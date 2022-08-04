В окупованому Маріуполі підтверджено 17 випадків гострої кишкової інфекції, половина хворих - діти, - Андрющенко

В Маріуполі громадяни хворіють на інфекційні захворювання, трупи загиблих з вулиць окупаційна влада не прибирає.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 4 серпня, зафіксовано перші офіційно підтверджені 17 випадків гострої кишкової інфекції. Половина хворих – діти. Окупанти повідомляють, що інфекція поширилася через їжу та наголошують, що начебто відсутня епідемічна загроза.

Переліку будівель, що підлягають знесенню досі не складено. Однак дедалі окупанти намагаються зносити будинки без попередження, часу на виїзд та заміни житла.

"Людей женуть просто на вулицю, ховаючи та розкрадаючи майно. На зараз основний район такої зачистки – Лівобережний. На пр. Меотиди окупанти планують знести всі будинки, навіть ті, що вціліли. Мотивація від російських підрядників – ми не можемо залишити два будинки, якщо знесемо навколо 8-10. Воно буде виглядати некрасиво", - говорить Андрющенко.

