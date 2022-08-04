УКР
Росіяни з артилерії обстріляли зупинку у Торецьку. 8 людей загинуло. 4 поранено, серед них 3 дитини, - Донецька ОВА. ФОТО

Сьогодні, 4 серпня, близько 11 години росіяни обстріляли Торецьк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни з артилерії обстріляли зупинку у Торецьку. 8 людей загинуло. 4 поранено, серед них 3 дитини, - Донецька ОВА 01

"8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11 години. Серед чотирьох поранених – три дитини", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.
Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки.

"Щодня російські окупанти б’ють по цивільним – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку!", - наголосили у ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція. ФОТО


Росіяни з артилерії обстріляли зупинку у Торецьку. 8 людей загинуло. 4 поранено, серед них 3 дитини, - Донецька ОВА 02
Росіяни з артилерії обстріляли зупинку у Торецьку. 8 людей загинуло. 4 поранено, серед них 3 дитини, - Донецька ОВА 03
Росіяни з артилерії обстріляли зупинку у Торецьку. 8 людей загинуло. 4 поранено, серед них 3 дитини, - Донецька ОВА 04
Росіяни з артилерії обстріляли зупинку у Торецьку. 8 людей загинуло. 4 поранено, серед них 3 дитини, - Донецька ОВА 05

обстріл (30447) Донецька область (9381) Торецьк (544) Кириленко Павло (917)
Топ коментарі
+29
Не росіяни ,а рашиські варвари ,це якою треба бути конченою мерзотою що б вбивати мирних жителів і насамперед дітей ,будь проклята росія і дибільний народ цього терористичного утворення.
04.08.2022 12:37 Відповісти
+23
Израиль правильно делает- откуда прилетело ,туда в несколько раз больше улетело... и все ,тишина оттуда. А у нас....((( Кто то ж дал наводку на остановку ....((( гнилые людишки среди нас...
04.08.2022 13:17 Відповісти
+21
Зато у ООН и красного креста сейчас самое важное вывезти с Украины зерно и накормить сирийских мальчиков в трусиках
04.08.2022 13:07 Відповісти
Зараз сєпари почнуть горлати - укропи їх 8 років обстрілюють!
04.08.2022 12:36 Відповісти
Не росіяни ,а рашиські варвари ,це якою треба бути конченою мерзотою що б вбивати мирних жителів і насамперед дітей ,будь проклята росія і дибільний народ цього терористичного утворення.
04.08.2022 12:37 Відповісти
Знову - не забудемо, не пробачимо???
04.08.2022 12:40 Відповісти
А что мы можем сделать .Только послать очередное китайское предупреждение врагу
04.08.2022 12:52 Відповісти
ти дебіл?
05.08.2022 06:48 Відповісти
Зато у ООН и красного креста сейчас самое важное вывезти с Украины зерно и накормить сирийских мальчиков в трусиках
04.08.2022 13:07 Відповісти
Тому що ООН та Червоний Хрест за сирійських хлопчиків більше переживають, ніж за українських.
04.08.2022 13:20 Відповісти
ООН і "Червоний Хрест" наше зерно не вивозять. Наше зерно вивозять арахамія, подоляк, єрмак і Зеленський. Подивіться Статиту ООН і "Червого хреста" і не запилюйте мізки і так недалекого наріду. Зерно вивозить наша влада, договір підписували люди Зеленського.
04.08.2022 14:48 Відповісти
*** русня кончені тварі, яких треба катувати, але я не розумію людей, ну якщо сам не хочеш їхати, вивези дітей в безпечне місце
04.08.2022 13:11 Відповісти
Поки Україна не БОМБИТИМЕ територію московії, по той час московія безкарно обстрілюватиме українські міста та села!
04.08.2022 13:12 Відповісти
Израиль правильно делает- откуда прилетело ,туда в несколько раз больше улетело... и все ,тишина оттуда. А у нас....((( Кто то ж дал наводку на остановку ....((( гнилые людишки среди нас...
04.08.2022 13:17 Відповісти
чікатіло-пуйлу пофіг на будь-які бомбардування на території московії і жертви серед населення.
04.08.2022 20:28 Відповісти
асфальт погано літає, і зовсім не придатний для обстрілів
05.08.2022 06:49 Відповісти
Поки люди України не зрозуміють,що війна і скупчення веде до трагедії, будуть ще біль і рани. Бережіть себе, бо орки нелюди
04.08.2022 13:16 Відповісти
люди ніколи не зрозуміють, якби вони розуміли, то у 2019 році вибрали армію, мову, віру, ЄС і НАТО, а вони вибрали "какая разница" і асфальт. Ось це наслідки їх вибору.
04.08.2022 14:50 Відповісти
почему русня не террористы?
04.08.2022 13:45 Відповісти
Наводять ждуни довбані. СБУ що робить?
04.08.2022 13:50 Відповісти
Коли ми будемо відповідати на удари? По всьому кордону обстрілюють міста, на лініях зіткнення обстрілюють? Треба їбaшити у відповідь, хай то будуть цивільні сєпарські хати чи кацапські школи. Вони наших дітей винищують, а ми що?
04.08.2022 13:57 Відповісти
Може коли ти перший поважний громадянин держави, під ракетними обстрілами, запустиш в Україні завод по виробництву снарядів чи хоча би, патронів?
А зараз доводиться боронити країну тією кількістю боєкомплектів яку на добровільних основах надають союзники, у яких також немає "скатертини-самобранки", а потрібно формувати і запускати додаткові виробничі потужності для вироблення ***********.
04.08.2022 20:44 Відповісти
Робіть вже ракети дальньої дії та стріляйте по військовим об'єктам, виробництвам та складам на території **********. Чи в нас теж сан кції на мікроелектроніку. Рабсійськє насєлєніє повинно бачити та відчувати, що це не спецоперація, а війна на винищення.
04.08.2022 14:15 Відповісти
На заводах які зараз захоплені чи зруйновані ордою?
04.08.2022 20:58 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
04.08.2022 16:50 Відповісти
А уехали были бы живы. Да, тяжело расстаться с домом и уехать в неизвестность, особенно когда нет финансов. Но жизнь то дороже всего. Мертвым на остановке уже ничего не нужно.
04.08.2022 18:40 Відповісти
Люди виїжджайте звіти, бережіть дітей
04.08.2022 19:09 Відповісти
За каждого убитого, раненого гражданина взрослого или ребенка не зависимо гражданский он или военнослужащий украинской власти надо подавать в суд на РФ по 10 миллион. $ согласно Будапештского меморандума по которому Украина отказалась от третьего ядерного потенциала в Мире, в обмен на територриальную целостность и обложить налогом всю ее торговлю по всему миру что бы возместить ущерб, несмотря на то что ни какие деньги не вернут человека назад, но может войну остановит .
Але україньська влада не квапиця, мабуть ще не на часі, зараз напевно є більш важливі справи, такі як заробляння на подвійному курсі валюти , приватизаціі народних активів .
04.08.2022 19:16 Відповісти
В мариуполе рашисты уничтожили более 20000 мирных жителей. Через месяц - два, по мариуполю шагает отряд путлерюгендов детей мариупольцев отсавшихся в живых. Вопрос - зачем?
04.08.2022 21:23 Відповісти
Де йомане Amnesty International, Red Cross, UN, та інші підо..? І далі будуть казать, що наші бьють зі шкіл та лікарень??
04.08.2022 21:36 Відповісти
Россия - это террористическая организация!
04.08.2022 22:39 Відповісти
Россия - это террористическая организация! Как Игил хотел исламский мир, так Россия хочет захватить Европу и мир!

04.08.2022 22:40 Відповісти
Чому наше військове керівництво не дасть чітку відповідь. чому ЗСУ не стріляють за той клятий " поребрік "у відповідь на рашистські масовані обстріли по мирному населенню України. а при необхідності - стріляти НА УПЕРЕДЖЕННЯ ?!! Земля має горіти під окупантами не тільки на нашій території. а на їхній. де знаходяться іхні вогневі точки. склади зброї ! Хай рашистські ублюдки відчують той жах. запах крові та смерті. що відчуває український народ !
04.08.2022 22:55 Відповісти
Наші стріляють там, де це вкрай важливо для фронту тому, що кількість набоїв обмежена. В усьому світі нема стільки набоїв, як у рашки, лише у Китаю більше.
05.08.2022 07:52 Відповісти
 
 