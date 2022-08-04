У пунктах пропуску на виїзд з України у чергах застрягли 155 автомобілів, 18 автобусів та 50 пішоходів, - Держприкордонслужба
Станом на ранок четверга, 4 серпня, перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги зі 155 автомобілів, 18 автобусів та 50 пішоходів
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.
Так, на кордоні з Польщею перед ПП "Шегині" на виїзд очікують 20 легкових автомобілів, 12 автобусів та 50 пішоходів. У "Краковці" черга з 50 автівок, в "Устилузі" – із 20. У пункті пропуску "Угринів" в черзі також стоять 50 автомобілів. На інших пунктах пропуску на польському напрямку – черги відсутні.
На кордоні зі Словаччиною в "Малому Березному" та "Малих Селменцях" без черг. У пункті пропуску "Ужгород" очікує 1 автобус, легкові автомобілі та пішоходи відсутні.
На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у пункті пропуску "Тиса" та "Вилок". У "Тисі" на виїзд чекають 5 автобусів, а у "Вилку" – 15 авто.
Водночас у пунктах пропуску на молдовському та румунському напрямках черг узагалі не спостерігається.
А может правда и уважительная причина - сильные грозы, "Грады" с куриное яйцо, воздушные налеты голубей совпали с моментов принятия кофе усеми пограничниками в акции "Выпей кофе - поддержи Украину."
Это же смешно - в очереди стоит один автобус. И новость уже вышла на общеукранский уровень. Это шо ж, героический водитель автобуса уже третьи сутки отказывается расставаться со ста долларами и его теперь пытаются пристыдить через СМИ, шо он границу закрыл?
Или погранотцы не понимают службы, причин и последствий и их пора на ротацию на КПП в Авдеевке - снаряды подносить военным...
Два роки тому стоячи в черзі перед пунктом пропуску Шегині-Медика нарахував 56 автобусів, на легковики взагалі не звертав уваги.
Ви вважаєте, що 20 автомобілів це черга?!