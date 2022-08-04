Майно "архітектора Путіна" Чірілло, який звів "палац" під Геленджиком, арештували в Італії

Під арештом опинилися розкішні будинки, гелікоптер та банківські рахунки. Чоловіка підозрюють у фінансових злочинах та шахрайстві.

Ланфранко Чірілло 63 роки. Він активно працював у Росії від початку 1990-х до середини 2010-х років. Указом президента Володимира Путіна чоловіку надали громадянство РФ. Чірілло вважають архітектором "палацу Путіна" під Геленджиком.

Тепер його підозрюють у податкових злочинах, відмивання грошей та шахрайській передачі цінностей на загальну суму понад 141 мільйон євро.

Фінансова служба Італії зацікавилася Чірілло, коли виявилося, що він не вніс до декларації гелікоптер, зареєстрований у Росії. Потім з'ясувалося, що архітектор не задекларував доходи в десятки мільйонів євро з 2013 по 2019 роки.

Суд вирішив арештувати майно чоловіка. До списку вилученого потрапили розкішні будинки, вертоліт, банківські рахунки, кошти, коштовності, а також твори класичного та сучасного мистецтва, зокрема картини Пікассо, Сезанна, Кандинського та інших художників.