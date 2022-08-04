УКР
Українці показали вміння завдавати ударів у відповідь і повертати території, - Столтенберг

столтенберг

На шостий місяць російсько-української війни українські сили показали вміння завдавати ударів у відповідь та повертати території.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав під час виступу в Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Столтенберг зазначив, що в російсько-українській війні НАТО має два завдання: підтримати Україну і не допустити переростання конфлікту в повномасштабну війну між НАТО і Росією.

Він додав: на саміті НАТО в Мадриді трохи більш як місяць тому всі країни НАТО погодилися, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Те, що ми бачимо зараз, - це жорстока і кривава війна на виснаження. Просування росіян знову зупинилося. А українці показали вміння завдавати ударів у відповідь і повертати території, планують контрнаступ на півдні", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що країни Альянсу платять ціну за підтримку України. Проте її можна виміряти грошима, тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється людськими життями.

Також читайте: Зеленський та Столтенберг обговорили пріоритети військової підтримки України

НАТО (6724) Україна (6072) Столтенберг Єнс (1596)
Обожаю Столтенберга. При нем Украина точно будет в НАТО.
показати весь коментар
04.08.2022 13:56 Відповісти
Не при ньому, і після нього не скоро. До того моменту, поки не будуть звільнені всі Українські землі, НАТО не прийме нас. Якщо материкову частину України звільнити досить реально, то з півостровом буде досить важко. Поки при владі в росії ці потвори, Крим ми не повернемо.
показати весь коментар
04.08.2022 15:24 Відповісти
Проникливий Столтенберг. Спасибі і за це.
показати весь коментар
04.08.2022 13:57 Відповісти
Столтенберг продолжил войну своим чудовищным заявлением, - https://www.youtube.com/watch?v=sJKGXUTuoDs ПИОНТКОВСКИЙ
показати весь коментар
04.08.2022 14:02 Відповісти
Столтенберг не начинал никаких войн, поэтому, ничего он продолжить не может.
показати весь коментар
04.08.2022 15:54 Відповісти
А если начинателя убило, или он сдался, то война считается автоматически оконченной?
показати весь коментар
04.08.2022 16:31 Відповісти
А столтенберг показав,що він "на пів шостого".
показати весь коментар
04.08.2022 14:10 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
04.08.2022 14:12 Відповісти
Для параши и путлера и сотни тысяч 200-х не проблема, бабы еще нарожают. Нужно, чтобы парашенцам нечем было воевать, но в этом проблема для нас. Пока оружия у них больше, чем достаточно...
показати весь коментар
04.08.2022 14:20 Відповісти
Да, главное техника. Мясо-то они не считают, а над техникой трясутся. Но совкового хлама у них еще много, слишком много. Нужна какая-то стратегия для уничтожения максимального количества хлама с нашими скромными возможностями.
показати весь коментар
04.08.2022 15:14 Відповісти
Пока нароженные вырастут, им уже воевать не за что будет. Срать, кого там нарожают - для победы нужно утилизировать 280 тыс сухопутных войск.
показати весь коментар
04.08.2022 15:50 Відповісти
Так правильні слова, тільки гаранту дуже страшно, так страшно, що сцятись знову почав... уже у нього з'являються якісь натяки про 24 лютого, про припинення... хлопчикові дуже страшно, навіть літня леді з США коли показала свої стальні яйця, згадала про "найвеличнішого" і натякнула, що в нього мають бути - такіж, або навіть міцніші як у ЗСУ.... але хлопчикові дуже страшно, аж до всирачки...
показати весь коментар
04.08.2022 14:18 Відповісти
Хай собі сциться, повертати будуть ЗСУ, а не він.
показати весь коментар
04.08.2022 15:52 Відповісти
Знатний тролінг)))
показати весь коментар
04.08.2022 14:21 Відповісти
Яким боком тут тролінг приплетено?
показати весь коментар
04.08.2022 15:47 Відповісти
треба ім дати під дих бо на Донбасі розіишлися
показати весь коментар
04.08.2022 14:31 Відповісти
"Гострий МЕЧ - найкраща ЗАПОРУКА МИРУ!" Гласить народна мудрість. Руки воїнів ЗСУ - міцні! Мета - СВЯТА! Головне,щоб МЕЧ був ГОСТРИМ і НАТО не підвело! Все буде УКРАЇНА! І Україна в НАТО!
показати весь коментар
04.08.2022 14:36 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 16:17 Відповісти
Столтенберг, тебе пенсия. Больше не отсвечивай.
показати весь коментар
04.08.2022 16:45 Відповісти
 
 