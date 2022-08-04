УКР
Новини
Ліван зняв арешт із судна, яке перевозило крадене українське зерно. МЗС розчароване

Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням ліванського суду зняти арешт із судна Laodecia, яке перевозило вкрадене в Україні зерно.

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

В МЗС наголосили, що, незважаючи на надані докази, суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України.

"Зазначене рішення фактично заохочує Росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера", - підкреслили в МЗС.

Читайте: Ліван підтвердив, що на сирійському судні крадене українське зерно, - посольство

Там уточнюють, що Україна завжди докладала зусиль для підтримки продовольчої безпеки Лівану, посівши перше місце серед експортерів аграрної продукції до цієї країни за підсумками 2021 року.

При цьому українське постачання продовольства до Лівану не припинялося після початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України, а після відкриття українських чорноморських портів перший зерновоз відбув з Одеси до Лівану.

"Ба більше, враховуючи складну продовольчу ситуацію в Лівані, в координації з українськими власниками незаконно вивезеного вантажу ліванській стороні було запропоновано реалізувати українське борошно та ячмінь за пільговою ціною", - зазначають у дипвідомстві.

Також читайте: Україна запропонувала продати Лівану ячмінь та борошно, вкрадені РФ, - посольство

У МЗС додають, що рішення ліванського суду дозволяє судну Laodecia, яке перебуває під дією міжнародних санкцій через незаконне вивезення вантажів із тимчасово окупованих територій України, безперешкодно залишити порт Тріполі зі вкраденим українським борошном і ячменем.

"Закликаємо ліванську сторону скасувати рішення щодо знаття арешту із судна Laodecia та вжити заходів задля запобігання подальшим спробам використовувати Ліван для оборудок із краденими українськими зерновими", - підсумували в міністерстві.

арешт (2549) зерно (3175) Ліван (124) МЗС (4246) судноплавство (154)
Я навіть не сумнівався, що так і буде, фінансування ліванської Хазбули та постачання зброї це Росія, кого цікавить корабель з краденим зерном...
показати весь коментар
04.08.2022 11:01 Відповісти
Лучше бы наше зерно сгнило в полях. Чем кормить рашистов и их прихвостней.
показати весь коментар
04.08.2022 10:59 Відповісти
ну так діти ж в Африці голодують

а те, що наші гинуть - то поф..

зерно з присмаком крові й горя людського..
показати весь коментар
04.08.2022 11:02 Відповісти
пригадую хтось тут розпинався - які молодці. Віддайте їм те зерно. І таке інше.
показати весь коментар
04.08.2022 10:56 Відповісти
Вибачте,але Лівану Україна запропонувала це зерно купити. То як можна купити те що заарештовано? Питання в іншому, кому Ліван оплату проведе чи куди піде це зерно.
показати весь коментар
04.08.2022 10:58 Відповісти
отож. Ну якшо розблокірували - гроші вочевидь підуть власникам сирійського судна.
показати весь коментар
04.08.2022 11:03 Відповісти
раїсі..судно ж її
показати весь коментар
04.08.2022 11:03 Відповісти
під прапором сирії
показати весь коментар
04.08.2022 11:04 Відповісти
ну там ж якісь макументи повинні бути, крім того щось про генетичний аналіз базікали
показати весь коментар
04.08.2022 11:07 Відповісти
ну оце він і є
показати весь коментар
04.08.2022 11:30 Відповісти
оплата в Оман конешно же....
показати весь коментар
04.08.2022 11:14 Відповісти
Я вчора писала з того приводу-це вже повний дебілізм, навіть ні на який розу не налазить..
показати весь коментар
04.08.2022 12:00 Відповісти
припинити експорт українського продовольства в Ліван! 👿

нехай купують дорожче в кацапів, а ми знайдемо кому продати
показати весь коментар
04.08.2022 11:10 Відповісти
логічно - або ви підтримуєте нас , або - то ваші проблеми
показати весь коментар
04.08.2022 14:35 Відповісти
Ось самі кращі аргументи перемоги.. Спалені російські танки... https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&t=22s

А на світ покладатися... то таке..
показати весь коментар
04.08.2022 11:11 Відповісти
Краще б те зерно було б і не сіяти!!
показати весь коментар
04.08.2022 11:58 Відповісти
Не грусти МЗС,когда-нибудь ты станешь умнее.
показати весь коментар
04.08.2022 11:03 Відповісти
знов Єрмака кинули як лоха!
показати весь коментар
04.08.2022 11:06 Відповісти
А при чем тут Ермак? Или нужно было ляпнуть чтобы говнеца накинуть на вентилятор?
показати весь коментар
04.08.2022 12:21 Відповісти
Те кто отправлял судно с ворованным зерном в Ливан поумнее нашего МИДа, имели гарантии от тех кто контролирует суды Ливана. А это Иран
показати весь коментар
04.08.2022 11:40 Відповісти
Туреччина не мала б випускати цей суховантаж з Чорного моря. Залишається сподіватись, що після укладання "зернової угоди" такої поблажки крадіям з пітьми нашого збіжжя більше не буде.
Що стосується суду в Лівані, то тут все просто - суддя запитав у відповідача: на яких підставах затримано судно і чи є докази, що вантаж належить іншим особам, крім тих, що зазначені в супровідних документах. При цьому, лист від посла України в Лівані, що це крадене зерно, місцевий суд вочевидь визнав неналежним доказом.
показати весь коментар
04.08.2022 11:57 Відповісти
Ось куди треба було послати Венедиктову, а не в Швейцарию.
показати весь коментар
04.08.2022 12:01 Відповісти
Я ще більше неприємно дивуюся тому, що 10 російських корабельків в Середземному морі..Все заполонила гидота завдяки запроданцям..
показати весь коментар
04.08.2022 12:01 Відповісти
Блін, угораю. В позі ждуна все МЗС "бореться" за інтереси України на світовій арені. Раз на тиждень щось буркнуть в Твіттері, і вважають це титанічною працею.
показати весь коментар
04.08.2022 12:02 Відповісти
Если ваш кругозор ограничен Твиттером, это не значит что только там что-то делается.
показати весь коментар
04.08.2022 12:20 Відповісти
Мали вони всі на увазі Україну !!!! Росію хоч бояться, а Україну і не бояться і не поважають. Ну а за зерно ( а не борошно, як пишуть деякі дебіли ) залишене в окупованих портах, низький уклін нашій владі, бо знаючи про напад всі судна з зерном можна було вивести в нейтральні води і " Мрію" можна було б в Німеччину відігнати. Та за все, що зараз твориться в Україні мусимо дякувати владі.
показати весь коментар
04.08.2022 12:13 Відповісти
В нейтральних водах кацапи підбили і, здається, навіть потопили, декілька торговельних суден

А за "Мрію" судити однозначно!
Це зрада!
показати весь коментар
04.08.2022 13:07 Відповісти
Просто перестати продавати Лівану зерно - за нашу пшеницю зараз купа країн бореться, її є куди продавати і без Лівану!
показати весь коментар
04.08.2022 12:17 Відповісти
Не продавати лівану ні чого, хай з голоду попухнуть тварі!
показати весь коментар
04.08.2022 12:23 Відповісти
Людина людині -вовк, кожен сам за себе - закони Джунглів. Ні на кого не можна покладатися.
показати весь коментар
04.08.2022 12:42 Відповісти
ліван нас бортанув
показати весь коментар
04.08.2022 12:44 Відповісти
Та ні це ми терпіли і дозволяємо над собою знущатися.Ліван випустив? Вислати дипломата і зупинити всю співпрацю і постачання всіх харчів і іншого.Нас не поважають на нас плюють і це війна.Ми це дозволяємо !!!!
Я це казав доки ми не будемо ставити раком тих хто на нас плює і зневажає доки буде така ситуація.
показати весь коментар
04.08.2022 14:42 Відповісти
Я писал недельку тому , ждут доляху от кацапов потом отпустят , на счет Украины ни кто не вспомнит , просто ган-D-оны...
показати весь коментар
04.08.2022 15:20 Відповісти
Чому це судно не захопили чи не потопили українські рейдери???
показати весь коментар
04.08.2022 15:26 Відповісти
такі ж продажні «суди»
показати весь коментар
04.08.2022 19:17 Відповісти
 
 