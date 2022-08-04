Авто з рашистською "владою" обстріляли в окупованому Біловодську на Луганщині: Поранено "мера" та його "заступника"

Українські партизани обстріляли автівку з так званою "владою" окупованого Біловодська на Луганщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В окупованому Біловодську обстріляли автівку з місцевою рашистською владою. В машині перебували так звані "мер" і його "заступник". Обидва поранені. Партизани!", - йдеться в повідомленні.

