Рада має закликати світ визнати РФ державою-спонсором тероризму через вбивство полонених в Оленівці: "ЄС" зареєструвала проєкт постанови

В Раді зареєстровано проєкт Постанови про Звернення ВР до ООН, Євросоюзу, Євроради, ОБСЄ, парламентів та урядів держав-членів НАТО, МКЧХ, Незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" щодо засудження воєнного злочину РФ в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули українські військовополонені.

Про це повідомив нардеп Володимир Ар'єв

"Відповідь на рашистський теракт в Оленівці повинна дати Верховна Рада. "Європейська Солідарність" зареєструвала законопроєкт 7627. Парламент повинен проголосувати це звернення на найближчому засіданні, щоб світ розумів, наскільки важливим є порятунок захисників Маріуполя, передусім, для України. Чи проголосує? Наразі не скажу. Будемо добиватись", - наголосив парламентар.

Так, Рада звертається до міжнародних організацій і урядів та просить визнати дії РФ в окупованій Оленівці терактор, а саму РФ - державою-спонсором тероризму.

Також парламент вимагає посилити тиск на РФ та держави, які співпрацюють з нею.

"У тому числі шляхом запровадження санкцій, передбачених відповідно до статусу держави-спонсора тероризму, включно з повним ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з Російською Федерацією та відключенням від системи SWIFT усіх фінансових установ РФ", - зазначили в "ЄС".

Нардепи наголосили, що вбивство українських захисників в окупованій Оленівці має усі ознаки терористичного акту, скоєного РФ.

"Верховна Рада України закликає ООН та МКЧХ направити своїх представників на територію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії. Також парламент закликає ці організації та ОБСЄ вжити заходів для постійного контролю за умовами утримання усіх українських військовополонених, які перебувають на території Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Верховна Рада України закликає міжнародні інституції невідкладно зробити все можливе для звільнення без усіляких передумов полонених жінок-медиків, серед яких є вагітні і поранені, а також активізувати зусилля для обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя", - підсумували в "ЄС".

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".

