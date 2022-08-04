В РНБО подали звернення з вимогою накласти санкції на російського букмекера 1xBet

Рада національної безпеки і оборони України закликають накласти санкції на російського букмекера 1xBet, якому Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей 30 березня видала ліцензію на роботу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву в РНБО громадського активіста Тетяни Локацької.

"У самий розпал війни, 30 березня, коли наші вояки вибивали орків з-під Києва, в цьому самому Києві дуже цікаві люди з Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видають дві ліцензії цьому букмекеру на роботу в Україні. Піднімається шум, ЗМІ пишуть, розслідують, петиція на сайті президента з вимогою заборонити російським букмекерам працювати в Україні набирає 26 тисяч голосів, і тиша", - зазначила активіст.

За її словами, санкції РНБО - найефективніший спосіб позбутися російської контори на українському гральному ринку.

У зверненні вона також зазначила, що попри гучний суспільний резонанс навколо того, що українська держава дозволяє працювати представникам країни-агресора, ні СБУ, ні Бюро економічної безпеки, ні інші правоохоронні органи ніяк не відреагували на дане питання, а ліцензії 1xBet так і не анульовані, як не заблоковані веб-сайти цього букмекера.

"Дозвіл російському букмекеру легально збирати персональні дані українців та їх документи, що передбачено законодавством для ліцензованих операторів азартних ігор - злочин в умовах повномасштабної агресії РФ проти України. Та й в принципі будь-яка співпраця з російським бізнесом і РФ в цілому на рівні держави викликає безліч питань до тих, хто це робить", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, раніше у виданні InformNapalm заявляли, що російський букмекер 1xBet, який отримав ліцензію в Україні, може працювати з ФСБ.