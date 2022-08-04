Реальний прожитковий мінімум в Україні - близько 6,5 тис. грн, - міністр соцполітики Жолнович

Реальний прожитковий мінімум у 2,6 рази більший за офіційний і становить близько 6,5 тис. грн.

Про це в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За нашими оцінками, приблизно у 2,6 рази більше за той, який передбачено, тобто близько 6,5 тис. грн. Але в цьому питанні потрібно розглядати домогосподарство. Якщо це одна людина, то їй потрібно десь тих 6 тис., щоб оплатити оренду, квартплату, комунальні. Якщо людей двоє-троє, то з кожною наступною ця сума знижується", - сказала вона.

Жолнович нагадала, що в держбюджеті на 2022 рік закладене підвищення прожиткового мінімуму на 84 гривні. Зараз уряд працює над наповненням бюджету, щоб на це були кошти.

Кардинально підвищувати офіційний прожитковий мінімум, щоб наблизити його до фактичного, влада при цьому не планує.

"Так, ми повинні виконувати гарантії на рівні хоча б мінімальних стандартів для виживання. Але з іншого боку, є норма, яка передбачає, що держава може забезпечити певний рівень допомоги з урахуванням свого загального матеріального стану. Тобто якщо ти не маєш, то більше не даси, закони математики ніхто не скасовував. Сьогодні у нас війна, і ми не можемо це відкинути, оминути та не враховувати. Всі видатки, які є, максимально спрямовуються насамперед на військові потреби", - пояснила Жолнович.

Як повідомлялося, у держбюджеті передбачено, що прожитковий мінімум (для працездатних осіб) поточного року з липня становить 2 600 грн, а у грудні має підвищитися до 2 684 грн.