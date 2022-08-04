Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41 500 осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 789 танків та 4 026 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 41 500 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генеральному штабі ЗС України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 41500 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1789 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,

артилерійських систем – 946 (+7) од,

РСЗВ - 260 (+1) од,

засоби ППО - 118 (+0) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),

крилаті ракети - 182 (+2),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од,

спеціальна техніка - 83 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.