Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41 500 осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 789 танків та 4 026 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 41 500 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генеральному штабі ЗС України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 41500 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1789 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,
артилерійських систем – 946 (+7) од,
РСЗВ - 260 (+1) од,
засоби ППО - 118 (+0) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),
крилаті ракети - 182 (+2),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од,
спеціальна техніка - 83 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если это правда, то мы наносим Мордору невосполнимые потери, т.к. сейчас они могут поставлять на фронт не более 100-120 танков ежемесячно (восстановленные после боя, с консервации, новые).
По т.н. "артиллерийским системам" смущает хитрожопая формулировка нашего Генштаба, т.к. формально и 82 мм миномет и полевые пушки - это артиллерийские системы. Но мы же с вами понимаем разницу между "уничтожили 7 минометов" и "уничтожили 7 гаубиц 150 мм."
Количество всех остальных потерь позволяет оркам не просто восполнять без проблем, но и наращивать группировку в Украине. Как по л/с, так и по военной технике (молчу уже за боеприпасы).
Мы несем на фронте колоссальные потери, а орки компенсируют и наращивают свою группировку. Что должно произойти на фронте чтобы народ наконец понял, что в такой ситуации "священных и неприкасаемых" (я говорю о высшем командовании ВСУ) быть не может?