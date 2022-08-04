Українці показали вміння завдавати ударів у відповідь і повертати території, - Столтенберг
На шостий місяць російсько-української війни українські сили показали вміння завдавати ударів у відповідь та повертати території.
Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав під час виступу в Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Столтенберг зазначив, що в російсько-українській війні НАТО має два завдання: підтримати Україну і не допустити переростання конфлікту в повномасштабну війну між НАТО і Росією.
Він додав: на саміті НАТО в Мадриді трохи більш як місяць тому всі країни НАТО погодилися, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.
"Те, що ми бачимо зараз, - це жорстока і кривава війна на виснаження. Просування росіян знову зупинилося. А українці показали вміння завдавати ударів у відповідь і повертати території, планують контрнаступ на півдні", - сказав Столтенберг.
Він наголосив, що країни Альянсу платять ціну за підтримку України. Проте її можна виміряти грошима, тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється людськими життями.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!