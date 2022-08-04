УКР
У Василівці окупанти вимагають до 500 доларів за швидкий проїзд, у черзі стоять 1200 авто, - Федоров

Окупанти сформували три черги для проїзду блокпостів, першими пропускають тих, хто платить.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з тимчасово окупованих територій люди масово виїжджають через Василівку. Адже це єдиний пункт виїзду для Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. У черзі на виїзд станом на 4 серпня залишається понад 1200 авто та 6000 людей.

Читайте також: З Мелітополя виїхало 60% містян, в покинуті квартири поселяють росіян з віддалених регіонів, - Федоров

Окупанти сформували три черги: платна (від 100 до 500 доларів за авто), пільгова і звичайна. Перевага – тим, хто платить. Інші очікують до 7 днів.

Останніми днями через непогоду грунтову "дорогу життя" розмило. За останні 4 доби співробітники ДСНС відбуксували близько 500 автівок, серед яких 100 вантажних.

армія рф (18514) Мелітополь (776) окупація (6825) евакуація (2400) Запорізька область (3980) Федоров Іван (653)
свинособачі ділоаари які підприємливі
04.08.2022 11:39 Відповісти
вот гніди, у нашого ЗЕміністра Малюскі навчились гроші на тюрмі робити
04.08.2022 11:43 Відповісти
Так кто же все таки разминировал Чонгар и Перекоп?
04.08.2022 12:04 Відповісти
Дед пихто в ЗЕ-льоном пальто!

Що за дурні питання?
04.08.2022 12:36 Відповісти
 
 