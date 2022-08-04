УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41 500 осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 789 танків та 4 026 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 41 500 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генеральному штабі ЗС України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 41500 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1789 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,

артилерійських систем – 946 (+7) од,

РСЗВ - 260 (+1) од,

засоби ППО  - 118 (+0) од,

літаків  – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 742 (+2),

крилаті ракети - 182 (+2),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од,

спеціальна техніка  - 83 (+0).

Військові РФ зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість зазнати легкого поранення, - Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41 500 осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 789 танків та 4 026 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

армія рф Генштаб ЗС ліквідація
Топ коментарі
+12
Особенно радуют автомобильная техника и цистерны, шоб они падлюки скоро с канистрами бегали и цинками патронов на горбах
04.08.2022 09:15 Відповісти
+11
04.08.2022 09:41 Відповісти
+10
+15 танків. Слава ЗСУ.
04.08.2022 09:14 Відповісти
+15 танків. Слава ЗСУ.
04.08.2022 09:14 Відповісти
Особенно радуют автомобильная техника и цистерны, шоб они падлюки скоро с канистрами бегали и цинками патронов на горбах
04.08.2022 09:15 Відповісти
с цистернами на расии как раз всё нормально. Ввиду большого количества наружных туалетов имеется огромный парк ассенизационных машин, которые можно будет мобилизовать на фронт, а населению рф просто кроме окопов придётся чаще копать выгребные ямы. Кстати, лопаты фискарс на расии уже закончились в продаже.
04.08.2022 09:27 Відповісти
Урожайные прошлые сутки. 38 автотехники это рекорд наверное за всю историю этой войны
04.08.2022 09:27 Відповісти
боеприпасы SADARM творят чудеса.
04.08.2022 09:29 Відповісти
Не впевнений - варіантів які ********** використали багато включаючи навіть Урагани і Гради( до градів є касетні заряди з відповідними боєвими елементами).
04.08.2022 16:09 Відповісти
а как у советских кассетных боеприпасов обстоит дело с радиолокационным наведением суббоеприпасов и функцией распределения целей между суббоеприпасами? Очень хотелось бы узнать. Или как обычно: ****** тоннажом по площади, а там что-то да куда-нибудь попадет?
04.08.2022 21:49 Відповісти
Я бачу ви розбираєтесь в темі - тоді нагадайте які варіанти снарядів для MLRS 270 були першими або одними з перших. Касетні для знищення бронетехніки совка "****** тоннажом по площади, а там что-то да куда-нибудь попадет?".
05.08.2022 02:53 Відповісти
"На Херсонщині українські воїни завдали влучного удару по Чорнобаївці. Підтверджено знищення пункту управління 22 армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту РФ" - ця новина вже була, та русня дуже нагадує таргана, який і без голови прекрасно себе почуває та буде ще довго бігати та капостити...
04.08.2022 09:35 Відповісти
04.08.2022 09:41 Відповісти
04.08.2022 09:43 Відповісти
По танкам:
Если это правда, то мы наносим Мордору невосполнимые потери, т.к. сейчас они могут поставлять на фронт не более 100-120 танков ежемесячно (восстановленные после боя, с консервации, новые).
По т.н. "артиллерийским системам" смущает хитрожопая формулировка нашего Генштаба, т.к. формально и 82 мм миномет и полевые пушки - это артиллерийские системы. Но мы же с вами понимаем разницу между "уничтожили 7 минометов" и "уничтожили 7 гаубиц 150 мм."
Количество всех остальных потерь позволяет оркам не просто восполнять без проблем, но и наращивать группировку в Украине. Как по л/с, так и по военной технике (молчу уже за боеприпасы).
Мы несем на фронте колоссальные потери, а орки компенсируют и наращивают свою группировку. Что должно произойти на фронте чтобы народ наконец понял, что в такой ситуации "священных и неприкасаемых" (я говорю о высшем командовании ВСУ) быть не может?
04.08.2022 09:57 Відповісти
там на фб є розумний хлопець, Паоло Люмьєре, цікавий аналіз робить по зброї.
04.08.2022 10:54 Відповісти
 
 