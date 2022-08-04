УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11229 відвідувачів онлайн
Новини
3 753 14

У пунктах пропуску на виїзд з України у чергах застрягли 155 автомобілів, 18 автобусів та 50 пішоходів, - Держприкордонслужба

кордон

Станом на ранок четверга, 4 серпня, перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги зі 155 автомобілів, 18 автобусів та 50 пішоходів

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.

Так, на кордоні з Польщею перед ПП "Шегині" на виїзд очікують 20 легкових автомобілів, 12 автобусів та 50 пішоходів. У "Краковці" черга з 50 автівок, в "Устилузі" – із 20. У пункті пропуску "Угринів" в черзі також стоять 50 автомобілів. На інших пунктах пропуску на польському напрямку – черги відсутні.

На кордоні зі Словаччиною в "Малому Березному" та "Малих Селменцях" без черг. У пункті пропуску "Ужгород" очікує 1 автобус, легкові автомобілі та пішоходи відсутні.

На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у пункті пропуску "Тиса" та "Вилок". У "Тисі" на виїзд чекають 5 автобусів, а у "Вилку" – 15 авто.

Водночас у пунктах пропуску на молдовському та румунському напрямках черг узагалі не спостерігається.

Також читайте: Від початку воєнного стану на кордоні затримали 6,4 тис. військовозобов'язаних чоловіків, - Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6331) кордон (4865) черга (227)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Це новини, які варто висвітлювати🤔🧐😁 Щось таки в українців не те з головою, у всякому разі у 73% таки так
показати весь коментар
04.08.2022 10:11 Відповісти
+2
Это будет широкомасштабное отступление орков. Вот на границе с рашкой и будут заторы. Победа за Украиной!
показати весь коментар
04.08.2022 10:21 Відповісти
+1
Напевно там завжди так.
показати весь коментар
04.08.2022 09:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Напевно там завжди так.
показати весь коментар
04.08.2022 09:55 Відповісти
Так Краковець порахувала,як їхала у відпустку....до війни. Стояли в черзі 7 годин, за автобуси навіть не пишу.
показати весь коментар
04.08.2022 10:16 Відповісти
155 автомобілів на декількох пунктах чергу створили?
показати весь коментар
04.08.2022 09:58 Відповісти
Это цветочки. Когда орки осенью (а может и в августе) пойдут в широкомасштабное наступление по всей линии фронта, вот тогда на границе повторится март.
показати весь коментар
04.08.2022 10:00 Відповісти
Это ты не видел в марте очереди на проезд через дамбу в Черкасах! Или на нерегулируемой развилке под Гайсином. Причем, чем дальше было от боевыз действий, тем больше были очереди на блок-постах.
показати весь коментар
04.08.2022 10:12 Відповісти
Це з якого дива ви підете в наступ, що тільки в мішках на Ростов. До вересня з вас навіть молекул не залишиться, а такий перегній Україні не потрібний.
показати весь коментар
04.08.2022 10:19 Відповісти
Это будет широкомасштабное отступление орков. Вот на границе с рашкой и будут заторы. Победа за Украиной!
показати весь коментар
04.08.2022 10:21 Відповісти
Похоже системный программист Захидного погранотряда пошел с корешами кавы попить и забыл включить сервер с базой данных.
А может правда и уважительная причина - сильные грозы, "Грады" с куриное яйцо, воздушные налеты голубей совпали с моментов принятия кофе усеми пограничниками в акции "Выпей кофе - поддержи Украину."
Это же смешно - в очереди стоит один автобус. И новость уже вышла на общеукранский уровень. Это шо ж, героический водитель автобуса уже третьи сутки отказывается расставаться со ста долларами и его теперь пытаются пристыдить через СМИ, шо он границу закрыл?
Или погранотцы не понимают службы, причин и последствий и их пора на ротацию на КПП в Авдеевке - снаряды подносить военным...
показати весь коментар
04.08.2022 10:07 Відповісти
Це новини, які варто висвітлювати🤔🧐😁 Щось таки в українців не те з головою, у всякому разі у 73% таки так
показати весь коментар
04.08.2022 10:11 Відповісти
я бы не называл их украинцами, граждане Украины. Насчет украинцев нужно разбираться более глубоко.
показати весь коментар
04.08.2022 10:34 Відповісти
А яка би новина не була заробітчани зі своїми процентами кинуть гімна на вентилятор .
показати весь коментар
04.08.2022 11:02 Відповісти
Почули дзвін та не знають звідки він називається, Новина повинна була бути про те що рекордні черги з вантажівок, кожна стоїть більше тижня, це після того як влада написала що збільшилась пропускна здатність на 50%. Мінтранс та прикордонники дурні у будь-яких проектах. А кожна вантажівка везе продукцію українських підприємств, а це податки та зп людей
показати весь коментар
04.08.2022 11:02 Відповісти
Та це взагалі не черга)))
Два роки тому стоячи в черзі перед пунктом пропуску Шегині-Медика нарахував 56 автобусів, на легковики взагалі не звертав уваги.
показати весь коментар
04.08.2022 11:22 Відповісти
"Застрягли"?!
Ви вважаєте, що 20 автомобілів це черга?!
показати весь коментар
04.08.2022 12:04 Відповісти
 
 