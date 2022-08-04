У Брянську та Курську області РФ перекидають підрозділи окупантів для відволікаючих маневрів, - СтратКом ЗСУ

Кількості окупаційних військ біля кордону з Сумською та Чернігівською областю недостатньо для відкриття "другого фронту".

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Російське командування перекидає до брянської та курської областей підрозділи, які можуть взяти участь у відволікаючих маневрах на Сумському та Чернігівському напрямах.



Так, на станціях клімово та суземка брянської області йде прибуття ешелонів з танками Т-80 з 239 ЦЗМР (богучар) 20А ВВО, а на суджу та льгов-київський курської області прибувають ешелони зі складу 144 мсд 20А ВВО з танками зі складу 18 мсд 11 АК балтійського флоту", - йдеться в повідомленні.

В ЗСУ наголосили, що кількості окупаційних військ біля кордону з Сумською та Чернігівською областю недостатньо для відкриття "другого фронту".

"Але цей склад може бути перекинутий з метою активізації дії на кордоні, які відволікають увагу ЗСУ. На сьогоднішній день РОВ не можуть відкривати другий фронт, де-небудь, недостатньо ресурсів, але постійною демонстрацією загрози наступу можуть сковувати сили ЗСУ. На це і робиться розрахунок, щоб зменшити контрнаступальний потенціал ЗСУ", - додали в СтратКомі.

Зазначається, що з цією метою використовуватиметься ресурс не стільки "рідних" підрозділів Брянської та Курської областей, а військових з Єльні, Богучар та Совєтська.

