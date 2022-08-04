Розблокування портів для експорту зерна - це прецедент, наступним кроком має стати експорт металу та хімії, - економіст
Розблокування українських портів для експорту зерна створило чудовий прецедент для того, щоб продовжувати роботу у цьому напрямку, і добитися відкриття морських шляхів для наших ключових товарів - металу та хімії.
Про це заявив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський, інформує Цензор.НЕТ.
"Я впевнений, що прецедент з розблокуванням наших портів для експорту зерна – чудовий для того, щоб продовжувати роботу у цьому напрямку і досягти завдання-максимуму – розблокувати експорт всієї продукції, яка наразі просто чекає у портах", - наголосив експерт.
Він зауважив: зерно має більше міжнародне значення, зважаючи на ситуацію з голодом, яка склалася у світі. Проте притік валюти в Україну традиційно забезпечували декілька галузей, у тому числі ГМК.
"Зерно має більше міжнародне значення з огляду на питання продовольчої безпеки. Проте для України важливим є питання експорту всіх ключових вантажів, у тому числі металу, шлях якого традиційно до війни забезпечувався морем", - резюмував Забловський.
Як відомо, Україна разом з міжнародними партнерами у Стамбулі розробили план розблокування трьох портів на Чорному морі - Одеський, "Південний" та Чорноморський, які у 2021 році обробляли 70% товарообігу України. Це дасть змогу Україні експортувати понад 20 млн тонн зерна минулорічного урожаю.
Раніше економісти зазначали: важливість галузей ГМК та АПК для України дуже висока, адже в сукупності вони займають в українській економіці частку в 35%. При цьому їхня частка в експорті становить близько 70%. Таким чином, розблокування портів для експорту українського металу дозволить Україні отримувати близько 1 млрд доларів валютних надходжень щомісяця.
щоб нам щось дозволили
за наші 20 млн зерна Параша отримала право єкспортувати своє зерно, якого у неї 50 млн
ПЛЮС отримала право імпорта запчастин для літаків та ліки
ПЛЮС отримала право єкспорта міндобрив
ПЛЮС отримала зняття санкцій з гаманця Путіна - Абрамовича
а нам жиди в косоворотках подають все це я перемогу України, охренеть просто за кого нас тримають
"та ви шо там, зовсім оборзєлі? аграріям можна рубать капусту на крові, а міталургам - нє? пацани тіряють гєшефт. а наших в раді не меньше ніж їхніх. давай, Зєля, торгуй життям лохів і далі, але так, шоб і нам перепадало!"
От ми вивозимо зерно, а що ми будемо вивозити в наступному році? Коли 60% всієї сільгосп продукції зав'язані на імпорті посівних матеріалів. Також для сільгосп виробництва потрібні добрива, техніка, запчастини і багато чого іншого залежність в котрих у нас доходить до 100% від імпорту.
А ви запитували українців чи нам потрібні гроші з експорту такою ціною?!