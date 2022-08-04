УКР
Відомій терористці Качурі росіяни навіть не дали посади вище заступника командира, - блогер NecroMancer. ДОКУМЕНТ

качура,корса

Ольга Качура, яка фактично командувала реактивним артилерійським дивізіоном "армії ДНР", за документами була лише заступником командира й підпорядковувалась російському військовому.

Про це пише блогер NecroMancer, повідомляє Цензор.НЕТ.

"А найсмішніше в цьому всьому те, що брава "Корса" за документами була лише заступником, а командиром РеАДна (реактивний артилерійський дивізіон. - Ред.) вважався якийсь іхтамнєт", - написав він.

Блогер нагадав, що те ж саме було з терористом Гіві - Михайлом Толстих, який де-факто командував незаконним збройним угруповуванням "Батальйон Сомалі", але за документами був лише заступником командира. Офіційно "Сомалі" очолював полковник збройних сил РФ Румілов.

Також читайте: ЗСУ ліквідували російського підполковника, командира батальйону десантників Сорокіна, - блогер

Про ліквідацію Ольги Качури стало відомо 3 серпня. Терористка До 2014 року служила в міліції Горлівки, потім перейшла на бік Росії і приєдналася до формувань Безлера. Командувала дивізіоном РСЗВ "Град". Качуру було заочно засуджено до 12 років позбавлення волі.

Топ коментарі
+16
У нее на лице все написано - тварина
04.08.2022 09:08 Відповісти
+14
Опущенка.
04.08.2022 09:06 Відповісти
+14
мені це якось пох...
Мене більше турбує
"Головою Херсонської обласної адміністрації офіційно погоджено Ярослава Янушевича. Це колишній чиновник часів Говнуковича, який був заступником начальника податкової
та крав безбожно
04.08.2022 09:28 Відповісти
Опущенка.
04.08.2022 09:06 Відповісти
наверно была на концерте 95 квартала в апреле 2014-го в Горловке
04.08.2022 10:03 Відповісти
У нее на лице все написано - тварина
04.08.2022 09:08 Відповісти
Зачем же? - Освободительница Рейкьявика как минимум. И Антарктиды впридачу, они там по соседству же, сразу возле угнетенных провинций Курдистана))
04.08.2022 09:14 Відповісти
яка сумна новина.., вона якось зупинить інших зрадників?, вони готові бути навіть на посаді нашийника для улюбленого пса руського куратора, аби служити окупантам, тьфу, гидота....
04.08.2022 09:13 Відповісти
теперь оно пошло на повышение - будет в одном котле с Кабздохом париться
04.08.2022 09:16 Відповісти
Дамбасяцька зрадниця.
04.08.2022 09:17 Відповісти
мені це якось пох...
Мене більше турбує
"Головою Херсонської обласної адміністрації офіційно погоджено Ярослава Янушевича. Це колишній чиновник часів Говнуковича, який був заступником начальника податкової
та крав безбожно
04.08.2022 09:28 Відповісти
отримала білет на концерт Квартала 95
04.08.2022 09:35 Відповісти
Ця істота результат генетичних експериментів-вінігрет з зеків, кацапів і ще чорт знає кого. Коротше "народ бамбасу"
04.08.2022 09:35 Відповісти
Ви бачили її пику, яке просування по службі?
показати весь коментар
Тю , на бамбаські гроші вона красуня. Вони стоко вип'ють.
показати весь коментар
Ну и рожа у тебя Шарикова... 🦍
показати весь коментар
Помилуйте, ну какой из бывшей милиционерки комдивизиона реактивной артиллерии? Общеизвестный факт, что должности комбатов-комдивизионов и выше все заняты потерявшимися-заблудившимися и ушедшими в отпуск. А вот почему в нашей милиции так много предателей, вот тут бы как раз и хотелось послушать министра, его замов и советников, а то они у нас умничают на все темы подряд, а здесь язычки свои поджали
04.08.2022 09:45 Відповісти
Якась постна *****... А де про присвоєніє званія генерала? Де про "нєзабудєм **********"? Душілін, давай по новой!
показати весь коментар
какой ужас....в пропорциональном отношении среди всех категорий менты-самые предательские..И вся эта хрень до 14 года (а то и до 24.02.22) ошивалась возле поддержания законности и власти??? ..Кадровые провалы-вот как называется такое украинское бедствие.Независимо от того,кто президент,кадры в "ментуру" набираются по одному шаблону-"не умеющие ничего делать"," сомнительное образование" ,"протекция" и "ментовать-не лопатой работать,но лопатой грести деньги, выдавленные у населения".....Почему "менты".а не полиция? да потому,что даже сейчас они не стали полицией,а продолжают ментовать.Причём при любом президенте и любой власти,даже оккупантской.
показати весь коментар
Ура 👏👏!!
показати весь коментар
Цій огидній коблі пуйло дало хіроя расісі. Значить завалили цінну для них потвору.
показати весь коментар
Воно герой днр. Чорним по білому. Нічого цінного.
показати весь коментар
Экскремент начатый Шариковыми 7 ноября 1917 года закончился 24 Августа 1991 года...
Хмырь мавзолейный назвал распад советского дерьма .геополитической катасрофой века...🤣🦍😝
Ой ржунимагу...
04.08.2022 09:57 Відповісти
хочется надеятся, что перед тем, как это говно сдохло, оно хорошо помучалось.
показати весь коментар
Мене більше цікавить, що влада робить для звільнення азовців, які повелися на брехливі обіцянки влади, ООН, червоного хреста здатися, а не це лайно.
показати весь коментар
То що, зарезервована камера тепер вільна?, тепер би туди ермака з татаровим!
показати весь коментар
