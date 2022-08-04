Поки території України не звільнять хоча б до лінії 24 лютого, перемир’я не буде, - ОП. ВIДЕО

На перемир’я з Росією не варто чекати, поки лінія фронту не повернеться хоча б на стан до 24 лютого.

Про це заступник глави Офісу президента Ігор Жовква сказав в інтерв’ю Lb.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, коли Збройні Сили України готуються до контрнаступу, починають виявлятися заклики до припинення вогню. Він наголосив, що на офіційному рівні від ключових союзників України такі заклики не звучать.

"Жодного разу нічого подібного ми не чули ні від президента США Джо Байдена, ні від його адміністрації. Навпаки, у Вашингтоні нам кажуть, що Україна визначатиме умови початку будь-яких переговорів. Ці ж слова лунають і від лідерів G7", - сказав Жовква.

Чиновник зазначив, що Україна не погоджуватиметься на "переговори заради переговорів", тим більше на умовах Росії. Він заявив, що до того моменту, як Україна не звільнить свої території і не відсуне лінію фронту хоча б на стан 24 лютого, про жодні домовленості щодо режиму тиші "не може бути й мови".

"Тобто припинення вогню саме по собі не може бути передумовою для ведення мирних переговорів. Сьогодні ми говоримо, що будь-які переговори можуть вестися лише на полі бою. І нікому не вдасться - жодним аналітикам чи колишнім державним діячам - зламати готовність України до опору, до звільнення всіх своїх територій", - сказав заступник глави ОП.

