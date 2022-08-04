Зеленський збирав засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Обговорили забезпечення Сил Оборони необхідним озброєнням

4 серпня 2022 року під головуванням Президента України Володимир Зеленського відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Під час засідання, у якому взяли участь ключові керівники сектору безпеки і оборони, було розглянуто ряд невідкладних безпекових питань. Першим у порядку денному обговорено питання щодо стану забезпечення Сил Оборони необхідним озброєнням та військовою технікою.

Було також заслухано інформацію щодо стану виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, прийнятих на попередніх засіданнях, і наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив Верховного Головнокомандувача України", - йдеться в повідомленні.

Такод було заслухано доповідь стосовно продовження дії Зведеного плану територіальної оборони та звіт про перебіг загальної мобілізації.

Стосовно всіх розглянутих питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення.

