Білоруські військові візьмуть участь у стратегічних навчаннях на території РФ

білорусь

Білоруський військовий контингент візьме участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Схід-2022", яке відбудеться на території Росії.

"Всього від Збройних сил Республіки Білорусь буде задіяно понад 250 військовослужбовців однієї з механізованих бригад Західного оперативного командування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що керувати навчаннями буде начальник Генштабу ЗС Росії генерал армії Валерій Герасимов.

Навчання відбуватимуться на 13 полігонах Східного військового округу РФ ц період із 30 серпня по 5 вересня. 

под видом учений особо борзые заедут денег по лёгкому срубить.
04.08.2022 11:46 Відповісти
Вже кількох спортсменів-медалістів ЗСУ задвухсотили в їх танках - полетіли краще ніж на тому біатлоні ! 😂
04.08.2022 11:59 Відповісти
Будут штурмовать пару мешков картошки с ножами наперевес.
04.08.2022 11:54 Відповісти
Вусатий диктатор викрутився..... Білоруси зайдуть з теріторії засрашки як рашисти.
04.08.2022 12:01 Відповісти
Лука снабжал рашистов боеприпасами и техникой. Теперь будет еще подкидывать рашистам мяса малыми порциями
04.08.2022 12:09 Відповісти
Це ж яка радість у бульбаїдів, разом с "рускими братьями" залізяками побрязкати. Мрія бяларуських совків здійснилася.
04.08.2022 12:17 Відповісти
Всё таки Картофельный Таракан кинул бульбашей в мясорубку. Ну, земля им стекловатой. Дебилы
04.08.2022 13:46 Відповісти
Нквдэшные Павлики Морозовы! Мерзотная лишнехромосомная нация!
