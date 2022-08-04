Росіяни з артилерії обстріляли зупинку у Торецьку. 8 людей загинуло. 4 поранено, серед них 3 дитини, - Донецька ОВА. ФОТО
Сьогодні, 4 серпня, близько 11 години росіяни обстріляли Торецьк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11 години. Серед чотирьох поранених – три дитини", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.
Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки.
"Щодня російські окупанти б’ють по цивільним – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку!", - наголосили у ОВА.
А зараз доводиться боронити країну тією кількістю боєкомплектів яку на добровільних основах надають союзники, у яких також немає "скатертини-самобранки", а потрібно формувати і запускати додаткові виробничі потужності для вироблення ***********.
Але україньська влада не квапиця, мабуть ще не на часі, зараз напевно є більш важливі справи, такі як заробляння на подвійному курсі валюти , приватизаціі народних активів .