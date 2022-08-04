Поки території України не звільнять хоча б до лінії 24 лютого, перемир’я не буде, - ОП. ВIДЕО
На перемир’я з Росією не варто чекати, поки лінія фронту не повернеться хоча б на стан до 24 лютого.
Про це заступник глави Офісу президента Ігор Жовква сказав в інтерв’ю Lb.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, коли Збройні Сили України готуються до контрнаступу, починають виявлятися заклики до припинення вогню. Він наголосив, що на офіційному рівні від ключових союзників України такі заклики не звучать.
"Жодного разу нічого подібного ми не чули ні від президента США Джо Байдена, ні від його адміністрації. Навпаки, у Вашингтоні нам кажуть, що Україна визначатиме умови початку будь-яких переговорів. Ці ж слова лунають і від лідерів G7", - сказав Жовква.
Чиновник зазначив, що Україна не погоджуватиметься на "переговори заради переговорів", тим більше на умовах Росії. Він заявив, що до того моменту, як Україна не звільнить свої території і не відсуне лінію фронту хоча б на стан 24 лютого, про жодні домовленості щодо режиму тиші "не може бути й мови".
"Тобто припинення вогню саме по собі не може бути передумовою для ведення мирних переговорів. Сьогодні ми говоримо, що будь-які переговори можуть вестися лише на полі бою. І нікому не вдасться - жодним аналітикам чи колишнім державним діячам - зламати готовність України до опору, до звільнення всіх своїх територій", - сказав заступник глави ОП.
ОПа закинула уже два пораженческих зонда в общество. За одни сутки. Да ещё зеля ставку вЕрховного главнокомандующего проснулся собрать на шестом месяце... А зачем зеля что-то собирает ? ОДнозначно - чтоб уйти от личной ответственности. КАк путя перед вторжением совет Федерации собирал...( а наша ж малеча тільки х**лу в очі й зазирає) Следующий зонд будет таким, что вся ставка решила сдаться. Потому что ситуация на 24 февраля - это капитуляция...эТо предательство павших Героев. Потому что календарь назад не крутится.
Народ дуже цікавить питання: чи була зрада ЗЕ особито, чи в його політичній силі? Дуже багато крові коштує це питання.
Разом, дружно почали співати про переговори та перемир'я...
Замість трьох крапок вставити потрібне.
бо вже давно сумніви - чи буде врешті контрнаступ чи таки здамося варварам
Сосі лапу, говнюк!