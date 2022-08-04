УКР
Новини
3 041 45

Реальний прожитковий мінімум в Україні - близько 6,5 тис. грн, - міністр соцполітики Жолнович

Реальний прожитковий мінімум у 2,6 рази більший за офіційний і становить близько 6,5 тис. грн.

Про це в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За нашими оцінками, приблизно у 2,6 рази більше за той, який передбачено, тобто близько 6,5 тис. грн. Але в цьому питанні потрібно розглядати домогосподарство. Якщо це одна людина, то їй потрібно десь тих 6 тис., щоб оплатити оренду, квартплату, комунальні. Якщо людей двоє-троє, то з кожною наступною ця сума знижується", - сказала вона.

До кінця року в Україні заплановано ще два підвищення пенсійних виплат, - Мінсоцполітики

Жолнович нагадала, що в держбюджеті на 2022 рік закладене підвищення прожиткового мінімуму на 84 гривні. Зараз уряд працює над наповненням бюджету, щоб на це були кошти.

Кардинально підвищувати офіційний прожитковий мінімум, щоб наблизити його до фактичного, влада при цьому не планує.

"Так, ми повинні виконувати гарантії на рівні хоча б мінімальних стандартів для виживання. Але з іншого боку, є норма, яка передбачає, що держава може забезпечити певний рівень допомоги з урахуванням свого загального матеріального стану. Тобто якщо ти не маєш, то більше не даси, закони математики ніхто не скасовував. Сьогодні у нас війна, і ми не можемо це відкинути, оминути та не враховувати. Всі видатки, які є, максимально спрямовуються насамперед на військові потреби", - пояснила Жолнович.

Пенсійний вік в Україні не підвищуватимуть, - міністр соціальної політики Жолнович

Як повідомлялося, у держбюджеті передбачено, що прожитковий мінімум (для працездатних осіб) поточного року з липня становить 2 600 грн, а у грудні має підвищитися до 2 684 грн.

прожитковий мінімум (120) Жолнович Оксана (68)
+21
....і скумбрія по 8 грн., телятина 20...
04.08.2022 11:42
+18
нереальний мінімальний...

а пан міністр не хоче місяця 3 прожити на таке очуєнне бабліще..бажано з сім'єю

і квартплату! особливо опалення))
04.08.2022 11:35
+15
Интересно,сколько получает сам министр,сколько стоит его служебный автомобиль и сколько бюджетных средств съедает его министерство.
04.08.2022 11:39
Российский подход к человеку.
Вот и все.
04.08.2022 11:34
Не российский, а зеленский!
04.08.2022 11:42
Цей зе ще в 2018 гадив.

з 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1700 грн.

"Обое рябое"
04.08.2022 11:52
нереальний мінімальний...

а пан міністр не хоче місяця 3 прожити на таке очуєнне бабліще..бажано з сім'єю

і квартплату! особливо опалення))
04.08.2022 11:35
Влада розраховує прожитковий мінімум по методу незабвенного Кілі Азірова.
04.08.2022 11:36
з девізом "Не треба скиглити. Треба брати лопату і годувати свою сім'ю")
показати весь коментар
04.08.2022 11:57
отопление от 2000 гри выше
04.08.2022 11:37
Интересно,сколько получает сам министр,сколько стоит его служебный автомобиль и сколько бюджетных средств съедает его министерство.
04.08.2022 11:39
не так..скільки коштує утримання одного пана міністра платникам податків?

а взагалі міністерства, з урахуванням послуг ДУСі й міністерських дач
04.08.2022 11:56
84 гривні, це ж величезні кошти.
04.08.2022 11:41
....і скумбрія по 8 грн., телятина 20...
04.08.2022 11:42
Лєнка і Коля оперують у.о., тому на прожитковий мінімум 2600 у.о. на одну особу якось можна перебитися)
04.08.2022 11:46
І то впроголодь (для них)
04.08.2022 11:59
04.08.2022 11:43
Весь зміст в трьох реченнях. Курви навіть до війни не збиралися визнати реальний прожитковий мінімум. Зараз всі ці рухи вже до дупи.

Реальний прожитковий мінімум у 2,6 рази більший за офіційний і становить близько 6,5 тис. грн.

Жолнович нагадала, що в держбюджеті на 2022 рік закладене підвищення прожиткового мінімуму на 84 гривні. Зараз уряд працює над наповненням бюджету, щоб на це були кошти.

Кардинально підвищувати офіційний прожитковий мінімум, щоб наблизити його до фактичного, влада при цьому не планує. Джерело:
04.08.2022 11:43
бачу тут самі нарікання,а ви ,люди,не пробували їсти кашу з м*ясом ,а не м*ясо з кашею. Я фактично живу зараз за мамину пенсію 2800 грн,а зі своїх заощаджень підтримую ЗСУ.З цих 2800 навіть влітку 800 грн йде на комуналку. 2000 що залишаються,з головою вистачають на двох.Тому притримайте коней і ваші апетити,а то позвикали шикувати.
04.08.2022 11:46
Сумнівно, що на цензорі сидять слуги Бені, бо їм до одного місця такі проблеми.
04.08.2022 11:49
витащи *** из за щеки когда пишеш бот зеленый *******
04.08.2022 11:52
звідки Ви таке??? з якого року віщуєте?? чи Ви товариш Лєни-скумбрії і Колі-яловичини по 50??

ще й, хвалько, на мамкину пенсію живе)))
04.08.2022 21:55
Психология типичного раба.
04.08.2022 23:09
Скумбрия по 8 грн - то на обложке, с раздвинутыми плавниками!)))
04.08.2022 11:46
Ты паниЖолнович лучше расскажи нам сколько бюджетных денег расходуется на содержание зеленой саранчи и как повышается их "прожиточный минимум"!
04.08.2022 11:52
в міністерства понабирали радників, вірніше радниць з числа повій-коханок на оклади під 100 тис та ще премії стільки ж. Сидять вони десь в ресторанах дорогих якнайближче то мабудь Стамбул, а пересічні на мінімалці жруть скумбрію по 8
04.08.2022 11:52
На лет 5 после войны можно забыть про пенсии, зарплаты и вообще государство. Даже когда не было войны нашим государям было по барабану как там выживают люди за минимальную пенсию 50 баксов. Теперь все будут списывать на войну. Ну а сами будут богатеть и с жиру беситься. Бабушки сидели полуголодные, но за тарифы с потолка платили и говорили - лишь бы не было войны....
04.08.2022 11:56
Ви оптиміст. Україна ще 10-15 років буде тільки сплачувати за кредити взяті на велике крадівництво. Доріг практично не має, бо своє завдання для рашистів виконали, а борги залишилися. В умовах війни бюджетники отримують все як і раніше, а асі решта будуть хіба дивитися бенямарафон при умові оплати за електроенергію.
показати весь коментар
04.08.2022 12:04
В умовах війни бюджетники отримують все як і раніше

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Неправда ваша,бюджетникам срезали на 25% зарплаты,может не всем,но срезали точно.
04.08.2022 12:16
Таки є, але при простої., в той час як решта отримають 0.

Кабінет Міністрів врегулював питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану.

Як йдеться в https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-oplati-praci-pracivnikiv-derzhavnih-organiv-organiv-miscevogo-samovryaduvannya-************-ustanov-ta-organizacij-shcho-finansuyutsya-abo-dotuyutsya-z-byudzhetu-v-umovah-221 постанові № 221 , бюджетники будуть отримувати не менше 2/3 від окладу за умови простою.
https://**********.com.ua/2022/03/09/uryad-uhvalyv-rishennya-shhodo-zarplat-byudzhetnykiv-pid-chas-*********-stanu/
04.08.2022 14:20
Нет никакой умовы, работаю и снизили на 25%
04.08.2022 18:13
Особенно это радует,если на тебе кредиты,но что поделаешь,война.
04.08.2022 12:18
Вы ошиблись ровно на 50%.Минималка была 100$.Затем курс гривны упал в 3 раза,все цены подтянулись вслед за курсом,а пенсионеров кинули через сами знаете что.В результате, минимальщиков ошукали на приблизительно 3000$.
А теперь,если у вас проживают переселенцы,но у вас есть долги по коммуналке,то вам ничего не заплатят.
04.08.2022 12:14
Я теж за то , щоб пенсія була зафіксована у доларах !
Я уже не говорю про різні товари у магазинах - які на 80-90% імпортні ...
А заходиш на продуктовий ринок - а ціни зросли - хоча це усе вирощено на нашій землі , більшість у цій же області
Починаєш торгуватися - а тобі прямо заявляють - паливо і Є - подорощало - чому наші продукти повинні дешевшати
04.08.2022 14:58
Жолнович? Ти статист, чи ти міністр соцполітики? Навіщо призначили? Працюй, щоб був такий реальний прожитковий мінімум.
04.08.2022 12:11
Зате депутанам зарплатню вдвічі підвищили - вони ж самі бідні та соціально не захищені!
А пенсіонери, прибиральниці, вчителі, санітари - афігенні олігархи. Для них і приватизацію з 1 вересня шмигалі планують!

От же ж курви ссучені!
04.08.2022 12:14
До того часу, коли дебудада "Ради" заробітна плата не буде більше ніж 2 мінімальні пенсіі, змін не слід очікувати!!! Поки що, як ми живемо, на заробітну плату дебудада не впливає! Тільки хрюкають що за 50000 гр., з голоду померти можна!
04.08.2022 12:18
А вы видели,за все годы,хоть одну демонстрацию по поводу зарплат или пенсий,все толко с флагами партий бегают,профсоюзы-советская профонация тянущая деньги и продавшие всё,что можно было положить себе в карман.
И какое значение имеет цвет партии,они все цветные и все халявщики,всех созывов.
А посадить их на минималку было бы правильно.
04.08.2022 12:29
Головне, щоб "слугам" жилось добре...а народ, якось виживе

Во фракции «Слуги народа» среди 247 народных депутатов 153 - миллионеры. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.

Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщили в общественной организации «Комитет избирателей Украины».

https://hromadske.ua/ru/amp/posts/kazhdyj-vtoroj-sluga-naroda-yavlyaetsya-millionerom-kiu
04.08.2022 12:42
І крім того, народ ще й допоможе "бідним" з оплатою житла....

"05 февраля 2022 21:48

Политика

Украинцы оплатили аренду жилья 65 миллионерам из "Слуги народа" - среди них Трухин..."

https://m.gazeta.ua/ru/articles/politics/_ukraincy-oplatili-arendu-zhilya-65-millioneram-iz-slugi-naroda-sredi-nih-truhin/1069588
04.08.2022 12:43
якщо людей двоє-троє, то з кожною наступною ця сума знижується", - сказала вона - Конченая ,у тебя в голове извилина знижується!!!

Деньги же есть чтоб и пенсии поднять и ваш прожитковый то же..... тока пиз"ить умеют(((
04.08.2022 13:22
ЗЕуряд и ,,Слуг урода" надо гнать с Украины и сразу всё появиться. Особенно, если обьявить среди них конфискацию иммущества
04.08.2022 13:53
Мразь. Хай би так жила твоя родина.
04.08.2022 14:51
А що, за 6.5тис можна комуналку заплатити?... чи тільки у випадку, якщо не користувався то тоді?)
04.08.2022 17:58
можна..а потім водичку й пити..можна тепленьку, бо газ буде
04.08.2022 22:04
Я даже представить не могу,как эти зелёные мрази ржали,когда в декабре 2021го года принимали бюджет с прожиточным минимумом в 2000гр. и сотнями миллиардов на Велике Крадивництво. С какой гордостью эти твари говорили,что Украина кормит 400 миллионов человек во всём мире,обрекая собственных стариков на нищету и голод!!!
04.08.2022 23:18
Ви ще й 20% відбираєте через ПДВ, який фактично платить кінцевий споживач, той же пенсіонер
01.01.2024 11:10
 
 