4 364 4
На Донецькому напрямку українські морські піхотинці ліквідували 20 окупантів та знищили бойову бронемашину
Українські військові протягом доби знищили 20 окупантів у Донецькій області.
Про це повідомляють на сторінці ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
3 серпня військові частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ під час артилерійських дуелей на Донецькому напрямку знищили 20 осіб живої сили ворога та 1 бойову броньовану машину.
Українські артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження по позиціях російських окупантів, в результаті чого ворог втратив понад 10 осіб вбитими та пораненими.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Amber
показати весь коментар04.08.2022 13:46 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Бауржан Жусупов #509905
показати весь коментар04.08.2022 13:51 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
sergey Lyashko
показати весь коментар04.08.2022 14:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль