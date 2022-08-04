Авто з рашистською "владою" обстріляли в окупованому Біловодську на Луганщині: Поранено "мера" та його "заступника"
Українські партизани обстріляли автівку з так званою "владою" окупованого Біловодська на Луганщині.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"В окупованому Біловодську обстріляли автівку з місцевою рашистською владою. В машині перебували так звані "мер" і його "заступник". Обидва поранені. Партизани!", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Алекс Ростиков
показати весь коментар04.08.2022 14:33 Відповісти Посилання
+12 abibas
показати весь коментар04.08.2022 15:06 Відповісти Посилання
+6 Володимир Краснобокий
показати весь коментар04.08.2022 14:44 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алекс Ростиков
показати весь коментар04.08.2022 14:33 Відповісти Мені подобається 16 Посилання
Прощай немытая раССея
показати весь коментар04.08.2022 15:00 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Володимир Краснобокий
показати весь коментар04.08.2022 14:44 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.08.2022 15:00 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
владимир культенко
показати весь коментар04.08.2022 15:02 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Светлана Круп
показати весь коментар04.08.2022 15:03 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
FT FT
показати весь коментар04.08.2022 15:04 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
abibas
показати весь коментар04.08.2022 15:06 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар04.08.2022 15:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
bigcatwar
показати весь коментар04.08.2022 16:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Недо Перепил
показати весь коментар04.08.2022 18:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль