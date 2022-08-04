Майно "архітектора Путіна" Чірілло, який звів "палац" під Геленджиком, арештували в Італії
Під арештом опинилися розкішні будинки, гелікоптер та банківські рахунки. Чоловіка підозрюють у фінансових злочинах та шахрайстві.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Ланфранко Чірілло 63 роки. Він активно працював у Росії від початку 1990-х до середини 2010-х років. Указом президента Володимира Путіна чоловіку надали громадянство РФ. Чірілло вважають архітектором "палацу Путіна" під Геленджиком.
Тепер його підозрюють у податкових злочинах, відмивання грошей та шахрайській передачі цінностей на загальну суму понад 141 мільйон євро.
Фінансова служба Італії зацікавилася Чірілло, коли виявилося, що він не вніс до декларації гелікоптер, зареєстрований у Росії. Потім з'ясувалося, що архітектор не задекларував доходи в десятки мільйонів євро з 2013 по 2019 роки.
Суд вирішив арештувати майно чоловіка. До списку вилученого потрапили розкішні будинки, вертоліт, банківські рахунки, кошти, коштовності, а також твори класичного та сучасного мистецтва, зокрема картини Пікассо, Сезанна, Кандинського та інших художників.
Ага, типу до цього не бачили..
А тут раз і "прозріли"
Ну і 3,14дарас, звісно...
Так що, крутіть цьому гівну яйця, до поки з нього остання копійка не випаде!
Гарний архітектор - палац три рази перебудовували, а все одно сирість та пліснява по кутках.
Збитків рашці приніс на сотні міліонів долярів