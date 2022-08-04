За минулу добу на Харківщині сталося 4 пожежі, спричинені обстрілами, горіли приватні житлові будинки та надвірні забудови, - ДСНС

За добу з 3 по 4 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж - 10, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями - 4, 3 - для проведення аварійно-рятувальних робіт; 3 - на допомогу комунальникам та населенню, 3 - інші виїзди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на фейсбук-сторінці Головне управлянні ДСНС України у Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (3) та Чугуївському (1) районах області. Горіли приватні житлові будинки та надвірні забудови", - йдеться в повідомленні.

Так, близько 15:00 рятувальники виїжджали на ліквідацію двох пожеж на території приватних домоволодінь у сел. Циркуни Харківського району. Там горіли приватний житловий будинок, гараж та прибудова. Загальна площа пожежі становить близько 500 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 6 відділень служби порятунку з Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. Через постійні обстріли гасіння пожежі доводилося постійно припиняти. О 21:45 усі осередки займання вдалося ліквідувати. Жертв та постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС ліквідували 34 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.

