УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10876 відвідувачів онлайн
Новини Війна
839 22

Рада має закликати світ визнати РФ державою-спонсором тероризму через вбивство полонених в Оленівці: "ЄС" зареєструвала проєкт постанови

арьев,ар'єв,арєв

В Раді зареєстровано проєкт Постанови про Звернення ВР до ООН, Євросоюзу, Євроради, ОБСЄ, парламентів та урядів держав-членів НАТО, МКЧХ, Незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" щодо засудження воєнного злочину РФ в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули українські військовополонені.

Про це повідомив нардеп Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Відповідь на рашистський теракт в Оленівці повинна дати Верховна Рада. "Європейська Солідарність" зареєструвала законопроєкт 7627. Парламент повинен проголосувати це звернення на найближчому засіданні, щоб світ розумів, наскільки важливим є порятунок захисників Маріуполя, передусім, для України. Чи проголосує? Наразі не скажу. Будемо добиватись", - наголосив парламентар.

Так, Рада звертається до міжнародних організацій і урядів та просить визнати дії РФ в окупованій Оленівці терактор, а саму РФ - державою-спонсором тероризму.

Також парламент вимагає посилити тиск на РФ та держави, які співпрацюють з нею.

"У тому числі шляхом запровадження санкцій, передбачених відповідно до статусу держави-спонсора тероризму, включно з повним ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з Російською Федерацією та відключенням від системи SWIFT усіх фінансових установ РФ", - зазначили в "ЄС".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Супутникові знімки демонструють, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини. ФОТОрепортаж

Нардепи наголосили, що вбивство українських захисників в окупованій Оленівці має усі ознаки терористичного акту, скоєного РФ.

"Верховна Рада України закликає ООН та МКЧХ направити своїх представників на територію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії. Також парламент закликає ці організації та ОБСЄ вжити заходів для постійного контролю за умовами утримання усіх українських військовополонених, які перебувають на території Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Верховна Рада України закликає міжнародні інституції невідкладно зробити все можливе для звільнення без усіляких передумов полонених жінок-медиків, серед яких є вагітні і поранені, а також активізувати зусилля для обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя", - підсумували в "ЄС".

Також читайте: Полонених в Оленівці могли вбити за допомогою термобаричної зброї: до справи залучили міжнародних експертів, - Костін

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після воєнного злочину РФ в Оленівці Порошенко закликав світ надати Україні більше зброї: Маємо зупинити російське чудовисько!

Автор: 

Ар’єв Володимир (323) військовополонені (1047) ВР (15193) Європейська Солідарність (1106)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
На скільки мені відомо в міжнародному праві є термін країна, що спонсорує тероризм
А от що до постанови питання чи приймуть. Подали ЄС а голоси в ЗЕ.
показати весь коментар
04.08.2022 11:13 Відповісти
+3
Господи, хоч хтось, хоч щось. Одна тільки Європейська Солідарність ще хоч щось робить.
мені ці полонені так болять, гірше за Вінницю, гірше за Бучу, бо вони ж там ще живі, і їх тисячі!
показати весь коментар
04.08.2022 11:19 Відповісти
+2
По-моему вы еще в 2014 должны были это сделать, чего ждали?
показати весь коментар
04.08.2022 11:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По-моему вы еще в 2014 должны были это сделать, чего ждали?
показати весь коментар
04.08.2022 11:08 Відповісти
Рашка в 2014 не визнавала свою причетність до війни, тому це було не можливо зробити.
показати весь коментар
04.08.2022 11:26 Відповісти
чет не очень вы торопитесь. ещё только - зарегистрировано. неделя уже прошла. или сильно работаете?
показати весь коментар
04.08.2022 11:09 Відповісти
ну это ж не за поднятие себе зарплат голосовать!
показати весь коментар
04.08.2022 11:38 Відповісти
Получи 15р за приплетение кацапского фейка про "поднятие себе зарплат".
показати весь коментар
04.08.2022 11:46 Відповісти
не спонсором - а країною-терористом
показати весь коментар
04.08.2022 11:09 Відповісти
На скільки мені відомо в міжнародному праві є термін країна, що спонсорує тероризм
А от що до постанови питання чи приймуть. Подали ЄС а голоси в ЗЕ.
показати весь коментар
04.08.2022 11:13 Відповісти
ВР України вже визнала мордор країною-терористом?

показати весь коментар
04.08.2022 11:11 Відповісти
Господи, хоч хтось, хоч щось. Одна тільки Європейська Солідарність ще хоч щось робить.
мені ці полонені так болять, гірше за Вінницю, гірше за Бучу, бо вони ж там ще живі, і їх тисячі!
показати весь коментар
04.08.2022 11:19 Відповісти
Цікаво, а чому спонсор а не ТЕРОРИСТ???
Хіба мало дітей та мирне населення бойові свинопси у різних країнах повбивали, по наказу казкового довбойоба?
показати весь коментар
04.08.2022 11:22 Відповісти
Тому що за тероризм індивідуальна відповідальність, а за спонсорство тероризму - колективна.
показати весь коментар
04.08.2022 11:44 Відповісти
Всі розповіді, що США заборонили обстрілювати територію кацапстану поширюють путінські агенти в Україні . Для цих агентів - рф і є своя територія, а Україна - ворожа територія.
Ось чому продовжується терор українського населення.
показати весь коментар
04.08.2022 11:25 Відповісти
"Бо пу#ін, нападе!"
показати весь коментар
04.08.2022 11:39 Відповісти
Слишком крупный террорист для мирового сообщества, им бы кого поменьше!
показати весь коментар
04.08.2022 11:36 Відповісти
В целом, такой же крупный, как Иран.
показати весь коментар
04.08.2022 11:45 Відповісти
По правде, с учётом 146 миллионов тушек свинособак, на один кв. км. приходится 8,5 существ! То есть, большая лужа на асфальте...
показати весь коментар
04.08.2022 11:49 Відповісти
Якщо б існувала справедливість,то замість АЗОВу має бути рада+оп+95к,Кожен день думаєш,вже гірше не буде:чим далі то катастрофа.
показати весь коментар
04.08.2022 12:16 Відповісти
узіленскіє таке не проголосують - ігарьвалєріч та андрійбарісич не дозволять
показати весь коментар
04.08.2022 13:30 Відповісти
а що з цього приводу основний не гундосить,здав падлюка наших хлопців?Пам"ятаємо!
показати весь коментар
04.08.2022 14:10 Відповісти
Відчувається,що ботоферму закрили...Мало підтримки...
показати весь коментар
04.08.2022 17:01 Відповісти
Війна, зебіли. У нас війна з Рашкою. Констатуйте факт. Не визнаєте війни не буде міжнародного трибуналу і репарацій. Будете до скону шукати терористів відповідальних за скоєні злочини. Не визнаєте факту війни робить вас, нешановні депутати, посіпаками фашистів. Ви залишаєте можливість крелівській хунті і її фюреру уникнути відповідальності.
показати весь коментар
06.08.2022 00:03 Відповісти
 
 