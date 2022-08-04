В наших інтересах, щоб Путін не досяг успіху в Україні, інакше під загрозою опиняться сусідні країни, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що якщо Росія переможе у війні, то вважатиме, що насильство діє.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив, виступаючи перед Лігою робочої молоді (AUF) на норвезькому острові Утойя.

"У наших власних інтересах, щоб президент Путін не досяг успіху в своїх амбіціях в Україні. Світ, у якому урок для Путіна полягає в тому, що він отримує те, що хоче, застосовуючи військову силу, також є для нас небезпечнішим світом", - наголосив генсек Альянсу.

За словами Столтенберга, якщо Росія виграє цю війну, вона вважатиме, що насильство діє.

"Тоді наступними можуть бути інші сусідні країни", - додав він.

Також читайте: Українці показали вміння завдавати ударів у відповідь і повертати території, - Столтенберг