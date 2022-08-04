Зеленський збирав засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Обговорили забезпечення Сил Оборони необхідним озброєнням
4 серпня 2022 року під головуванням Президента України Володимир Зеленського відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"Під час засідання, у якому взяли участь ключові керівники сектору безпеки і оборони, було розглянуто ряд невідкладних безпекових питань. Першим у порядку денному обговорено питання щодо стану забезпечення Сил Оборони необхідним озброєнням та військовою технікою.
Було також заслухано інформацію щодо стану виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, прийнятих на попередніх засіданнях, і наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив Верховного Головнокомандувача України", - йдеться в повідомленні.
Такод було заслухано доповідь стосовно продовження дії Зведеного плану територіальної оборони та звіт про перебіг загальної мобілізації.
Стосовно всіх розглянутих питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення.
"Ста́вка Верхо́вного Головнокома́ндування (СВГК) - надзвичайний орган вищого військового управління, що здійснював в роки радянсько-німецької війни стратегічне керівництво Збройними силами Радянського Союзу."
"Ставка Верховного головнокомандувача (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Ставка Верховного главнокомандующего) - орган вищого польового управління військами (силами) і місце перебування Верховного головнокомандувача https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Російської імператорської армії на театрі військових дій (діючою армією і флотом) під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Першої світової війни ."
Яку ж іще назву могли придумати зелені неосовки...
Головне придумали таке вираження "Ставка", попробували, нарід промовчав і запустили на повному серйозі. Це те ж саме, як "слуга наріду", також це використовував сралін. У мене склалося таке враження, що пуйло повторює гітлера, а Боневтік сраліна.
Стаття 7 закону України "Про збройні сили України":
В особливий період керівництво Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями Президент України може здійснювати через Ставку Верховного Головнокомандувача, робочим органом якої є Генеральний штаб Збройних Сил України.
Зеленський збирав Ставки (за дорученням Баума) на засіданні Верховного Головнокомандувача)
Були непублічні домовленості з міжнародними організаціями. Ті обіцяли якось проконтролювати процес і вели перемовини з РФ про сдачу в полон. Кремлівські, як завжди, нічого не виконали і щоб сховати сліди своїх злочинів вбили полонених. Після злочину в Оленівці всі валять один на одного. А захисники Азовсталі дійсно вірили в гарантії і домовленості, тому і здалися.
Зараз всім сторонам вигідно цю тему заговорити. В Росії прийняли закон, що азовці не підлягають обміну. Сьогодні по деяким данними наші захопили в полон 24 кадировця. Не розумію чому Рада не прийме закон, що бойовики Кадирова та вагнеровці - ультрарадикальні терористи і не підлягають обміну. І змусити Кадирова та ЧВК самим з Путіним вирішувати питання обміну.
Волонтёров пригласили? Хотя бы самых крупных.... Они бы тебе рассказали... И про идиотство НБУ.... И про таможню... И про твою тупую налоговую политику...