У пунктах пропуску на виїзд з України у чергах застрягли 155 автомобілів, 18 автобусів та 50 пішоходів, - Держприкордонслужба

Станом на ранок четверга, 4 серпня, перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги зі 155 автомобілів, 18 автобусів та 50 пішоходів

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.

Так, на кордоні з Польщею перед ПП "Шегині" на виїзд очікують 20 легкових автомобілів, 12 автобусів та 50 пішоходів. У "Краковці" черга з 50 автівок, в "Устилузі" – із 20. У пункті пропуску "Угринів" в черзі також стоять 50 автомобілів. На інших пунктах пропуску на польському напрямку – черги відсутні.

На кордоні зі Словаччиною в "Малому Березному" та "Малих Селменцях" без черг. У пункті пропуску "Ужгород" очікує 1 автобус, легкові автомобілі та пішоходи відсутні.

На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у пункті пропуску "Тиса" та "Вилок". У "Тисі" на виїзд чекають 5 автобусів, а у "Вилку" – 15 авто.

Водночас у пунктах пропуску на молдовському та румунському напрямках черг узагалі не спостерігається.

