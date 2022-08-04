Реальний прожитковий мінімум в Україні - близько 6,5 тис. грн, - міністр соцполітики Жолнович
Реальний прожитковий мінімум у 2,6 рази більший за офіційний і становить близько 6,5 тис. грн.
Про це в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За нашими оцінками, приблизно у 2,6 рази більше за той, який передбачено, тобто близько 6,5 тис. грн. Але в цьому питанні потрібно розглядати домогосподарство. Якщо це одна людина, то їй потрібно десь тих 6 тис., щоб оплатити оренду, квартплату, комунальні. Якщо людей двоє-троє, то з кожною наступною ця сума знижується", - сказала вона.
Жолнович нагадала, що в держбюджеті на 2022 рік закладене підвищення прожиткового мінімуму на 84 гривні. Зараз уряд працює над наповненням бюджету, щоб на це були кошти.
Кардинально підвищувати офіційний прожитковий мінімум, щоб наблизити його до фактичного, влада при цьому не планує.
"Так, ми повинні виконувати гарантії на рівні хоча б мінімальних стандартів для виживання. Але з іншого боку, є норма, яка передбачає, що держава може забезпечити певний рівень допомоги з урахуванням свого загального матеріального стану. Тобто якщо ти не маєш, то більше не даси, закони математики ніхто не скасовував. Сьогодні у нас війна, і ми не можемо це відкинути, оминути та не враховувати. Всі видатки, які є, максимально спрямовуються насамперед на військові потреби", - пояснила Жолнович.
Як повідомлялося, у держбюджеті передбачено, що прожитковий мінімум (для працездатних осіб) поточного року з липня становить 2 600 грн, а у грудні має підвищитися до 2 684 грн.
з 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1700 грн.
а пан міністр не хоче місяця 3 прожити на таке очуєнне бабліще..бажано з сім'єю
і квартплату! особливо опалення))
а взагалі міністерства, з урахуванням послуг ДУСі й міністерських дач
ще й, хвалько, на мамкину пенсію живе)))
Неправда ваша,бюджетникам срезали на 25% зарплаты,может не всем,но срезали точно.
Кабінет Міністрів врегулював питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану.
Як йдеться в https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-oplati-praci-pracivnikiv-derzhavnih-organiv-organiv-miscevogo-samovryaduvannya-************-ustanov-ta-organizacij-shcho-finansuyutsya-abo-dotuyutsya-z-byudzhetu-v-umovah-221 постанові № 221 , бюджетники будуть отримувати не менше 2/3 від окладу за умови простою.
https://**********.com.ua/2022/03/09/uryad-uhvalyv-rishennya-shhodo-zarplat-byudzhetnykiv-pid-chas-*********-stanu/
А теперь,если у вас проживают переселенцы,но у вас есть долги по коммуналке,то вам ничего не заплатят.
Я уже не говорю про різні товари у магазинах - які на 80-90% імпортні ...
А заходиш на продуктовий ринок - а ціни зросли - хоча це усе вирощено на нашій землі , більшість у цій же області
Починаєш торгуватися - а тобі прямо заявляють - паливо і Є - подорощало - чому наші продукти повинні дешевшати
А пенсіонери, прибиральниці, вчителі, санітари - афігенні олігархи. Для них і приватизацію з 1 вересня шмигалі планують!
От же ж курви ссучені!
И какое значение имеет цвет партии,они все цветные и все халявщики,всех созывов.
А посадить их на минималку было бы правильно.
Во фракции «Слуги народа» среди 247 народных депутатов 153 - миллионеры. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.
Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщили в общественной организации «Комитет избирателей Украины».
https://hromadske.ua/ru/amp/posts/kazhdyj-vtoroj-sluga-naroda-yavlyaetsya-millionerom-kiu
"05 февраля 2022 21:48
Политика
Украинцы оплатили аренду жилья 65 миллионерам из "Слуги народа" - среди них Трухин..."
https://m.gazeta.ua/ru/articles/politics/_ukraincy-oplatili-arendu-zhilya-65-millioneram-iz-slugi-naroda-sredi-nih-truhin/1069588
Деньги же есть чтоб и пенсии поднять и ваш прожитковый то же..... тока пиз"ить умеют(((