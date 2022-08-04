Відомій терористці Качурі росіяни навіть не дали посади вище заступника командира, - блогер NecroMancer. ДОКУМЕНТ

Ольга Качура, яка фактично командувала реактивним артилерійським дивізіоном "армії ДНР", за документами була лише заступником командира й підпорядковувалась російському військовому.

"А найсмішніше в цьому всьому те, що брава "Корса" за документами була лише заступником, а командиром РеАДна (реактивний артилерійський дивізіон. - Ред.) вважався якийсь іхтамнєт", - написав він.

Блогер нагадав, що те ж саме було з терористом Гіві - Михайлом Толстих, який де-факто командував незаконним збройним угруповуванням "Батальйон Сомалі", але за документами був лише заступником командира. Офіційно "Сомалі" очолював полковник збройних сил РФ Румілов.

Про ліквідацію Ольги Качури стало відомо 3 серпня. Терористка До 2014 року служила в міліції Горлівки, потім перейшла на бік Росії і приєдналася до формувань Безлера. Командувала дивізіоном РСЗВ "Град". Качуру було заочно засуджено до 12 років позбавлення волі.