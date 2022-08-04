УКР
Новини
5 305 112

У шкільній програмі хочуть залишити Гоголя, Булгакова та Ільфа й Петрова, - Міносвіти

книга,книги,література

У програмі зарубіжної літератури залишаться лише ті письменники, творчість яких або вони самі тісно пов’язані з Україною.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав керівник Управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити концептуально, прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов’язана з Україною, тобто, або вони народилися в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали в своїх творах українську тематику, їх творчість буде залишатися в навчальних програмах. Це, наприклад, Микола Гоголь, це фактично наш український письменник, який дуже багато зробив для української культури. Або Володимир Короленко, так само буде вивчатися твір Михайла Булгакова "Собаче серце". В програмі залишиться вивчення твору Анатолія Кузнецова "Бабин Яр", тому що це знаковий твір, документальний, який пов’язаний тісно з трагічною подією яка була на території України. Такий твір як "12 стільців" Ільфа та Петрова, він також вивчатиметься в шкільній програмі", - сказав Кононенко.

Також читайте: Російських авторів можуть прибрати зі шкільного курсу зарубіжної літератури

Він нагадав, що протягом літа в МОН працювала робоча група щодо оновлення деяких навчальних програм деяких шкільних предметів, зокрема, з історії України, Всесвітньої історії, зарубіжної літератури, географії, захисту України, ще деяких предметів. Після висновків робочої групи програму також розглядала науково-методична комісія МОН, окрім цього відбулася нарада під головуванням міністра, на якій розглядалися ключові питання цією програми.

"Зараз підготовлено загальний проєкт наказу міністерства про затвердження всіх змін до всіх навчальних програм. Ми очікуємо, що найближчим часом його буде підписано, і таким чином з 1 вересня нового навчального року діти вчитимуться за новими програмами", - сказав Кононенко.

Також читайте: Навіть казки: російські окупанти вирішили утилізувати на Харківщині українські книжки

Водночас він наголосив, що включення в програму зарубіжної літератури великої кількості нових творів не буде.

"Дуже великої кількості нових творів, які включені в програму, не буде. Якщо раніше деякі твори вивчалися для додаткового читання, тобто діти якщо хотіли , то читали їх, то деякі з них переведені в текстуальне вивчення. Тобто масового включення творів не буде, кістяк програми залишається так як є... Наприклад, якщо говорити зовсім про нове, то Йозеф Рот, австрійський письменник, він теж буде вивчатися в курсі шкільної зарубіжної літератури. Дуже багато письменників, які творили на європейському, американському та азійському континентах тепер вивчатимуться в курсі шкільної зарубіжної літератури", - додав Кононенко.

Також читайте: Видавництва закликають Зеленського підписати закон про заборону ввезення книг з Росії та Білорусі

Щодо доступності нових творів, які будуть включені в програму, та підготовки вчителів до викладання нової програми Кононенко зауважив, що останнім часом в Україні видано багато перекладів зарубіжних авторів українською мовою. Також, за його словами, робота з підготовки вчителів буде проведена до початку і на початку навчального року, цим займатимуться інститути післядипломної освіти, які є в кожній області.

Автор: 

Гоголь Микола (8) книги (453) література (96) школа (2248) Міносвіти (1427) Булгаков Михайло (13)
Топ коментарі
+30
Булгаков - абсолютний українофоб.

04.08.2022 11:15 Відповісти
+25
украинофоба булгакова - это компромисс с кем?

04.08.2022 11:11 Відповісти
+18
Булгакова та ільфа і петрова нафіг. Гоголя віднайти оригінали і давати їх у порівняні із цензурованою версією царських часів.

04.08.2022 11:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Як на мене, є непоганий чинник задля включення/не включення тих чи інших творів вищезгаданих письменників до шкільної програми: заборона друку цих творів совком.

До речі, режисер бортко, який "перевзувся", вже багато років скиглить, що стрічка "Собаче серце" стала (з його слів) "тригером" розпаду совка.
На мій погляд стрічка чудова, як і сам твір (читав його у самвидаві у 1985-му, був надрукований на звичайних аркушах А4 - дали на одну ніч)

"12 стільців" та "Золоте теля", хоч і видані були у 1928-му (у т.ч. і завдяки В. Катаєву) також у 1948 році були заборонені до друку і побачили світ лише у 1960-х. Совку дуже не подобалося як викривали його ідіотизм

04.08.2022 13:03 Відповісти
"Народились в Україні"? (((А скільки українофобів, колабораціоністів, зрадників тут народилось, то йщо? ((((

04.08.2022 13:12 Відповісти
Опять это пророссийское ****** в Миносвите Шкарлет, хочет оставить окно возможностей для пророссийской пропаганды и литературы в будущем!!.. Чтобы опять пророссийские жиды-одесситы могли сохранить в одессе памятник немецкой сучке Екатерине -2 , а в Харькове могли сохранить памятник душегубу всех времён и народов,, Жукову!!... А мы все спрашиваем и удивляемся . Откуда берутся сегодня столько предателей в Украине!??! Так вот они, вокруг нас !!.. ЭТО СБу-кодло российских шпионов, это МВД-предатели всех уровней, это чиновники из Миносвиты, чиновники на ТВ и Радио, Большие министры и чиновники в Киеве, и окружение в ОП, и крупные чиновники в Областных городах.. ВСе они на сегодня предатели и Украины и доносчики Путина!!! Все на службе у Путина!! Все они сегодня поголовно, носят украинскую патриотичную форму, а в головах у них и под формой , пророссийская ряса, удостоверение КГБиста и российский паспорт!!!... Чем же белогвардейкая шваль Булгаков, гуманнее российского террориста...пушилина. затулина . соловьёва и прочих.!!

04.08.2022 13:41 Відповісти
Якби школярі читали ( вивчали) дописи цензора щодо шкільної програми по літературі, стовідсотково переконаний, вони дізналися набагато більше корисного і цікавого, ніж на самих уроках.
Отож Міносвіти варто задуматися на введенням Цензора хоча б для факультативних занять.

04.08.2022 14:32 Відповісти
У многих комментаторов, в поисках аргументов "за" и "против", СПГС не хуже чем у школьников в сочинениях по литературе. От себя добавлю - можно учить и с критической точки зрения, и не только в историческом плане, чтобы дети могли отличить хорошее от УГ и графомании.

04.08.2022 14:45 Відповісти
Все-таки власть у нас-необучаемые идиоты.Опять пытаются хоть тушкой хоть чучелом всунуть русню и русский мир в сознание украинских школьников.

04.08.2022 14:48 Відповісти
Краще вивчіть творчіть Маланюка, розстріляного "Відродження" - то реальні українці, які творили для України і за це страждали і вмирали. Ще є купа знаменистой, про які навіть ніхто в Україні не чув. Булгакова українофоба на сміття, разом із тими, хто його запропонував залишити.

04.08.2022 15:01 Відповісти
Читаю моменты и волосы дыбом,люди с огромной радостью хотят что бы последующие поколения не узнали "Мастера и Маршариту", "Собачье сердце" ,"Двенадцать стульев" -вы серьезно?А давайте разведем костры и будем их сжигать,где то это уже было да и к сожалению я вижу еще будет не раз

04.08.2022 15:36 Відповісти
Ви переоцінюєте їх значення. Якось живуть британці, американці, французи, німці, китайці і багато інших народів без вивчення у шкільній програмі перерахованих вище творів - і нічого. Просто вас виховали з думкою пріоритетності російської літератури над рештою, її винятковості і важливості - от ви досі й живете у цій парадигмі.

04.08.2022 22:20 Відповісти
Булгакова читають закордоном. І Майстер і Маргарита дійсно знаковий твір, до того ж сатира на москву

12.08.2022 16:49 Відповісти
Нинішнє покоління "дараґіх расєян" у більшості своїй знає "Собачье сердце", томо що "по телевизору показывали". "Двенадцать стульев" - дві радянські і одна російська екранізації, в телевізорі крутять "нон стоп". І "Мастер и Маргарита" почітивалі. За Пушкіна з Достоєвським "пасть порвут". Маємо "СВО" - Бучу, Ірпінь, Маріуполь. "Смерть хахлам!" Що далі?

04.08.2022 16:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 