На окупованій Луганщині мобілізують навіть шахтарів, протягом доби окупанти зазнали втрат та відступили на 14 ділянках, - Гайдай

Російське командування мобілізує всіх чоловіків з окупованої Луганщини, втрати серед них не рахують.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російські підрозділи через значні втрати особового складу поповнюють ряди піхоти жителями нещодавно окупованих міст та сіл. Окупанти щодня намагаються покращити тактичне положення за рахунок потужної роботи артилерії та чисельних штурмових дій.

Протягом минулої доби ворог випустив три ракети, п’ять разів застосовував ствольну артилерію, ще п’ять – реактивну, штурм супроводжував мінометними та танковими обстрілами. В районах вісьмох населених пунктів росіяни бомбардували українські позиції з повітря.

"Вони не рахують втрати, тому що переважно гинуть жителі окупованих територій. Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення "ЛНР" є тягарем для бюджету РФ. Зараз ці фінансові втрати чоловіки й відпрацьовують. На окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували усіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів. Ейфорія "асвабаждения" швидко минула і у нещодавно захоплених містах та селах. Бо потрібно виправдовуватися на фронті. Страждають ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони України. Їх направляють у військкомати проти волі", - говорить Гайдай.

Як розповів очільник ОВА, що лише у Старобільську цього тижня окупанти мобілізували та відправили на фронт близько 80 чоловіків у складі штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують. 3 серпня окупанти вимушені були відступити зі значними втратами на 14 ділянках, де вони намагалися покращити тактичне положення.

