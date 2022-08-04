Вночі росіяни випустили з кримського напрямку по Одещині ракету "Онікс", - ОК "Південь"
Вночі армія РФ випустила по Одещині протикорабельну ракету "Онікс" з кримського напрямку.
Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Південь" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"По Одещині з кримського напрямку ворог вночі випустив протикорабельну ракету "Онікс", яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу", - йдеться в повідомленні.
Це аналоговнет 70-х років: в кращому випадку на транзисторах 2П103...
А вот 2Т312 в низеньком корпусе КТЮ-3-1 и КТ312 в промышленном исполнении, корпус не помню, как назывался, но чуть повыше и без золота, их было просто море. На одно только золочение донышка транзистора и выводов ушел золотой запас небольшой страны.
PS И каждоый транзистор обязательно должен стоять на пластмассовой подставочке высотой 4 мм
не вдастя покласти украінців на коліна , так як ми сильна і мотивована
нація і воюємо за СВОЄ 😠✊💪👊🏼
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!", Кот Базилио.