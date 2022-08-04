УКР
9 907 17

Вночі росіяни випустили з кримського напрямку по Одещині ракету "Онікс", - ОК "Південь"

онікс

Вночі армія РФ випустила по Одещині протикорабельну ракету "Онікс" з кримського напрямку.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Південь" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"По Одещині з кримського напрямку ворог вночі випустив протикорабельну ракету "Онікс", яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

армія рф (18514) Одеська область (3448) ракети (4150)
Топ коментарі
+13
платы с Ali Express они такие...
показати весь коментар
04.08.2022 12:36 Відповісти
+10
Який аліекспрес?!
Це аналоговнет 70-х років: в кращому випадку на транзисторах 2П103...
показати весь коментар
04.08.2022 12:41 Відповісти
+9
Само
показати весь коментар
04.08.2022 12:41 Відповісти
МП 14А
показати весь коментар
04.08.2022 12:47 Відповісти
Не, это уже 60-е. В 70-е в оборонке был сильно популярен 2Т312. А полевые транзисторы как-то "не зашли", видно не проходили по стойкости к электромагнитному импульсу от ядерного взрыва

А вот 2Т312 в низеньком корпусе КТЮ-3-1 и КТ312 в промышленном исполнении, корпус не помню, как назывался, но чуть повыше и без золота, их было просто море. На одно только золочение донышка транзистора и выводов ушел золотой запас небольшой страны.

PS И каждоый транзистор обязательно должен стоять на пластмассовой подставочке высотой 4 мм
показати весь коментар
04.08.2022 14:13 Відповісти
Швидше "мікросхеми" П 13 ДА
показати весь коментар
04.08.2022 15:00 Відповісти
В смысле сбили или само по себе?
показати весь коментар
04.08.2022 12:37 Відповісти
с нетерпением ожидаю первого испытания М57 в направлении Крыма.
показати весь коментар
04.08.2022 12:39 Відповісти
НАивно верить что ярмак разрешит зарядить по мосту, даже вряд ли зарядят по какой нибудь базе или складу в крыму
показати весь коментар
04.08.2022 12:58 Відповісти
Прийде час - його й питать не будуть!
показати весь коментар
04.08.2022 13:45 Відповісти
по мосту ли, Бельбеку, или Саках... для ярмака это будет такой же сюрприз, как и для кацапских машинистов в Брылевке.
показати весь коментар
04.08.2022 14:58 Відповісти
самі не можут вспокоітись
показати весь коментар
04.08.2022 12:49 Відповісти
Кацапи , спустіть пар і заспокойтесь , так як ви війну програли і вам ніколи
не вдастя покласти украінців на коліна , так як ми сильна і мотивована
нація і воюємо за СВОЄ 😠✊💪👊🏼
показати весь коментар
04.08.2022 13:04 Відповісти
а ми їм порти розмінували
показати весь коментар
04.08.2022 13:13 Відповісти
"На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!", Кот Базилио.
показати весь коментар
04.08.2022 13:26 Відповісти
Краще б додому повернулася
показати весь коментар
04.08.2022 13:33 Відповісти
 
 