18 902 122

Поки території України не звільнять хоча б до лінії 24 лютого, перемир’я не буде, - ОП. ВIДЕО

На перемир’я з Росією не варто чекати, поки лінія фронту не повернеться хоча б на стан до 24 лютого.

Про це заступник глави Офісу президента Ігор Жовква сказав в інтерв’ю Lb.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, коли Збройні Сили України готуються до контрнаступу, починають виявлятися заклики до припинення вогню. Він наголосив, що на офіційному рівні від ключових союзників України такі заклики не звучать.

"Жодного разу нічого подібного ми не чули ні від президента США Джо Байдена, ні від його адміністрації. Навпаки, у Вашингтоні нам кажуть, що Україна визначатиме умови початку будь-яких переговорів. Ці ж слова лунають і від лідерів G7", - сказав Жовква.

Чиновник зазначив, що Україна не погоджуватиметься на "переговори заради переговорів", тим більше на умовах Росії. Він заявив, що до того моменту, як Україна не звільнить свої території і не відсуне лінію фронту хоча б на стан 24 лютого, про жодні домовленості щодо режиму тиші "не може бути й мови".

"Тобто припинення вогню саме по собі не може бути передумовою для ведення мирних переговорів. Сьогодні ми говоримо, що будь-які переговори можуть вестися лише на полі бою. І нікому не вдасться - жодним аналітикам чи колишнім державним діячам - зламати готовність України до опору, до звільнення всіх своїх територій", - сказав заступник глави ОП.

перемир'я Жовква Ігор
Топ коментарі
+73
Без хоча би і ніяких ліній 24 лютого. Є тільки одні лінії і вони мають назву Кордони України. А то почули учора про переговори і перемир'я і прощупування почали.
04.08.2022 13:19 Відповісти
+63
нафуй ніяких перемірій з свинособаками
04.08.2022 13:17 Відповісти
+47
Нам не потрібні перемир'я, нам потрібен мир, а він настане, коли видженем кацапів з усієї України!
04.08.2022 13:21 Відповісти
Допоки з Криму не виженуть останнього орка і московія скаже, що капітулює - допоти жодних перемовин
04.08.2022 17:06 Відповісти
Тільки не з республікою Білорусь, а з узурпатором Лукавим, допоки окупаційний уряд там при владі
06.08.2022 08:43 Відповісти
Ага ..Вот это правильно ! и 200 000 погибших воскреснут... и все разрушенные города суки рашские отстроют заново и пять миллионов беженцев вернётся... и воду в Крым перекрыть, и две трети донбасса на вернуть - и тогда 23 февраля, да ? Зеееляяя... Фантазёр ты наш маленький, дитё неразумное... тебе б токо дороги строить с откатиками...

ОПа закинула уже два пораженческих зонда в общество. За одни сутки. Да ещё зеля ставку вЕрховного главнокомандующего проснулся собрать на шестом месяце... А зачем зеля что-то собирает ? ОДнозначно - чтоб уйти от личной ответственности. КАк путя перед вторжением совет Федерации собирал...( а наша ж малеча тільки х**лу в очі й зазирає) Следующий зонд будет таким, что вся ставка решила сдаться. Потому что ситуация на 24 февраля - это капитуляция...эТо предательство павших Героев. Потому что календарь назад не крутится.
04.08.2022 17:09 Відповісти
А где проживают третий месяц мама и папа Зеленского? Ой-Вей, таки в Израиле и Зеленский подтянется, ну а ты разумеется будешь пикетировать и требовать суда над Зеленским. Нет что-то я раздухарился, ты будешь сидеть на попке ровно и бездействовать.
04.08.2022 17:28 Відповісти
Зеленята там же ховаються поки папік на заданії здає Україну рашистам?
06.08.2022 08:46 Відповісти
Яке ще на йух перемир'я? Якщо перемога попре то її ніщо не спинить: ні ЗЕ, ні П., ні ніхто інший.
Народ дуже цікавить питання: чи була зрада ЗЕ особито, чи в його політичній силі? Дуже багато крові коштує це питання.
04.08.2022 17:26 Відповісти
Я тобы нагадаю про 24 грудня, марамой кацапский, приїдь но тільки в Жовкву, обісранець поносний таке місто захотів опозорити, лайдаку!
04.08.2022 17:55 Відповісти
У Шредера та в Єрмаковського кодла мабуть один диригент...
Разом, дружно почали співати про переговори та перемир'я...
04.08.2022 18:15 Відповісти
Чергова розмовляюча ЖО…А!
Замість трьох крапок вставити потрібне.
04.08.2022 18:37 Відповісти
Має бути повернена уся! територія разом з Севастополем. Геть! з України москвацькі кати
04.08.2022 18:49 Відповісти
Переговоры и тем более перемирие с террористами не предусмотрено в международном юридическом праве. Только уничтожение. Полное уничтожение.
04.08.2022 19:00 Відповісти
сподіваюсь, що хоч тут вони (оп і зе) не збрешуть...
бо вже давно сумніви - чи буде врешті контрнаступ чи таки здамося варварам

04.08.2022 19:14 Відповісти
Які ж ви тільки підари, зелені тварі! Сьогодні одне, завтра інше. Підари, зрадники і христопродавці ви!
04.08.2022 22:45 Відповісти
04.08.2022 23:27 Відповісти
Путін! Хер тебе а не переговори!
Сосі лапу, говнюк!
05.08.2022 04:01 Відповісти
його вже не треба, доки усе не звільнемо. Якраз чудова нагода. Просто так нам донбас і крим ніхто не віддасть.
05.08.2022 07:38 Відповісти
Якщо ми не звільнемо Зелю, то країна буде мати велику ганьбу на вісь світ. Афганці будут в зрівнянні з нами благородні люди.
05.08.2022 08:14 Відповісти
А всемирно признанные границы Украины ,это уже не цель? И на Конституцию можно плевать ! Как все время делает найвеличнiший!
05.08.2022 10:47 Відповісти
В Конституции Украины много противоречивых положений и лично мне не понятно какие из них имеют первостепенную силу. Приведу практический пример, в соответствии с Конституцией Украины - жизнь гражданина Украины имеет наивысшую социальную ценность. Я подчеркиваю, написано именно - наивысшую...... Если следовать конкретно этой норме Конституции, то никакие территории не стоят жизни десятков и сотен тысяч украинцев........ И Зеленскому нужно идти на переговоры для сохранения жизни украинцев, как наивысшей социальной ценности державы........ Но есть еще норма, что Украина - единая, неделимая, унитарная держава и целостность государства является нерушимой.......... Возникает вопрос! Какая норма Конституции из указанной мною выше является приоритетней......... На данный момент это бесспорно вторая......Кароче это сложный дисскусионный вопрос и единого верного ответа на него нет.......
05.08.2022 10:54 Відповісти
Так вы уже пошли на переговоры , когда заключили зерновые угоды Когда не разорваны дип отношения с минском
показати весь коментар
