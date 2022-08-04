В наших інтересах, щоб Путін не досяг успіху в Україні, інакше під загрозою опиняться сусідні країни, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що якщо Росія переможе у війні, то вважатиме, що насильство діє.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив, виступаючи перед Лігою робочої молоді (AUF) на норвезькому острові Утойя.
"У наших власних інтересах, щоб президент Путін не досяг успіху в своїх амбіціях в Україні. Світ, у якому урок для Путіна полягає в тому, що він отримує те, що хоче, застосовуючи військову силу, також є для нас небезпечнішим світом", - наголосив генсек Альянсу.
За словами Столтенберга, якщо Росія виграє цю війну, вона вважатиме, що насильство діє.
"Тоді наступними можуть бути інші сусідні країни", - додав він.
і це все закінчиться а не тяніть кота за яйця
Для початку .. Потім ще 711..
Для чого були ті попередження розвідки про напад? Вони схиляли піти на поступки?
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть, країну окупують, і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
РФ вже зрозуміла, що ця війна на винищення систем, або переможуть вони, або їх і вони на Україні не зупиняться...
Ну що п#дасрьский Захід і далі будете зажимати бабло і зброю..., то готуйтесь невдовзі подихати але вже самим самим ...
рукоблудителяруководителя известно уже давно. А этим спичем он только лишний раз раз подтвердил его. Ни о какой победе над мокшестаном даже не упоминается, только какие-то расплывчатые, туманные формулировки.
Маленькая справка..на конференции В Тегеране в 1943 году...Сталин просил у США и Британии миллионы тонн продовольствия и медикаментов...миллионы тонн тущлнки Рузвельта шли советским дебилам Сралина...