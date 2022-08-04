У Тернополі людей евакуювали з вокзалу та універмагу, повідомлення про можливе замінування не підтвердилося, - мер Надал

Після проведених обшуків на вокзалі та в універмазі вибухових речовин не знайдено.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 4 серпня, у приміщеннях залізничного вокзалу та Центрального універмагу проводилася евакуація громадян. Там працювали відповідні служби через інформацію про можливу провокацію і закладену вибухівку.

"Інформація про замінування у Тернополі не підтвердилася! Спеціальні служби перевірили приміщення залізничного вокзалу та Центрального універмагу міста. Я закликаю вас, якщо бачите підозрілих осіб, незнайомі предмети – повідомляйте за номером 102", - наголосив мер.