5 415 55

Зеленський збирав засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Обговорили забезпечення Сил Оборони необхідним озброєнням

зеленський

4 серпня 2022 року під головуванням Президента України Володимир Зеленського відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Під час засідання, у якому взяли участь ключові керівники сектору безпеки і оборони, було розглянуто ряд невідкладних безпекових питань. Першим у порядку денному обговорено питання щодо стану забезпечення Сил Оборони необхідним озброєнням та військовою технікою.

Було також заслухано інформацію щодо стану виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, прийнятих на попередніх засіданнях, і наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив Верховного Головнокомандувача України", - йдеться в повідомленні.

Такод було заслухано доповідь стосовно продовження дії Зведеного плану територіальної оборони та звіт про перебіг загальної мобілізації.

Стосовно всіх розглянутих питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення.

Зеленський Володимир РНБО ЗСУ
Топ коментарі
+25
", і наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив Верховного Головнокомандувача України" - а сам верховний головнокомандувач усвідомлює свою персональну відповідальність за провалену підготовку до війни?
04.08.2022 13:24 Відповісти
+18
04.08.2022 13:52 Відповісти
+17
Ставка, а він хто Сталін? Совок так і залишився.
04.08.2022 13:24 Відповісти
Гаряче літо нам усім гарантовано.
Єднаймося, українці!
04.08.2022 13:22 Відповісти
", і наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив Верховного Головнокомандувача України" - а сам верховний головнокомандувач усвідомлює свою персональну відповідальність за провалену підготовку до війни?
04.08.2022 13:24 Відповісти
Ставка, а він хто Сталін? Совок так і залишився.
04.08.2022 13:24 Відповісти
З Вікіпедії:
"Ста́вка Верхо́вного Головнокома́ндування (СВГК) - надзвичайний орган вищого військового управління, що здійснював в роки радянсько-німецької війни стратегічне керівництво Збройними силами Радянського Союзу."
"Ставка Верховного головнокомандувача (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Ставка Верховного главнокомандующего) - орган вищого польового управління військами (силами) і місце перебування Верховного головнокомандувача https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Російської імператорської армії на театрі військових дій (діючою армією і флотом) під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Першої світової війни ."
Яку ж іще назву могли придумати зелені неосовки...
04.08.2022 13:37 Відповісти
А керує всім типу Поскрєбишев (Єрмак)?
04.08.2022 13:37 Відповісти
04.08.2022 13:52 Відповісти
за зиц-президента
04.08.2022 15:40 Відповісти
То є Ставка "95 кварталу" і групи акторів кіно "Свати". Філіал "ставки" - Шифери, Сівоха, Тамбовський вовк, "Лисий" і криголам Юзік евакуйовані в інші країни для збереження життя і заміни "Ставкуна", якщо щось таке некероване трапиться.
Головне придумали таке вираження "Ставка", попробували, нарід промовчав і запустили на повному серйозі. Це те ж саме, як "слуга наріду", також це використовував сралін. У мене склалося таке враження, що пуйло повторює гітлера, а Боневтік сраліна.
04.08.2022 14:26 Відповісти
Спеціально для тупих:

Стаття 7 закону України "Про збройні сили України":

В особливий період керівництво Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями Президент України може здійснювати через Ставку Верховного Головнокомандувача, робочим органом якої є Генеральний штаб Збройних Сил України.
04.08.2022 15:10 Відповісти
А фронти коли будуть створоні? Наприклад Криворізький (уклоністський від повісток)? Донецькмй? Зрадницький( що під Хенрсоном)? Потрібно призначати командирів фронтів адміралів і генералів наумова, смірнова, баканова,попіашвілі, а Командуючому Ставкою присвоїти звання генералісімуса квартально-циркових військ. І це буде Вперше, таких генералімусів ще не було.
05.08.2022 01:13 Відповісти
А як же без флоту? В Азовському морі, правда коли воно окуповано, то кораблі, парерові, бо реальні то самі затопили, то про@бали, назвати Про@обаний Азовський флот. Ці кораблі пока збурігати в столі Офісу, щоб до бою не розмокли.
05.08.2022 01:17 Відповісти
Це потрібно було б робити 8м місяців тому, особливо на напрямах очікуванного наступу... тоді б не було ні Херсона і багатьох окупованих міст....
04.08.2022 13:26 Відповісти
8 месяцев назад был разгар косить бабло....
04.08.2022 13:31 Відповісти
Московський цирковий нарік-верховний, нація мазохистів, не інакше.
04.08.2022 13:27 Відповісти
04.08.2022 13:46 Відповісти
Невже Буратіну хтось із воїнів вважає командиром?
04.08.2022 13:29 Відповісти
04.08.2022 13:47 Відповісти
Цікавий акцент, не Збройних Сил України, а саме Сил Оборони, це як, чи куди?!
04.08.2022 13:32 Відповісти
а вы внимательный , но про это не нужно кричать ))))))
04.08.2022 13:35 Відповісти
ЗСУ і ТрО.
04.08.2022 13:36 Відповісти
Нацгвардія, прикордонні війська, СБУ та поліція не входять до ЗСУ, але є Силами Оборони
04.08.2022 13:38 Відповісти
Для "генералисимуса" ЗСУ а саме генерал Залужний як цвях в сраці.Рейтинг бубочці наполеонівський знижує.
04.08.2022 13:40 Відповісти
04.08.2022 13:37 Відповісти
Забезпечити кожного шматком асфальту.
04.08.2022 13:42 Відповісти
04.08.2022 13:45 Відповісти
ермак присутствовал?
04.08.2022 13:48 Відповісти
А как же без Дерьмака. Все спецоперации он визирует свежезаточенным зелёным карандашом
04.08.2022 13:55 Відповісти
і затверджує потім в ФСБ.
04.08.2022 14:42 Відповісти
Яке ж воно жалюгідне , "СТАВКА говнокомандувача"
04.08.2022 14:19 Відповісти
Шо, шо , Бубачка зібрав?
04.08.2022 14:22 Відповісти
Азовців здали,до Еноргодара дійшли і гатять, а воно збирає і щось рішає...
04.08.2022 14:32 Відповісти
Так збери ти і ріши що небудь !!
04.08.2022 17:49 Відповісти
Ой, ну Ставка, це щось таке серйозне, а тут присутні деяки ФСБшні персонажі, які керують не на нашу користь.
04.08.2022 14:39 Відповісти
ФСБ має бути в курсі всіх новин)
04.08.2022 14:41 Відповісти
Правильно має звучати:

Зеленський збирав Ставки (за дорученням Баума) на засіданні Верховного Головнокомандувача)
04.08.2022 14:40 Відповісти
.... в літню спеку збирав у ставку Верховного Головнокомандувача
04.08.2022 16:21 Відповісти
Ответственным за обеспечение ОВТ рекомендую ознакомиться с причинами успешности ленд-лиза Второй мировой. Одна из главных - огромные массированные поставки из США хорошей однотипной техники, что обеспечило хорошую оучаемость лс и ремонтопригодность . Сейчас нам поставляется много отличной, очень хорошей и просто хорошей разнотипной техники из разных стран, отсюда очевидные проблемы с логистикой. Поставляйте нам много одинаковых хороших "виллисов" и "студебеккеров", водители будет обмениваться запчастями и опытом эксплуатации, дело пойдет! Только обязательно хороших (не обязательно отличных, но обязательно нплохих) и обязательно много! Дело пойдет лучше!
04.08.2022 14:44 Відповісти
Робота Зелі на ставці у Головнокомандуючого, краще жувати, ніж говорити)
04.08.2022 14:49 Відповісти
Двоє жруть, а інші дивляться
04.08.2022 15:04 Відповісти
Вони ж наші Верховні Жриці)
04.08.2022 20:49 Відповісти
А як буде "ставка" українською?
04.08.2022 14:53 Відповісти
"наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив Верховного Головнокомандувача України" . Зеленським підтверджено, що наказ здатися в полон з Азовсталі був від нього.
04.08.2022 15:47 Відповісти
04.08.2022 15:58 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=********************************************************************************************-GDZphN1xUDzzWyc-00_BwjRc5Ep1XY2BT8Opi7T-xEZfkeSpKdpcO9gGB5aLRPbLKJ_JI7GKWeAUMJcow&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil Ще одна причина, чому позавчора почали розкручувати фейкову "новину" про "мільйонну ботоферму Порошенка". Найперше, Зеленському зараз треба всіма силами відвертати увагу від трагедії Оленівської Розправи, в якій є і його персональна частка вини. Тут усі методи зійдуть, включно з виганянням усіх жінок на держслужбі до фотосесії з наказом розводити ноги на підтримку першої лєди. https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=********************************************************************************************-GDZphN1xUDzzWyc-00_BwjRc5Ep1XY2BT8Opi7T-xEZfkeSpKdpcO9gGB5aLRPbLKJ_JI7GKWeAUMJcow&__tn__=%2CO%2CP-R#?bdk А ще ж надійшли зовсім погані для опи новини. Ні, не з фронту. Там поки зелена опа втручатися боїться, тому ситуація контрольована. Ненависний Порошенко привіз в Україну першу партію бронемашин MLS SHIELD. За пару днів техніка вже надійде в Десантно-штурмові війська ЗСУ. І як на це мають реагувати Зеленський та його слуги, які нічого для армії самі не передали, зате крадуть так само, як і в мирний час. А нині ж це тягне на мародерство...



1.6K1.6K

9 Comments

418 Shares

04.08.2022 15:59 Відповісти
Oleg Helgiv По гарантіям полоненим азовцям, думаю пиз.ять всі. Зеленський що вони були, Червоний Хрест і ООН, що їх не було.

Були непублічні домовленості з міжнародними організаціями. Ті обіцяли якось проконтролювати процес і вели перемовини з РФ про сдачу в полон. Кремлівські, як завжди, нічого не виконали і щоб сховати сліди своїх злочинів вбили полонених. Після злочину в Оленівці всі валять один на одного. А захисники Азовсталі дійсно вірили в гарантії і домовленості, тому і здалися.

Зараз всім сторонам вигідно цю тему заговорити. В Росії прийняли закон, що азовці не підлягають обміну. Сьогодні по деяким данними наші захопили в полон 24 кадировця. Не розумію чому Рада не прийме закон, що бойовики Кадирова та вагнеровці - ультрарадикальні терористи і не підлягають обміну. І змусити Кадирова та ЧВК самим з Путіним вирішувати питання обміну.
04.08.2022 16:11 Відповісти
Да ты клоун зелёный на волонтерские объявления посмотри.... У вас там дыры в обеспечении.... 8 лет латаете....
Волонтёров пригласили? Хотя бы самых крупных.... Они бы тебе рассказали... И про идиотство НБУ.... И про таможню... И про твою тупую налоговую политику...
04.08.2022 16:17 Відповісти
"Ставка Верховного Головнокомандувача" - ну прям, а-ля-Сталін. Малоросійщина так і свербить. Не ЗСУ, не силові структури, не Тер. Оборона, не волонтери, а "Сили Оборони". Тобто країну рятує Зеленський і щось нейтральне під Його Керівництвом... Добре, що хоч не написали "Воинство Зеленського". До речі, "забезпеченням необхідним" треба було починати займатися ДО війни.
04.08.2022 16:48 Відповісти
Судя по подрывам консерв все пока складывается хорошо.
04.09.2022 20:49 Відповісти
 
 