У Василівці окупанти вимагають до 500 доларів за швидкий проїзд, у черзі стоять 1200 авто, - Федоров

Окупанти сформували три черги для проїзду блокпостів, першими пропускають тих, хто платить.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з тимчасово окупованих територій люди масово виїжджають через Василівку. Адже це єдиний пункт виїзду для Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. У черзі на виїзд станом на 4 серпня залишається понад 1200 авто та 6000 людей.

Окупанти сформували три черги: платна (від 100 до 500 доларів за авто), пільгова і звичайна. Перевага – тим, хто платить. Інші очікують до 7 днів.

Останніми днями через непогоду грунтову "дорогу життя" розмило. За останні 4 доби співробітники ДСНС відбуксували близько 500 автівок, серед яких 100 вантажних.