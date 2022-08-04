УКР
Майно "архітектора Путіна" Чірілло, який звів "палац" під Геленджиком, арештували в Італії

Під арештом опинилися розкішні будинки, гелікоптер та банківські рахунки. Чоловіка підозрюють у фінансових злочинах та шахрайстві.

Ланфранко Чірілло 63 роки. Він активно працював у Росії від початку 1990-х до середини 2010-х років. Указом президента Володимира Путіна чоловіку надали громадянство РФ. Чірілло вважають архітектором "палацу Путіна" під Геленджиком.

Тепер його підозрюють у податкових злочинах, відмивання грошей та шахрайській передачі цінностей на загальну суму понад 141 мільйон євро.

Фінансова служба Італії зацікавилася Чірілло, коли виявилося, що він не вніс до декларації гелікоптер, зареєстрований у Росії. Потім з'ясувалося, що архітектор не задекларував доходи в десятки мільйонів євро з 2013 по 2019 роки.

Суд вирішив арештувати майно чоловіка. До списку вилученого потрапили розкішні будинки, вертоліт, банківські рахунки, кошти, коштовності, а також твори класичного та сучасного мистецтва, зокрема картини Пікассо, Сезанна, Кандинського та інших художників.

+6
Попался, Чиполлино?
показати весь коментар
04.08.2022 10:08 Відповісти
+4
у него еще и гражданство рф.
показати весь коментар
04.08.2022 10:09 Відповісти
+4
Потім з'ясувалося, що архітектор не задекларував доходи в десятки мільйонів євро з 2013 по 2019 роки.
Ага, типу до цього не бачили..
А тут раз і "прозріли"
показати весь коментар
04.08.2022 10:09 Відповісти
Яка сумна новина 😂😂😂😂😂
показати весь коментар
04.08.2022 10:10 Відповісти
якщо б не тільки заарештовували, а ще й реалізовували - то б було для раїсян подсанкційних гірше..а тоо арешт знімуть, так вони через суди ще й з тих країн позбивають кошти за утримання, податки, моральну щкоду і таке інше...еуропейський наївняк..
показати весь коментар
04.08.2022 10:18 Відповісти
А раніше типу не знали, лицеміри кляті! Скільки ще такого кацапського лайна сидить при владі в ООН, Червоному хресті..., але їх поки що не помічають.
показати весь коментар
04.08.2022 10:24 Відповісти
Из Швейцарии выгнали сына РабZeянского миллиарлера...причем забрали все вклбчая счета в банке...авто и прочие прелести забугорной жизни...
показати весь коментар
04.08.2022 10:50 Відповісти
Любий хто мав, має, чи розмірковує мати справи з х*йлом - гнида, паскуда й шахрай!
Ну і 3,14дарас, звісно...
Так що, крутіть цьому гівну яйця, до поки з нього остання копійка не випаде!
показати весь коментар
04.08.2022 11:05 Відповісти
Под санкции ЕС попали 884 крысы путлера...включая Алина Кабаеву которую также выгнали из Швейцарии...
показати весь коментар
04.08.2022 11:15 Відповісти
Чирилло - то величезний чиряк )) як мудилло - величезний мудак ))
показати весь коментар
04.08.2022 11:25 Відповісти
Дарина!
Гарний архітектор - палац три рази перебудовували, а все одно сирість та пліснява по кутках.
Збитків рашці приніс на сотні міліонів долярів
показати весь коментар
04.08.2022 13:20 Відповісти
 
 