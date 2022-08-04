УКР
Російські восьмикласники "здали" вчительку, яка проти війни. Педагог отримала 5 років умовно

ірина,ген

Суд у Пензі присудив 45-річній вчительці англійської мови Ірині Ген 5 років умовно за статтею за "фейки" про російську армію. Сказані нею в уроці слова восьмикласники записали на диктофон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Вчительці також заборонили протягом трьох років займатися педагогічною діяльністю.

Справу за статтею про "фейки" про російську армію проти викладачки Ірини Ген порушили за розмову з восьмикласницею, в якій вона засудила російську агресію в Україні.

Останні 10 років Ірина викладала англійську в училищі олімпійського резерву в Пензі. 18 березня, відповідаючи на запитання учнів, чому вони не поїдуть на міжнародні змагання до Європи, Ген розповіла про війну в Україні.

"Багато дітей стало цікавитися, чому ми перетворилися на країну-ізгоя, [чому] весь світ від нас відвернувся, в чому справа, адже ми, спортсмени, не поїдемо на міжнародні змагання, на які ми так довго і завзято відбиралися. Я стала їм пояснювати, у чому причини", - розповіла Ірина.

Читайте: У Росії закликали писати доноси на слухачів української музики

Розповідь викладачки записали на диктофон. Аудіозапис діалогу опублікували ЗМІ, після чого через 10 днів проти Ген порушили кримінальну справу.

"Я спробувала донести до них іншу точку зору. Можливо, я це зробила дарма. Можливо, справді, восьмикласниці - це не та публіка, з якою треба розмовляти на ці теми, але я все-таки зрозуміло, популярно, можливо, емоційно намагалася довести, що не все так просто - що ми чуємо з екранів телевізорів", - наголосила вчителька.

Також читайте: В Росії диякон відмовився підтримати війну. Парафіяни здали його поліції

донос (37) репресії (1629) росія (67301) школа (2248) русский мир (482) вчитель (407)
+46
Надіюсь, брат цієї восьмикласниці приїде додому в мішку.
04.08.2022 12:11 Відповісти
+37
Теперь будут учить бурятский.
04.08.2022 12:10 Відповісти
+35
Привіт Павлики Морозови.🤣🤣🤣
04.08.2022 12:12 Відповісти
Теперь будут учить бурятский.
04.08.2022 12:10 Відповісти
"Ссучена хромосома" - генетичний феномен орків
04.08.2022 12:20 Відповісти
Абсолютно точно, "Павлик Морозов" - ментальний, національний герой, можна сказати, скрепний гівнокірпічик фундаменту основи смердючого рузького міра рашапоїдної срані.
04.08.2022 13:59 Відповісти
Однозначно в копилку! 👍💯😎
04.08.2022 14:23 Відповісти
Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу. Публий Корнелий Тацит
04.08.2022 13:35 Відповісти
Надіюсь, брат цієї восьмикласниці приїде додому в мішку.
04.08.2022 12:11 Відповісти
Желаете временного финансового благополучия молодой свиноматке?
04.08.2022 12:17 Відповісти
Нарасєє путлерюгенд.
04.08.2022 12:12 Відповісти
Привіт Павлики Морозови.🤣🤣🤣
04.08.2022 12:12 Відповісти
ну кацапы во всех соцсетях визжат - враги вокруг, сталин вставай !
04.08.2022 12:17 Відповісти
Сралин встанет-кацапы лягут))) по ГУЛАГам
04.08.2022 12:52 Відповісти
Идиоты...Не понимают, что главный враг у них, они сами...😏🤫
04.08.2022 14:25 Відповісти
конченая страна павликов морозовых.
04.08.2022 12:13 Відповісти
"Большой подлец этот Павлик, но наградить надо!"- написал Сталин на представлении о награждении Морозова.
04.08.2022 13:02 Відповісти
растет целое поколение уродов. и это наши соседи, которых в конце придется убивать уже здесь.
04.08.2022 12:14 Відповісти
у нас уже своё в дыныры выросло, наловленных Золкин уже показывал.
04.08.2022 12:33 Відповісти
та має бути пох.. що там на кацапії... (жуки в банці, суки, позїдайте один одного)
04.08.2022 12:14 Відповісти
Ще й учілка англійської... напевне ще й бібісі по ночах під ковдрою слухала!
04.08.2022 12:15 Відповісти
😁👍😂
04.08.2022 14:27 Відповісти
Покоління,які не знали, що таке 30-і роки сталінізму, ГУЛАгу, мають відчути це на власній шкурі.
04.08.2022 12:15 Відповісти
Країна мразоти. Син сатани ***** й його попередники вивели цілу країну моральних уродів.
04.08.2022 12:16 Відповісти
Специально для верующих в "друге хрюске". В свинарнике не может быть другого взгляда, кроме как людоедского хловского, сралинского и тд. Сама система будет пожирать тех отщипенцев, у которых появляется намек на инакомыслие. На хороших хрюске финтесбраслет не работает. Это аксиома.
04.08.2022 12:16 Відповісти
Значит здесь на сайте полно кацапов.
04.08.2022 13:00 Відповісти
Ще одне, зайвохромосомне вилізло
04.08.2022 13:15 Відповісти
Два дня на форумі, а тебе вже образили нехороші дяді? Напевно підозрюють в тебе проблеми з набором хромосом...
04.08.2022 13:12 Відповісти
Зачем рашистам английский? Теперь актуально на Раzzии учить язык братского народа Китая
04.08.2022 12:17 Відповісти
китайський вони не осилять, головне щоб жести розуміли - встать, сидеть, лежать, работать...
04.08.2022 13:21 Відповісти
алімпіській рєзєрв сексотов
04.08.2022 12:19 Відповісти
в них цього резерву, як в матроскіна гуталіну
04.08.2022 13:23 Відповісти
но сексоту - пєрвий кнут

Жителя Пинска задержали за то, что он 16 февраля оставил комментарий под постом одного из «экстремистских» каналов.

В суде мужчина полностью признал свою вину, но заявил, что «является внештатным сотрудником КГБ, поэтому вся его деятельность в экстремистских телеграм-каналах связана с задачами куратора из КГБ».

От ареста «внештатника» это не спасло. Ему присудили 10 суток.
https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/4/509813/
04.08.2022 13:32 Відповісти
Ага "Павліки Морозови" у спідницях! Папку тепер не уб"ють в Україні і їй не куплять новий ноутбук!
04.08.2022 13:49 Відповісти
Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов?- https://socratify.net/quotes/sergei-dovlatov Сергей Довлатов
04.08.2022 12:21 Відповісти
Та тут багато розумного написано !
https://socratify.net/quotes/sergei-dovlatov
04.08.2022 15:05 Відповісти
Основные черты фашизма

4. Неприятие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC скептицизма : сомнение трактуется как предательство.
9. Жизнь понимается как непрерывная война, а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC пацифизм - как сотрудничество с врагом.
(С) Педивикия
04.08.2022 12:22 Відповісти
Нация генетических *********! Не путать с геями!
04.08.2022 12:23 Відповісти
У *********, все ********* гейрои! Не следует забывать, кого ********* выбрали главным! Не зря все носят гитлеровские гей'оргия'вские бантики! =)
04.08.2022 12:38 Відповісти
Вы имеете ввиду ********-педофила путина? Я Вас правильно понял?)
04.08.2022 12:45 Відповісти
На кацапстані чи вчителям не щастить з учнями,чи учням з вчителями.
04.08.2022 12:23 Відповісти
Навпаки, і тим і тим дуже пощастило! Взаємообразно!)))
04.08.2022 12:49 Відповісти
Если рашисты считают что они правы, почему они скрывают про войну в Украине даже для своих? Видать даже в кремле где то осознают что они преступники и убивают невиновных людей.
04.08.2022 12:23 Відповісти
Розчарую вас, не усвідомлюють.

04.08.2022 13:35 Відповісти
Очень жаль учительницу. Она за правду поплатилась. Гнилое холуйское общество его осудило..
04.08.2022 12:24 Відповісти
не общєство а кацапське стадо
04.08.2022 12:27 Відповісти
думаю есть для нее плюс - попросит политическое убежище в нормальной стране, тем более учитель английского
04.08.2022 14:16 Відповісти
Страна рашистского стада, с которой украинцы соединились много веков назад. И даже после развала СССР вместо того, чтобы разом с Польшей идти в Европу, побежали целоваться с рашистами и беларашистами. Вот теперь и пожинаете плоды своих ошибок. Сами виноваты, а не все вокруг, которых постоянно обвиняете, что одни нападают, а другие медленно оружие дают. Нападают на тех, кто позволяет это, а бысто и много дают тому, кто внушает доверие.
04.08.2022 12:25 Відповісти
тих кацапських вилупків нікуди і ніколи впускати в цивілізованний світ не можна((
кацапи самі обрали для себе африку і азію і ще антарктиду
04.08.2022 12:26 Відповісти
краще на Марс...
04.08.2022 13:37 Відповісти
Вчителька не була русофобом, як зайвехромосоми...
04.08.2022 12:26 Відповісти
бідолага. Дитинство і діти - це зло
04.08.2022 12:27 Відповісти
04.08.2022 12:28 Відповісти
Павлики Морозови зробили свою брудну справу , здали вчительку
з потрохами , ужас 🤬
04.08.2022 12:28 Відповісти
ха! это еще школьников не начинали награждать китайскими электросамокатами за сдачу врагов народа.
04.08.2022 12:37 Відповісти
Тсссс... не підказуйте, а то подумаємо що ви за Павліків
04.08.2022 13:40 Відповісти
Нема там дна. Дарма шукаєте...
04.08.2022 12:33 Відповісти
Гниди фашистські в росії ростуть з пеленок. Мало того, що в Україну заселили їх впродовж 1919-1991 р.р., а їхні нащадки постійно невдоволені українською мовою, культурою та побутом і кличуть божевільного путіна, з яким став весь божевільний рашистський народ, то ще й там в росії ростуть фашисти-виродки. Щоб вся росія згинула зі своїми поганцями.
04.08.2022 12:38 Відповісти
04.08.2022 12:44 Відповісти
Ростуть наступні добрива для українських черноземів.
04.08.2022 12:46 Відповісти
Просто поражаюсь, как паРаше удалось воплотить в жизнь 1984 Оруэлла, вплоть до малейших подробностей.
04.08.2022 12:49 Відповісти
Можуть якщо захочуть, а ми про них - рукожопі алкаші, лишньохромосомні ...
04.08.2022 13:46 Відповісти
Оруелл у свій час просто описав тодішню дійсність - без прикрас та іншими словами
04.08.2022 14:20 Відповісти
04.08.2022 12:51 Відповісти
«В России появятся аналоги советских магазинов «Березка» - магазины беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и сотрудников международных организаций. Соответствующее постановление правительства опубликовано 27 июля на портале нормативных правовых актов Правительства и вступит в силу 27 августа.

Первые такие магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, расплачиваться в них можно будет рублями, долларами и евро. В ассортимент попадет продукция, помещенная под таможенную процедуру беспошлинной торговли (duty free): спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы. В магазине придется показать документы, подтверждающие должность и аккредитацию при МИД».

Глядя на эту картину, почему-то невольно возникает образ другой картины, кисти художника Репина «Приплыли». Просто на минуточку, эти магазинчики создаются в «энергетической сверхдержаве», обладающей «второй армией мира» и которая еще недавно претендовала на то, чтобы ее валюты была признана международным резервным средством. Это та страна, которая вроде бы всех обогнала во всем и имеет столько миллиардеров на душу населения, что такое соотношение еще поискать нужно. И вот восстанавливаются Березки, в которых надо показывать аккредитацию МИДа. Без нее на порог тоже не пустят. И это значит, что черни пора забывать о таких прилавках и товарах, даже очерчен круг лиц, кто будет «удостоен». Делать покупки смогут:

-дипломатические представительства, дипломатический персонал (послы, посланники, советники, торговые представители, секретари, атташе) и члены их семей;

-консульские учреждения, консульские должностные лица (генеральный консул, консул, вице-консул, консульский агент) и проживающие с ними родственники;

-представительства государств при международных организациях и их сотрудники;

-международные организации или их представительства, расположенные в россии, и их персонал.

Лихо, не правда ли? Но чтобы все было без дураков, там будет соответствующий учет покупок. Видимо, инициатор этой реанимации Березок хорошо помнит, как продавали эти самые чеки, по которым в магазин все же могли попасть простые смертные, которые знали у кого их можно купить. Поэтому в этот раз и чеки будут несколько другими. В чеке будут содержаться сведения о покупателе. Эта информация, а также перечень купленного ежемесячно будут поступать в МИД.

Шойгу не зря говорил, что они строят совок, и похоже на то, что сначала Березки восстановят, а потом будут кормить население крысятиной и крахмалом, как это было в те времена. Ну что же, дурдом вернулся, а нам надо от этой дряни отгородиться так, чтобы даже вонь оттуда не долетала никогда.
anti-colorados
04.08.2022 12:56 Відповісти
Павлік Морозов у них завжди герой!
04.08.2022 12:56 Відповісти
Піонери в дєйствіі. Уродський біомусор на планеті. До кожного кацапа не повинно бути ніякого жалю. Їх треба нищити змалку, від лічинок і вилуплених, до самок і старих і сформованих пердунів. Так, як ми нищемо колорадського жука на городах в себе, ми їх жаліємо, ні не жаліємо.
04.08.2022 13:03 Відповісти
Выдать плохишам ящик варенья и бочку печенья.
04.08.2022 13:22 Відповісти
Мертва краiна...
04.08.2022 13:39 Відповісти
Рабсеяне, даже при совке, в который вы якобы стремитесь, был лозунг Нет войне, но вы пошли дальше - в путинский фашистский рейх.
04.08.2022 14:05 Відповісти
********* полезнее съедать с кожурой, яблоки и киви тоже. Верхние, крайние листочки капусты и салата - самые витаминные. Потроха, легкие и головы содержат больше усваиваемых протеинов, чем красное мясо. Зеленый чай полезнее заваривать несколько раз, а вода из крана содержит больше минералов, чем покупная. Соевые сыры усваивается лучше, чем кисломолочные. Макароны и другие мучные изделия - полезнее заменить перловыми, ячменными или ржаными продуктами. Эти и другие советы от Правительства России с заботой о здоровье населения скоро по всем телеканалам. Добро пожаловать в процветающее будущее!
Россияне, а помните, вы, когда-то, просили "Умчи меня олень, в свою страну оленью"? Оглянитесь вокруг. Вам не кажется, что он вас домчал?
04.08.2022 14:25 Відповісти
04.08.2022 14:26 Відповісти
Растет смена!
04.08.2022 15:00 Відповісти
То то падлик морозов в гробике яблочко сбацал и с припевом! Не отнять--- подхватили сквозь века дело верное юнармейцы. Была ещё такая припевочка во времена падлика----"сегодня праздник у ребят, ликует пионерия--- сегодня в гости к ним зайдет Лаврентий Палыч Берия".
04.08.2022 15:45 Відповісти
Ото баби наражалі! ФУ, спалити тих вилупків малих. Країна доносчиків і стукачів.
04.08.2022 17:57 Відповісти
 
 