УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10891 відвідувач онлайн
Новини
1 457 15

Борги "Укренерго" перед генерацією за послуги балансування досягають 14 млрд грн, - "Центр Разумкова"

укрэнерго

Заборгованість державної "Укренерго" перед генерацією за послуги балансування досягає 14 млрд грн, від вирішення питання цих боргів залежить ефективна підготовка енергосистеми до опалювального сезону.

Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, передає Цензор.НЕТ.

"Не так все райдужно з ринком балансуючим. Борги системного оператора перед генеруючими компаніями там складають щонайменше 14 млрд грн. В розпал підготовки до найскладнішої в історії зими, ці кошти для теплової генерації, на яку, разом з атомною, в опалювальний сезон ляже основне навантаження, зайвими не будуть", - повідомив експерт.

Він наголосив, що позитивним рішенням останніх днів стало часткове врегулювання питання боргів перед генерацією: 50% коштів від доходів експорту струму в ЄС "Укренерго" спрямує на погашення своїх боргів перед виробниками струму за послуги балансування.

"Щоб фінанси не співали романси, вирішувати їх потрібно на учора. Бо від успіху на фронті енергетичному, залежить і успіх на фронті військовому. В це вірить і цього чекає кожен українець. В краще вірить і український енергоринок", - повідомив експерт.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за всі часи незалежності України.

Також читайте: "Укренерго" заробило на експорті електроенергії до ЄС перші пів мільярда гривень

Автор: 

Центр Разумкова (209) Укренерго (2741)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А борги не хочете списати? Так як коломойському.
показати весь коментар
04.08.2022 12:46 Відповісти
+5
Пусть этот говноэксперт озвучит стоимость балансирующий электроэнергии и тут же стоимость генерации. И почему балансирующая генерация вдруг стала частной если технологический процесс генерации не разделен.
показати весь коментар
04.08.2022 12:51 Відповісти
+3
Якщо скласти всі списані бубонним шашличником борги КалоМойші за останні пів року - то можна легко покрити всі борги "Укренерго". А якщо за три роки , разом з откатами з ************@лова - то і дефіцит пенсійного фонду можна було б перекрити .
показати весь коментар
04.08.2022 13:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
опаньки, говноцентр димаса всплыл
показати весь коментар
04.08.2022 12:30 Відповісти
Ну да, а как его окучивал самый "ровный" канал. Нифига не вышло, зато хоть посмеялись с ведущих.
показати весь коментар
04.08.2022 12:44 Відповісти
Тебе мерзота взагалі падалЬяк своїм **** окучив за 5 рублєй=комент. Іди ще своїй мамкі ноги розчепірь в паддєржку лєнки скумбрії.
показати весь коментар
04.08.2022 13:20 Відповісти
Смешное ты малое. Прям как ведущие "ровного" канала.
показати весь коментар
04.08.2022 13:27 Відповісти
Ага... Видать все агенты кончились, достают с заначки разумкова.
показати весь коментар
04.08.2022 18:17 Відповісти
А де Діма розумний?
показати весь коментар
04.08.2022 12:37 Відповісти
У Саркисов и Ко не пробовали поискать?
показати весь коментар
04.08.2022 12:39 Відповісти
А борги не хочете списати? Так як коломойському.
показати весь коментар
04.08.2022 12:46 Відповісти
Пусть этот говноэксперт озвучит стоимость балансирующий электроэнергии и тут же стоимость генерации. И почему балансирующая генерация вдруг стала частной если технологический процесс генерации не разделен.
показати весь коментар
04.08.2022 12:51 Відповісти
Якщо скласти всі списані бубонним шашличником борги КалоМойші за останні пів року - то можна легко покрити всі борги "Укренерго". А якщо за три роки , разом з откатами з ************@лова - то і дефіцит пенсійного фонду можна було б перекрити .
показати весь коментар
04.08.2022 13:26 Відповісти
Не зрозуміло, при "баризі" були мільярдні прибутки, а "прі нєваруючему, гарнаму мальчіку, каторий нікагда нє бил в палітікє" борг 14 мільярдів гривень? Що це за схема, нароіде 73%? Це ж все піде з ваших і наших кишень в кишеню без дна Бені, фірташу і Володі Ленському.
показати весь коментар
04.08.2022 14:53 Відповісти
Корова дає шкіру, молоко та м'ясо, вівці теж дають шкіру, молоко та м'ясо, зєбоби, а яка в вас користь? Окрім шкоди для оточуючих ви не на що більш не здатні.
показати весь коментар
04.08.2022 13:44 Відповісти
а "зелені" наріду залишають шаленні борги у всіх сферах, не тільки в "Укренерго". Правнуки не розрахуються , але не Вовіни, а ваші.
показати весь коментар
04.08.2022 14:52 Відповісти
 
 