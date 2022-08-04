УКР
У Брянську та Курську області РФ перекидають підрозділи окупантів для відволікаючих маневрів, - СтратКом ЗСУ

Кількості окупаційних військ біля кордону з Сумською та Чернігівською областю недостатньо для відкриття "другого фронту".

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Російське командування перекидає до брянської та курської областей підрозділи, які можуть взяти участь у відволікаючих маневрах на Сумському та Чернігівському напрямах.

Так, на станціях клімово та суземка брянської області йде прибуття ешелонів з танками Т-80 з 239 ЦЗМР (богучар) 20А ВВО, а на суджу та льгов-київський курської області прибувають ешелони зі складу 144 мсд 20А ВВО з танками зі складу 18 мсд 11 АК балтійського флоту", - йдеться в повідомленні.

В ЗСУ наголосили, що кількості окупаційних військ біля кордону з Сумською та Чернігівською областю недостатньо для відкриття "другого фронту".

"Але цей склад може бути перекинутий з метою активізації дії на кордоні, які відволікають увагу ЗСУ. На сьогоднішній день РОВ не можуть відкривати другий фронт, де-небудь, недостатньо ресурсів, але постійною демонстрацією загрози наступу можуть сковувати сили ЗСУ. На це і робиться розрахунок, щоб зменшити контрнаступальний потенціал ЗСУ", - додали в СтратКомі.

Зазначається, що з цією метою використовуватиметься ресурс не стільки "рідних" підрозділів Брянської та Курської областей, а військових з Єльні, Богучар та Совєтська.

пусть еще юнармию к этим хитрым манёврам привлекают, из космоса возраст не виден, а пацанам радость, движняк... А кто из родителей будет недоволен - в кутузку.
04.08.2022 13:38 Відповісти
..no comment!!!

04.08.2022 13:49 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
04.08.2022 13:52 Відповісти
04.08.2022 14:12 Відповісти
Треба по цьому "відволікаючому маневру" вдарить пару раз Хаймарсами, чі хоча б Точками, щоб вони і на своїй території не почувалися безпечно і переміщалися зигзагами. Але ЗСУ, звичайно, видніше.
04.08.2022 17:16 Відповісти
 
 