Без китайського ринку РФ була б у повній економічній ізоляції. Це те, що може зробити КНР, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Китай має економічні важелі тиску на Путіна з метою припинення війни Росії проти України.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The South China Morning Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це дуже сильна держава. Це потужна економіка… Тож (вона) може впливати на Росію політично, економічно. А Китай - постійний член Ради Безпеки ООН. Я впевнений, що без китайського ринку для Російської Федерації Росія почувалася б у повній економічній ізоляції. Це те, що може зробити Китай - обмежити торгівлю (з Росією) до закінчення війни", - пояснив Зеленський.

Зеленський також закликав Китай використати свій статус у Раді Безпеки ООН, щоб "показати" країнам, що їм необхідно дотримуватись міжнародних норм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хотів би, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії Росії проти України, - Зеленський

Президент наголосив, що, як він розуміє, Китай хотів зберегти "збалансоване" ставлення до війни, але важливо зазначити, що це було неспровокаване вторгнення Росії на суверенну територію України.

"Росіяни - загарбники ... це війна на нашій території, вони прийшли вторгатися. Китай, як велика і потужна країна, може прийти і як би поставити Російську Федерацію у певне місце. Звичайно, мені дуже хотілося б, щоб Китай переглянув своє ставлення до Російської Федерації", - додав глава держави.

Також Зеленський заявив про бажання провести телефонну розмову з лідером КНР.

"У мене була одна розмова з Сі Цзіньпінем рік тому. З моменту початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас (не було) жодних розмов із Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно", - сказав президент.

Також читайте: Якби Росія реально хотіла переговорів, то не стягувала б наразі резерви на український південь, - Зеленський