УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10891 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 547 46

Без китайського ринку РФ була б у повній економічній ізоляції. Це те, що може зробити КНР, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Китай має економічні важелі тиску на Путіна з метою припинення війни Росії проти України.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The South China Morning Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це дуже сильна держава. Це потужна економіка… Тож (вона) може впливати на Росію політично, економічно. А Китай - постійний член Ради Безпеки ООН. Я впевнений, що без китайського ринку для Російської Федерації Росія почувалася б у повній економічній ізоляції. Це те, що може зробити Китай - обмежити торгівлю (з Росією) до закінчення війни", - пояснив Зеленський.

Зеленський також закликав Китай використати свій статус у Раді Безпеки ООН, щоб "показати" країнам, що їм необхідно дотримуватись міжнародних норм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хотів би, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії Росії проти України, - Зеленський

Президент наголосив, що, як він розуміє, Китай хотів зберегти "збалансоване" ставлення до війни, але важливо зазначити, що це було неспровокаване вторгнення Росії на суверенну територію України.

"Росіяни - загарбники ... це війна на нашій території, вони прийшли вторгатися. Китай, як велика і потужна країна, може прийти і як би поставити Російську Федерацію у певне місце. Звичайно, мені дуже хотілося б, щоб Китай переглянув своє ставлення до Російської Федерації", - додав глава держави.

Також Зеленський заявив про бажання провести телефонну розмову з лідером КНР.

"У мене була одна розмова з Сі Цзіньпінем рік тому. З моменту початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас (не було) жодних розмов із Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно", - сказав президент.

Також читайте: Якби Росія реально хотіла переговорів, то не стягувала б наразі резерви на український південь, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) Китай (4830) путін володимир (24655)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Эта та КНР куда ты украинские масочки отправил? А потом их украинцы втридорога покупали?
показати весь коментар
04.08.2022 12:23 Відповісти
+11
Так буває, коли на переправі коня міняють на щура.
показати весь коментар
04.08.2022 12:29 Відповісти
+10
Тссс. Неначасі критикувати зрадників. Бо ж війна.
показати весь коментар
04.08.2022 12:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та Китай сам любить таким займаться як кацапія, так що важко на Китай сподіватись
показати весь коментар
04.08.2022 12:22 Відповісти
Хто його радники, хто йому цю пургу несе,
країна, що погрожує твоєму головному союзникові, має втихомирити ворога свого ворога?
Чи в нього просто манія пошуку, в черговому шоколадному очку.
показати весь коментар
04.08.2022 12:50 Відповісти
Эта та КНР куда ты украинские масочки отправил? А потом их украинцы втридорога покупали?
показати весь коментар
04.08.2022 12:23 Відповісти
Тссс. Неначасі критикувати зрадників. Бо ж війна.
показати весь коментар
04.08.2022 12:25 Відповісти
Та хєр Китай це зробить. Особливо після того, як Пелосі їх мордою в гімно намакала.
показати весь коментар
04.08.2022 12:23 Відповісти
Так буває, коли на переправі коня міняють на щура.
показати весь коментар
04.08.2022 12:29 Відповісти
Якщо гавкіт співпадає з власною системою цінностей, то і йазик влаштовує. Егеж?
показати весь коментар
04.08.2022 12:34 Відповісти
Вступ: Em G C H7 (8) G C7 На Сході є прикмети і ознаки, G C7 які тут знає кожний чингіcхан: G C7 якщо в аулі гавкають собаки, A D це означає, що проходить караван. Той караван дратує всіх навколо, бо всі сидять - а він кудись іде. Як тільки він дошкандибає до околиць, собача зграя неодмінно нападе. Приспів: Em G C H7 ... Хай гавкають собаки, хай гавкають собаки - на те вони й собаки. (2) Скажені їх атаки (2) нам глибоко байдужі. (2) Вони бояться, друже, (2) хорошої ломаки. (2) У кожного своє уявлення мети. Em Собакам треба гавкати, а каравану - йти. Програш: Em D Не забувай прикмети і ознаки - і, може, втратиш менше, ніж знайдеш. Якщо на тебе гавкають собаки, це означає: ти кудись ідеш. Проблем не обминути стороною, бо хто мандрує, той нервує всіх. Але дорога може здатися нудною, без ораторії собачих голосів. Приспів. Програш: G C7 (3) | (2) A D | Приспів. (2) Програш: A C7 (3) A D Em ... бо кожному своє.
показати весь коментар
04.08.2022 12:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Yv9W-IM83bY
показати весь коментар
04.08.2022 20:21 Відповісти
Он что дурачок, или вообще новости не смотрит?
показати весь коментар
04.08.2022 12:27 Відповісти
зачем китаю такой гемор? китай любит деньги. в данном случае - кацапские.
показати весь коментар
04.08.2022 12:28 Відповісти
за Андюшу Єрмака - вєртіцца моя рука
показати весь коментар
04.08.2022 12:28 Відповісти
Мьянма будет помогать России создавать инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли.🤣🤣🤣
показати весь коментар
04.08.2022 12:28 Відповісти
Десь там, в паралельному світі і Китай хороший, і війну можна зупинити відосиками. ******* одобряє.
показати весь коментар
04.08.2022 12:29 Відповісти
Знов розпатякування ні про що з розумним виглядом. Майстер балабольного жанру.
показати весь коментар
04.08.2022 12:31 Відповісти
візьми степлера і ще більше звуж косі очі гребаним китайцям
показати весь коментар
04.08.2022 12:34 Відповісти
Цього підОраZа,я вже ненавиджу більше ніж кацапа,того хоч можна пристрелити,а як зупинити цю потвору???
показати весь коментар
04.08.2022 12:35 Відповісти
"а як зупинити цю потвору"

дуже просто. будуєш машину часу, летиш в 2018 рік і розказуєш всім знайомим шоб не голосували за дебіла
показати весь коментар
04.08.2022 12:39 Відповісти
Не смішно,та й серед моїх знайомих таких немає.
показати весь коментар
04.08.2022 12:46 Відповісти
Странное заявление. С Индией у рэфии большой товарооборот, с Аргентиной, с Бразилией, Казахстаном, узбекистаном и еще кучей стран. Не кетаем единым кормится кремль. Так что Китай и полная экономическая изоляция чутка преувеличено
показати весь коментар
04.08.2022 12:35 Відповісти
Ще одному хоче в очко заглянути?
показати весь коментар
04.08.2022 12:44 Відповісти
вова - ти дурак?
показати весь коментар
04.08.2022 12:46 Відповісти
Ніт,він ворог,та агент *****.
показати весь коментар
04.08.2022 12:47 Відповісти
Дурак не понимает, что он дурак, потому что он дурак
показати весь коментар
04.08.2022 13:53 Відповісти
от цікаво, дєрьмак справді зеленому дурнику каже, що комуняцькі мавпи кнр можуть допомогти нам чи це просто риторика така?
ps запитання "вова, ти дурак?", яке шановне товариство інколи ставить, вважаю риторичним
показати весь коментар
04.08.2022 12:54 Відповісти
Цікаво, Зеля газети читає?))) Або йому все сниться, або під коксом мариться?)))
показати весь коментар
04.08.2022 13:04 Відповісти
А навіщо Кітаю це робити?
показати весь коментар
04.08.2022 13:08 Відповісти
Ага, Китай може перестати відправляти їм посилки з АліЕкспрес.
показати весь коментар
04.08.2022 13:11 Відповісти
кнр це аналоги кндр та русні, трохи багатший, але все ж, зелє дурники якщо намагається шось від них добитись
показати весь коментар
04.08.2022 13:12 Відповісти
На фоне противостояния США - Китай очень своевременная заявка от президента страны, полностью зависимой от США. Просто идиотизм высшей пробы.
показати весь коментар
04.08.2022 13:19 Відповісти
Це не ідіотизм. Це єрмак його надоумив так ляпати і саме зараз.
показати весь коментар
04.08.2022 13:24 Відповісти
Я думаю, що треба постаратись напомнити китайській владі, що Китай є одним із гарантів незалежності і територіальної цілісності України по Будапештському меморандуму. І це має бути зараз головним в наших відносинах, як би вони не відносились до країн, які нам допомагають. Ми не вимагаємо щоб вони нам активно допомагали, але хотілось би щоб вони не забували про існування цього меморандуму.

Не знаю, може китайська влада думає, що московія хоче нам владу поміняти, то треба якось донести, що вони хочуть знищити нашу державу. А це якраз відноситься до Будапештського меморанжуму.

Якщо китайці не хочуть зустрічатись, то це важливе може через посольство донести, чи поштою.
показати весь коментар
04.08.2022 13:24 Відповісти
Узкоглазые эту бумажку давно забыли...
показати весь коментар
04.08.2022 13:42 Відповісти
Напомнить аккуратно.
показати весь коментар
04.08.2022 14:00 Відповісти
И еще. Нужно вести дипломатию, объяснять иностранным властям. Московиты работают активно в этом направлении.
показати весь коментар
04.08.2022 14:15 Відповісти
Зеленский, проваливай с Украины! Бери дерьмака, свою простипому и валите отсюда нахрен! ********** подстилка, Азовцев, просраный юг и саботаж эвакуации тебе боком станет
показати весь коментар
04.08.2022 13:26 Відповісти
Вообще не понимает, как надо говорить с китайцами...
Хочешь, чтобы они помогли - спроси, что они хотят за свою помощь - предложи им это или часть этого и тогда будет толк. А это всё "помогите обижают" Китаю до одного места.
показати весь коментар
04.08.2022 13:32 Відповісти
Після піндоського демаршу китайози тепер навпаки - намагатимуться допомогти оркам і шкодити піндосам.
показати весь коментар
04.08.2022 13:33 Відповісти
А про Мотор Сич президент забыл? Узкоглазые миллиарды баксов туда вложили, а мы их кинули. Китаезы злопамятные, обид не прощают. Ну конечно, и дураку ясно американцев нужно слушать...
показати весь коментар
04.08.2022 13:40 Відповісти
Кому що, а дурень думає про припинення.... Ідіоте припиниш, а не переможеш і вже твої діти дурню сидітимуть в окопах яким зараз по 7-8 рочків... *** яке ж воно *******....
показати весь коментар
04.08.2022 13:48 Відповісти
Тоталітарні їблани всіх країн єднайтеся. Так бачу.

показати весь коментар
04.08.2022 14:03 Відповісти
Знову айкосів перебрав, стратег квартальний.
показати весь коментар
04.08.2022 15:36 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 16:35 Відповісти
А якже заяви Арахамчика, що нам треба наслідувати і дружити з Китаєм? Китай дає гроші без питань, а "клятий" Захід вимагає якихось рехворм і ще й видивляється, чі нема в кредиті корупційної складової... Ну що, Зеля, допомогли тобі твої китайці?
показати весь коментар
04.08.2022 16:53 Відповісти
Зеленський також закликав Китай використати свій статус у Раді Безпеки ООН, щоб "показати" країнам, що їм необхідно дотримуватись міжнародних норм

Маю підозру, що відповідь китайською буде "Жуй ***!"
показати весь коментар
04.08.2022 17:54 Відповісти
 
 