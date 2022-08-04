Росіяни з артилерії обстріляли зупинку у Торецьку. 8 людей загинуло. 4 поранено, серед них 3 дитини, - Донецька ОВА. ФОТО

Сьогодні, 4 серпня, близько 11 години росіяни обстріляли Торецьк.

про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11 години. Серед чотирьох поранених – три дитини", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.

Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки.

"Щодня російські окупанти б’ють по цивільним – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку!", - наголосили у ОВА.

