Білоруські військові візьмуть участь у стратегічних навчаннях на території РФ

Білоруський військовий контингент візьме участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Схід-2022", яке відбудеться на території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Білорусі.

"Всього від Збройних сил Республіки Білорусь буде задіяно понад 250 військовослужбовців однієї з механізованих бригад Західного оперативного командування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що керувати навчаннями буде начальник Генштабу ЗС Росії генерал армії Валерій Герасимов.

Навчання відбуватимуться на 13 полігонах Східного військового округу РФ ц період із 30 серпня по 5 вересня.

