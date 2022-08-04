У Тернополі людей евакуювали з вокзалу та універмагу, повідомлення про можливе замінування не підтвердилося, - мер Надал
Після проведених обшуків на вокзалі та в універмазі вибухових речовин не знайдено.
Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, 4 серпня, у приміщеннях залізничного вокзалу та Центрального універмагу проводилася евакуація громадян. Там працювали відповідні служби через інформацію про можливу провокацію і закладену вибухівку.
"Інформація про замінування у Тернополі не підтвердилася! Спеціальні служби перевірили приміщення залізничного вокзалу та Центрального універмагу міста. Я закликаю вас, якщо бачите підозрілих осіб, незнайомі предмети – повідомляйте за номером 102", - наголосив мер.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Андрей Карпюк
показати весь коментар04.08.2022 13:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар04.08.2022 15:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль