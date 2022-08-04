Без китайського ринку РФ була б у повній економічній ізоляції. Це те, що може зробити КНР, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Китай має економічні важелі тиску на Путіна з метою припинення війни Росії проти України.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю The South China Morning Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це дуже сильна держава. Це потужна економіка… Тож (вона) може впливати на Росію політично, економічно. А Китай - постійний член Ради Безпеки ООН. Я впевнений, що без китайського ринку для Російської Федерації Росія почувалася б у повній економічній ізоляції. Це те, що може зробити Китай - обмежити торгівлю (з Росією) до закінчення війни", - пояснив Зеленський.
Зеленський також закликав Китай використати свій статус у Раді Безпеки ООН, щоб "показати" країнам, що їм необхідно дотримуватись міжнародних норм.
Президент наголосив, що, як він розуміє, Китай хотів зберегти "збалансоване" ставлення до війни, але важливо зазначити, що це було неспровокаване вторгнення Росії на суверенну територію України.
"Росіяни - загарбники ... це війна на нашій території, вони прийшли вторгатися. Китай, як велика і потужна країна, може прийти і як би поставити Російську Федерацію у певне місце. Звичайно, мені дуже хотілося б, щоб Китай переглянув своє ставлення до Російської Федерації", - додав глава держави.
Також Зеленський заявив про бажання провести телефонну розмову з лідером КНР.
"У мене була одна розмова з Сі Цзіньпінем рік тому. З моменту початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас (не було) жодних розмов із Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно", - сказав президент.
країна, що погрожує твоєму головному союзникові, має втихомирити ворога свого ворога?
Чи в нього просто манія пошуку, в черговому шоколадному очку.
дуже просто. будуєш машину часу, летиш в 2018 рік і розказуєш всім знайомим шоб не голосували за дебіла
ps запитання "вова, ти дурак?", яке шановне товариство інколи ставить, вважаю риторичним
Не знаю, може китайська влада думає, що московія хоче нам владу поміняти, то треба якось донести, що вони хочуть знищити нашу державу. А це якраз відноситься до Будапештського меморанжуму.
Якщо китайці не хочуть зустрічатись, то це важливе може через посольство донести, чи поштою.
Хочешь, чтобы они помогли - спроси, что они хотят за свою помощь - предложи им это или часть этого и тогда будет толк. А это всё "помогите обижают" Китаю до одного места.
Маю підозру, що відповідь китайською буде "Жуй ***!"