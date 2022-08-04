У шкільній програмі хочуть залишити Гоголя, Булгакова та Ільфа й Петрова, - Міносвіти

У програмі зарубіжної літератури залишаться лише ті письменники, творчість яких або вони самі тісно пов’язані з Україною.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав керівник Управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити концептуально, прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов’язана з Україною, тобто, або вони народилися в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали в своїх творах українську тематику, їх творчість буде залишатися в навчальних програмах. Це, наприклад, Микола Гоголь, це фактично наш український письменник, який дуже багато зробив для української культури. Або Володимир Короленко, так само буде вивчатися твір Михайла Булгакова "Собаче серце". В програмі залишиться вивчення твору Анатолія Кузнецова "Бабин Яр", тому що це знаковий твір, документальний, який пов’язаний тісно з трагічною подією яка була на території України. Такий твір як "12 стільців" Ільфа та Петрова, він також вивчатиметься в шкільній програмі", - сказав Кононенко.

Він нагадав, що протягом літа в МОН працювала робоча група щодо оновлення деяких навчальних програм деяких шкільних предметів, зокрема, з історії України, Всесвітньої історії, зарубіжної літератури, географії, захисту України, ще деяких предметів. Після висновків робочої групи програму також розглядала науково-методична комісія МОН, окрім цього відбулася нарада під головуванням міністра, на якій розглядалися ключові питання цією програми.

"Зараз підготовлено загальний проєкт наказу міністерства про затвердження всіх змін до всіх навчальних програм. Ми очікуємо, що найближчим часом його буде підписано, і таким чином з 1 вересня нового навчального року діти вчитимуться за новими програмами", - сказав Кононенко.

Водночас він наголосив, що включення в програму зарубіжної літератури великої кількості нових творів не буде.

"Дуже великої кількості нових творів, які включені в програму, не буде. Якщо раніше деякі твори вивчалися для додаткового читання, тобто діти якщо хотіли , то читали їх, то деякі з них переведені в текстуальне вивчення. Тобто масового включення творів не буде, кістяк програми залишається так як є... Наприклад, якщо говорити зовсім про нове, то Йозеф Рот, австрійський письменник, він теж буде вивчатися в курсі шкільної зарубіжної літератури. Дуже багато письменників, які творили на європейському, американському та азійському континентах тепер вивчатимуться в курсі шкільної зарубіжної літератури", - додав Кононенко.

Щодо доступності нових творів, які будуть включені в програму, та підготовки вчителів до викладання нової програми Кононенко зауважив, що останнім часом в Україні видано багато перекладів зарубіжних авторів українською мовою. Також, за його словами, робота з підготовки вчителів буде проведена до початку і на початку навчального року, цим займатимуться інститути післядипломної освіти, які є в кожній області.