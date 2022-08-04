УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10518 відвідувачів онлайн
Новини
2 233 16

В РНБО подали звернення з вимогою накласти санкції на російського букмекера 1xBet

букмекер

Рада національної безпеки і оборони України закликають накласти санкції на російського букмекера 1xBet, якому Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей 30 березня видала ліцензію на роботу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву в РНБО громадського активіста Тетяни Локацької.

"У самий розпал війни, 30 березня, коли наші вояки вибивали орків з-під Києва, в цьому самому Києві дуже цікаві люди з Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видають дві ліцензії цьому букмекеру на роботу в Україні. Піднімається шум, ЗМІ пишуть, розслідують, петиція на сайті президента з вимогою заборонити російським букмекерам працювати в Україні набирає 26 тисяч голосів, і тиша", - зазначила активіст.

За її словами, санкції РНБО - найефективніший спосіб позбутися російської контори на українському гральному ринку.

У зверненні вона також зазначила, що попри гучний суспільний резонанс навколо того, що українська держава дозволяє працювати представникам країни-агресора, ні СБУ, ні Бюро економічної безпеки, ні інші правоохоронні органи ніяк не відреагували на дане питання, а ліцензії 1xBet так і не анульовані, як не заблоковані веб-сайти цього букмекера.

"Дозвіл російському букмекеру легально збирати персональні дані українців та їх документи, що передбачено законодавством для ліцензованих операторів азартних ігор - злочин в умовах повномасштабної агресії РФ проти України. Та й в принципі будь-яка співпраця з російським бізнесом і РФ в цілому на рівні держави викликає безліч питань до тих, хто це робить", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, раніше у виданні InformNapalm заявляли, що російський букмекер 1xBet, який отримав ліцензію в Україні, може працювати з ФСБ.

Автор: 

букмекери (94) санкції (12582) РНБО (2326)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Не только, там еще щипач гусаков Коробейников ( фу ты) Гетьманчиков.
показати весь коментар
04.08.2022 13:39 Відповісти
+9
Сейчас будут визг, там Аграхимия крыша.
показати весь коментар
04.08.2022 13:36 Відповісти
+8
Раз это кацапская контора - о чем вобще разговор? Закрыть и выгнать
показати весь коментар
04.08.2022 13:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сейчас будут визг, там Аграхимия крыша.
показати весь коментар
04.08.2022 13:36 Відповісти
Раз это кацапская контора - о чем вобще разговор? Закрыть и выгнать
показати весь коментар
04.08.2022 13:37 Відповісти
Не только, там еще щипач гусаков Коробейников ( фу ты) Гетьманчиков.
показати весь коментар
04.08.2022 13:39 Відповісти
А цього "щіпача" ГЕТЬ!манцева повісити пора, якщо снайпера нема на нього. Я б навіть задонатив.
показати весь коментар
04.08.2022 13:45 Відповісти
Хламідії тоді жопа. Тому навряд це буде.
показати весь коментар
04.08.2022 13:43 Відповісти
Все що роблять руські не для користі,а для загибелі. Женіть їх поганим віником з усіх напрямків діяльності. Досить,війна,а вона не тітка рідна і навіть не мачуха
показати весь коментар
04.08.2022 13:49 Відповісти
Мабуть, більша половина тих, що при владі, як і раніше дуже ******* рашку.
показати весь коментар
04.08.2022 13:50 Відповісти
Винний в цьому ніхто інший як зєля

показати весь коментар
04.08.2022 13:58 Відповісти
Они не то что не работают!а и есть ФСБ!Также как и вконтакте.
показати весь коментар
04.08.2022 14:04 Відповісти
данілов ти чмо ,це з охфіса гундосого давали ліцензіі,так може вже цю лавочку треба прикрити?
показати весь коментар
04.08.2022 14:18 Відповісти
Війна війною, а казино ніхто не відміняв. Зеленський не може підвести своїх партнерів, це провокації порохоботів.
показати весь коментар
04.08.2022 14:34 Відповісти
Під час війни дозволили кацабні збирати персональні дані українців.... За таке тре садити того посадовця, який дав дозвіл цим кацабам зайти в Україну....
показати весь коментар
04.08.2022 14:35 Відповісти
Так вам санкції і накладуть... Це що ж повертати гроші, які взяли на "порешать"? А харчуватись за що?
показати весь коментар
04.08.2022 15:34 Відповісти
не на часіі
показати весь коментар
04.08.2022 15:49 Відповісти
Ви нє панімаітє, ета другоє!
показати весь коментар
04.08.2022 15:57 Відповісти
 
 