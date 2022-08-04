Білоруські військові візьмуть участь у стратегічних навчаннях на території РФ
Білоруський військовий контингент візьме участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Схід-2022", яке відбудеться на території Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Білорусі.
"Всього від Збройних сил Республіки Білорусь буде задіяно понад 250 військовослужбовців однієї з механізованих бригад Західного оперативного командування", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що керувати навчаннями буде начальник Генштабу ЗС Росії генерал армії Валерій Герасимов.
Навчання відбуватимуться на 13 полігонах Східного військового округу РФ ц період із 30 серпня по 5 вересня.
