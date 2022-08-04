Російські восьмикласники "здали" вчительку, яка проти війни. Педагог отримала 5 років умовно

Суд у Пензі присудив 45-річній вчительці англійської мови Ірині Ген 5 років умовно за статтею за "фейки" про російську армію. Сказані нею в уроці слова восьмикласники записали на диктофон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Вчительці також заборонили протягом трьох років займатися педагогічною діяльністю.

Справу за статтею про "фейки" про російську армію проти викладачки Ірини Ген порушили за розмову з восьмикласницею, в якій вона засудила російську агресію в Україні.

Останні 10 років Ірина викладала англійську в училищі олімпійського резерву в Пензі. 18 березня, відповідаючи на запитання учнів, чому вони не поїдуть на міжнародні змагання до Європи, Ген розповіла про війну в Україні.

"Багато дітей стало цікавитися, чому ми перетворилися на країну-ізгоя, [чому] весь світ від нас відвернувся, в чому справа, адже ми, спортсмени, не поїдемо на міжнародні змагання, на які ми так довго і завзято відбиралися. Я стала їм пояснювати, у чому причини", - розповіла Ірина.

Читайте: У Росії закликали писати доноси на слухачів української музики

Розповідь викладачки записали на диктофон. Аудіозапис діалогу опублікували ЗМІ, після чого через 10 днів проти Ген порушили кримінальну справу.

"Я спробувала донести до них іншу точку зору. Можливо, я це зробила дарма. Можливо, справді, восьмикласниці - це не та публіка, з якою треба розмовляти на ці теми, але я все-таки зрозуміло, популярно, можливо, емоційно намагалася довести, що не все так просто - що ми чуємо з екранів телевізорів", - наголосила вчителька.

Також читайте: В Росії диякон відмовився підтримати війну. Парафіяни здали його поліції