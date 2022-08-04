На Донецькому напрямку українські морські піхотинці ліквідували 20 окупантів та знищили бойову бронемашину

Українські військові протягом доби знищили 20 окупантів у Донецькій області.

Про це повідомляють на сторінці ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

3 серпня військові частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ під час артилерійських дуелей на Донецькому напрямку знищили 20 осіб живої сили ворога та 1 бойову броньовану машину.

Українські артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження по позиціях російських окупантів, в результаті чого ворог втратив понад 10 осіб вбитими та пораненими.

