Виїхати з окупованої Луганщини можна трьома шляхами, виїзд через РФ та інші країни коштує до 300 євро, - Гайдай

З окупованої Луганщини громадяни можуть виїхати через дві сусідні області або РФ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, евакуація громадян через гуманітарні коридори неможлива. З окупованих територій українці можуть виїхати лише самостійно.

Один з варіантів – вихід через дамбу в Харківській області пішки. Однак це досить небезпечно, бо там дамба обстрілюється. Другий варіант – виїзд через Запорізьку область. І третій варіант – виїзд через Російську Федерацію, через країни Балтики чи в напрямку Грузії, а далі - в Україну.

"Це довгий шлях, десь близько 2,5–3 доби, і недешевий. За нашою інформацією, люди, які проїжджали, платили, наприклад, від Сєвєродонецька до Луганська близько 9-10 тисяч гривень ($245-270), щоби доїхати. А далі різними країнами, щоб виїхати із окупації та з Росії, – близько 300 євро", - говорить Гайдай.

