Ліван зняв арешт із судна, яке перевозило крадене українське зерно. МЗС розчароване

Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням ліванського суду зняти арешт із судна Laodecia, яке перевозило вкрадене в Україні зерно.

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

В МЗС наголосили, що, незважаючи на надані докази, суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України.

"Зазначене рішення фактично заохочує Росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера", - підкреслили в МЗС.

Читайте: Ліван підтвердив, що на сирійському судні крадене українське зерно, - посольство

Там уточнюють, що Україна завжди докладала зусиль для підтримки продовольчої безпеки Лівану, посівши перше місце серед експортерів аграрної продукції до цієї країни за підсумками 2021 року.

При цьому українське постачання продовольства до Лівану не припинялося після початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України, а після відкриття українських чорноморських портів перший зерновоз відбув з Одеси до Лівану.

"Ба більше, враховуючи складну продовольчу ситуацію в Лівані, в координації з українськими власниками незаконно вивезеного вантажу ліванській стороні було запропоновано реалізувати українське борошно та ячмінь за пільговою ціною", - зазначають у дипвідомстві.

Також читайте: Україна запропонувала продати Лівану ячмінь та борошно, вкрадені РФ, - посольство

У МЗС додають, що рішення ліванського суду дозволяє судну Laodecia, яке перебуває під дією міжнародних санкцій через незаконне вивезення вантажів із тимчасово окупованих територій України, безперешкодно залишити порт Тріполі зі вкраденим українським борошном і ячменем.

"Закликаємо ліванську сторону скасувати рішення щодо знаття арешту із судна Laodecia та вжити заходів задля запобігання подальшим спробам використовувати Ліван для оборудок із краденими українськими зерновими", - підсумували в міністерстві.