зараз пам'ятаю зустрів їх студентом у Франції на матчі Шахтаря десь в році 2011, грошима кидалися направо й наліво, віскарь, їжу, сувеніри гребли не глядачи... Поспілкувався, працювали майстрами в забої на глибині на Ріната, зарплатня тоді була в них 15-18 тис. гривень при курсі 10 гр/євро!
Досі не в силах зрозуміти донбаську дурість... Ну що ж, карма сильна штука, тепер треба помирати ні за що...
04.08.2022 09:16 Відповісти
+10
"Україною" вони були лише формально! Більшість сиділи і "гундосили" : "Нам похер какая власть - лишь-бы деньги вовремя платили!" От і "догундосилися" - бо розумні повтікали вчасно! А тепер дурні за свою дурість власним здоров"ям і життями розплачуються!
04.08.2022 09:41 Відповісти
+8
Це вам не при Україні шоломами по асфатьту стукати, зарплати, пільги, пенсії, курорти і щасливе життя. Добре що без бендерівців і па-рускі.
04.08.2022 09:44 Відповісти
такими темпами наворосия останется без наваросов
04.08.2022 09:04 Відповісти
Так а навіщо шахтарі када уже нєту шахт...
04.08.2022 09:06 Відповісти
Шахтарі по 1000 євро і більше при Україні заробляли і по Європі каталися на Лігу чемпіонів. Як зараз пам'ятаю зустрів їх студентом у Франції на матчі Шахтаря десь в році 2011, грошима кидалися направо й наліво, віскарь, їжу, сувеніри гребли не глядачи... Поспілкувався, працювали майстрами в забої на глибині на Ріната, зарплатня тоді була в них 15-18 тис. гривень при курсі 10 гр/євро!
Досі не в силах зрозуміти донбаську дурість... Ну що ж, карма сильна штука, тепер треба помирати ні за що...
04.08.2022 09:16 Відповісти
Какая карма? В посту написано, что уже мобилизируют мужиков с новоокупированной территории, которые до 24.02 были Украиной..
04.08.2022 09:30 Відповісти
"Україною" вони були лише формально! Більшість сиділи і "гундосили" : "Нам похер какая власть - лишь-бы деньги вовремя платили!" От і "догундосилися" - бо розумні повтікали вчасно! А тепер дурні за свою дурість власним здоров"ям і життями розплачуються!
04.08.2022 09:41 Відповісти
украинцев выселили, а на их места завезли кацапов, вот им в Украине все мало было и все им обязаны
04.08.2022 10:04 Відповісти
Так їм же з дитинства втовкмачували, що вони годують всю Україну! От як від'єднаємося а ще краще увійдемо у склад роССії то взагалі заживемо краще всіх! А подивитися як живуть шахтарі в роССії меньше ніж за 100километрів від них, розуму не вистачало....
04.08.2022 10:46 Відповісти
А хто ж буде викопувати в шахтах танки, гради та іншу техніку?
04.08.2022 09:22 Відповісти
Разница в том, что их заставляют воевать против нас
04.08.2022 09:28 Відповісти
А хто їм забороняє здатися, при першій можливості, чи вони навіть на це нездатні,
тоді кому це сміття потрібне....
04.08.2022 10:16 Відповісти
Скоро в ход пойдут мужики из оккупированного юга Украины....
04.08.2022 09:26 Відповісти
Чим більше вас свинорусов подохне, тим краще.
04.08.2022 11:30 Відповісти
кроти здихають.. ну і куй з ними..
04.08.2022 09:29 Відповісти
Так биндеровцы заставляли найти в зарплатной ведомости свою фамилию на украинском языке. Издевались!!!
А сейчас хорошо - повестка в армию на русском, всё понятно...
Да, шахтёры?
04.08.2022 09:40 Відповісти
Еще со времен ссср известно, что воевать за империю они заставляют, в первую очередь, национальные меньшинства. Как известно, большинство воюющих в Афганистане были этническими украинцами из Украины и Кубани. Таких им не жалко и чем останется меньше тем лучше.

Вот и сейчас, в первую очередь заставляют воевать меньшинства из рф и этнических украинцев из "лднр" и из вновь оккупированных территорий.

Наверняка все войны и царская московия проводила на таком принципе.
04.08.2022 09:41 Відповісти
Це вам не при Україні шоломами по асфатьту стукати, зарплати, пільги, пенсії, курорти і щасливе життя. Добре що без бендерівців і па-рускі.
04.08.2022 09:44 Відповісти
Я так розумію нам підготовлюють територію. мокші самі вичищають території від своєї бидло маси. Єдине дуже погано те що ми втрачаємо найкращих, а вони бидло. Дуже хер...й обмін і по дуже паршивому курсу.
04.08.2022 10:10 Відповісти
Пам'ятаю, як ще в 90-х шахтарі ходили пішки до Києва і там стукали касками по асфальту, агітували за їх підтримку. Бабусі виносили їм хто що міг з харчів. Бабусі просили, щоб і за них замовили слово. Та де там! Собі "урвали с общего пирора", про бабусь забули. Я ще тоді казав, ло шахтарі - то є не гегемон, а люмпен, який думає тільки про свій живіт. Всі ці роки це завжди підтверджувалось, особливо після 2014 і особливо на окупованих територіях
04.08.2022 10:16 Відповісти
Если взял оружил и стал воевать против своей Родины Украины и украинского народа - значит ты преступник, какие-бы мотивы у тебя для этого не были. Другое дело, что надо все-таки пытаться убеждать мобилизованных лугандонов массово сдаваться ВСУ, чтобы искупить свою вину перед Родиной и сделать весомый шаг к досрочному освобождению.
04.08.2022 10:20 Відповісти
Відколи це Україна та українці стали вам свинорусам рідними? Не захотіли звалити нахрін на свою сосію ,,чтокать,, да ,,какать,, тепер здихайте тварюки.
04.08.2022 11:34 Відповісти
Это наверняка те шахтеры которые там ждали русский мир
04.08.2022 10:40 Відповісти
Тепер все співпадає, згідно рашиській пропаганді) "в рукі взяли аружиє мєстниє житєлі:шахтьори, рабочіі, алкаґоліки і тунєядци"))
04.08.2022 11:01 Відповісти
А чего они не сдаются в плен?
04.08.2022 13:02 Відповісти
 
 