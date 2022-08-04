Російські восьмикласники "здали" вчительку, яка проти війни. Педагог отримала 5 років умовно
Суд у Пензі присудив 45-річній вчительці англійської мови Ірині Ген 5 років умовно за статтею за "фейки" про російську армію. Сказані нею в уроці слова восьмикласники записали на диктофон.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
Вчительці також заборонили протягом трьох років займатися педагогічною діяльністю.
Справу за статтею про "фейки" про російську армію проти викладачки Ірини Ген порушили за розмову з восьмикласницею, в якій вона засудила російську агресію в Україні.
Останні 10 років Ірина викладала англійську в училищі олімпійського резерву в Пензі. 18 березня, відповідаючи на запитання учнів, чому вони не поїдуть на міжнародні змагання до Європи, Ген розповіла про війну в Україні.
"Багато дітей стало цікавитися, чому ми перетворилися на країну-ізгоя, [чому] весь світ від нас відвернувся, в чому справа, адже ми, спортсмени, не поїдемо на міжнародні змагання, на які ми так довго і завзято відбиралися. Я стала їм пояснювати, у чому причини", - розповіла Ірина.
Розповідь викладачки записали на диктофон. Аудіозапис діалогу опублікували ЗМІ, після чого через 10 днів проти Ген порушили кримінальну справу.
"Я спробувала донести до них іншу точку зору. Можливо, я це зробила дарма. Можливо, справді, восьмикласниці - це не та публіка, з якою треба розмовляти на ці теми, але я все-таки зрозуміло, популярно, можливо, емоційно намагалася довести, що не все так просто - що ми чуємо з екранів телевізорів", - наголосила вчителька.
