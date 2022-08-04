Борги "Укренерго" перед генерацією за послуги балансування досягають 14 млрд грн, - "Центр Разумкова"

Заборгованість державної "Укренерго" перед генерацією за послуги балансування досягає 14 млрд грн, від вирішення питання цих боргів залежить ефективна підготовка енергосистеми до опалювального сезону.

Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, передає Цензор.НЕТ.

"Не так все райдужно з ринком балансуючим. Борги системного оператора перед генеруючими компаніями там складають щонайменше 14 млрд грн. В розпал підготовки до найскладнішої в історії зими, ці кошти для теплової генерації, на яку, разом з атомною, в опалювальний сезон ляже основне навантаження, зайвими не будуть", - повідомив експерт.

Він наголосив, що позитивним рішенням останніх днів стало часткове врегулювання питання боргів перед генерацією: 50% коштів від доходів експорту струму в ЄС "Укренерго" спрямує на погашення своїх боргів перед виробниками струму за послуги балансування.

"Щоб фінанси не співали романси, вирішувати їх потрібно на учора. Бо від успіху на фронті енергетичному, залежить і успіх на фронті військовому. В це вірить і цього чекає кожен українець. В краще вірить і український енергоринок", - повідомив експерт.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за всі часи незалежності України.

