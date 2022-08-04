Вночі росіяни випустили з кримського напрямку по Одещині ракету "Онікс", - ОК "Південь"

Вночі армія РФ випустила по Одещині протикорабельну ракету "Онікс" з кримського напрямку.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Південь" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"По Одещині з кримського напрямку ворог вночі випустив протикорабельну ракету "Онікс", яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу", - йдеться в повідомленні.

