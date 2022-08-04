УКР
На Донецькому напрямку українські морські піхотинці ліквідували 20 окупантів та знищили бойову бронемашину

Українські військові протягом доби знищили 20 окупантів у Донецькій області.

Про це повідомляють на сторінці ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

3 серпня військові частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ під час артилерійських дуелей на Донецькому напрямку знищили 20 осіб живої сили ворога та 1 бойову броньовану машину.

Українські артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження по позиціях російських окупантів, в результаті чого ворог втратив понад 10 осіб вбитими та пораненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці знищили 2 БМП-2, 1 танк, 15 осіб живої сили та взяли 5 полонених, - ВМС ЗСУ

Хлопці , вам подяка і повага за гарну , але дуже небезпечну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
04.08.2022 13:46 Відповісти
СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
04.08.2022 13:51 Відповісти
Якийсь піздьож.
04.08.2022 14:16 Відповісти
 
 