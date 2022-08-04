Ворог поцілив у об'єкт інфраструктури в Харкові, в області за добу госпіталізовано 4 людини з пораненнями, - Синєгубов. ФОТОрепортаж

На Харківщині окупанти здійснили обстріли Харківського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, близько 1:30, російські війська вкотре обстріляв Харків. В Немишлянському районі Харкова зафіксоване влучання в об'єкт інфраструктури. За попередніми даними, є ще два влучання у відкриту територію в Харківському районі. Постраждалих серед населення немає.

Протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський, Харківський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. По Циркунах окупанти тричі завдавали артилерійських обстрілів.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів протягом доби госпіталізували 4 людини: 3 жінок в Чугуївському районі, 1 чоловіка в Харківському. У Чугуєві загинув в результаті ворожих обстрілів 58-річний чоловік, громадянин Росії.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог спробував наступати в бік Байрак – Гусарівка. Наші захисники чинять спротив, бойові дії тривають. В районі Ізюма окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч та відійшли з втратами.

