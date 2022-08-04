УКР
Розблокування портів для експорту зерна - це прецедент, наступним кроком має стати експорт металу та хімії, - економіст

Розблокування українських портів для експорту зерна створило чудовий прецедент для того, щоб продовжувати роботу у цьому напрямку, і добитися відкриття морських шляхів для наших ключових товарів - металу та хімії.

Про це заявив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що прецедент з розблокуванням наших портів для експорту зерна – чудовий для того, щоб продовжувати роботу у цьому напрямку і досягти завдання-максимуму – розблокувати експорт всієї продукції, яка наразі просто чекає у портах", - наголосив експерт.

Він зауважив: зерно має більше міжнародне значення, зважаючи на ситуацію з голодом, яка склалася у світі. Проте притік валюти в Україну традиційно забезпечували декілька галузей, у тому числі ГМК.

"Зерно має більше міжнародне значення з огляду на питання продовольчої безпеки. Проте для України важливим є питання експорту всіх ключових вантажів, у тому числі металу, шлях якого традиційно до війни забезпечувався морем", - резюмував Забловський.

Як відомо, Україна разом з міжнародними партнерами у Стамбулі розробили план розблокування трьох портів на Чорному морі - Одеський, "Південний" та Чорноморський, які у 2021 році обробляли 70% товарообігу України. Це дасть змогу Україні експортувати понад 20 млн тонн зерна минулорічного урожаю.

Раніше економісти зазначали: важливість галузей ГМК та АПК для України дуже висока, адже в сукупності вони займають в українській економіці частку в 35%. При цьому їхня частка в експорті становить близько 70%. Таким чином, розблокування портів для експорту українського металу дозволить Україні отримувати близько 1 млрд доларів валютних надходжень щомісяця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цього тижня відправлятимемо судна з портів "Одеса" і "Чорноморськ". Порт "Південний" також скоро буде готовий, - Кубраков

Ето скорее прецедент к прекращению огня и капитуляции Украины о чем даже ************* Эрдоган и Шредер не скрывают
04.08.2022 13:18 Відповісти
запускайте виробництво снарядів з того металу та хімії..он в сусідній вітці генерал пише - по ствольній артилерії власне майже паритет, стволів багато а снарядів під нуль! Страшно у нас розгорнути бо обстріли- договоріться з партнерами, Польша, Чехія. Арендуйте площі і вперед, наберіть наших робітників що сидять тут без копійки і направте на виробництво в туж Польщу, дайте зарплати, довбойоби кончені... І будуть снаряди і будуть люди зайняті
04.08.2022 13:39 Відповісти
А за наступне розблокування кацапня вимагатиме зняття ще якихось санкцій.
04.08.2022 13:13 Відповісти
Ось кацапня вам наекспортує.
04.08.2022 13:09 Відповісти
«Газпром» начал сжигать газ вместо поставок в Европу - финская телерадиовещательная корпорация Yle.

Прекратив поставки большинству европейских стран, «Газпром» начал в промышленных масштабах сжигать газ, деть который становится некуда.

Гигантский газовый факел уже полтора месяца горит на российско-финской границе близ компрессорной станции «Портовая», где установлены турбины «Северного потока».

Как сообщает Yle со ссылкой на очевидцев и данные NASA, факел возник 17 июня - спустя три дня после того, как прокачка по трубопроводу была снижена сначала на 40%, а затем еще на треть. https://t.me/charter97_org/79943 https://t.me/charter97_org/79943

04.08.2022 13:25 Відповісти
От же ж гади, на фінській границі кисень випалюють.
04.08.2022 15:24 Відповісти
Тільки дійшла до голоду других і перестала читати. На першому місці безпека України і люди України, а не десь і щось. Порти повинні бути закриті,бо при другому прецеденті ООН і ЧХ відмовляться від своїх гарантій, як уже відмовились по полонених
04.08.2022 13:11 Відповісти
Ага через кацапів решал?
04.08.2022 13:11 Відповісти
А за наступне розблокування кацапня вимагатиме зняття ще якихось санкцій.
04.08.2022 13:13 Відповісти
ото й е головне у цієї теми - бо ми ПРОСИМО увесь світ зняти санкції з Параші
за наші 20 млн зерна Параша отримала право єкспортувати своє зерно, якого у неї 50 млн
ПЛЮС отримала право імпорта запчастин для літаків та ліки
ПЛЮС отримала право єкспорта міндобрив
ПЛЮС отримала зняття санкцій з гаманця Путіна - Абрамовича

а нам жиди в косоворотках подають все це я перемогу України, охренеть просто за кого нас тримають
04.08.2022 14:05 Відповісти
а за цим всім що далі ? капітуляція на кацапських умовах?
04.08.2022 13:13 Відповісти
та ну шо ви таке пишете? З Верховним головнокомандувачем - лише перемога і почесний мир!
04.08.2022 13:18 Відповісти
Це буде вже після перемовин Зелі з Путлером. Тобто капітуляції. Чи після перемовин війсковой клікі с Путлером. Тобто перемоги.
04.08.2022 13:14 Відповісти
Перекладаю з офіціальної на українську.
"та ви шо там, зовсім оборзєлі? аграріям можна рубать капусту на крові, а міталургам - нє? пацани тіряють гєшефт. а наших в раді не меньше ніж їхніх. давай, Зєля, торгуй життям лохів і далі, але так, шоб і нам перепадало!"
04.08.2022 13:16 Відповісти
Ето скорее прецедент к прекращению огня и капитуляции Украины о чем даже ************* Эрдоган и Шредер не скрывают
04.08.2022 13:18 Відповісти
В обмен на снятие санкций?
04.08.2022 13:18 Відповісти
а наступний крок "ми же братья".Покажіть хлєбало цього спеціаліста з офісу.Кожен день нас вбивають.Наша надія ЗСУ
04.08.2022 13:25 Відповісти
Цікава думка...м'яко кажучи. Бо справа в тому що увесь наш експорт зав'язаний на імпорті, матеріалів, обладнання, сировини, техніки тощо. А ще цікавіше те що левова частка імпорту зав'язана на порти, до котрих в свою чергу зав'язана залізнична інфраструктура і логістичні центри автомобільних вантажоперевезень.

От ми вивозимо зерно, а що ми будемо вивозити в наступному році? Коли 60% всієї сільгосп продукції зав'язані на імпорті посівних матеріалів. Також для сільгосп виробництва потрібні добрива, техніка, запчастини і багато чого іншого залежність в котрих у нас доходить до 100% від імпорту.
04.08.2022 13:29 Відповісти
запускайте виробництво снарядів з того металу та хімії..он в сусідній вітці генерал пише - по ствольній артилерії власне майже паритет, стволів багато а снарядів під нуль! Страшно у нас розгорнути бо обстріли- договоріться з партнерами, Польша, Чехія. Арендуйте площі і вперед, наберіть наших робітників що сидять тут без копійки і направте на виробництво в туж Польщу, дайте зарплати, довбойоби кончені... І будуть снаряди і будуть люди зайняті
04.08.2022 13:39 Відповісти
А чому б не заявити що жодного експорту не буде поки українці вмирають?! Кишка тонка?!

А ви запитували українців чи нам потрібні гроші з експорту такою ціною?!
04.08.2022 19:46 Відповісти
 
 