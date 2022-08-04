УКР
Авто з рашистською "владою" обстріляли в окупованому Біловодську на Луганщині: Поранено "мера" та його "заступника"

війна

Українські партизани обстріляли автівку з так званою "владою" окупованого Біловодська на Луганщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В окупованому Біловодську обстріляли автівку з місцевою рашистською владою. В машині перебували так звані "мер" і його "заступник". Обидва поранені. Партизани!", - йдеться в повідомленні.

партизани (195) Гайдай ЛОГА (929) Луганська область (4926)
Топ коментарі
+16
Може подохнуть від поранень.
04.08.2022 14:33 Відповісти
+12
Кто не в курсе это самый глубокий тыл врага. До границы с рашкой, 30 км до линии фронта 150. Там орков больше чем местных. Смелости партизан восхищен
04.08.2022 15:06 Відповісти
+6
Какие то неудачливые партизаны .Что не покушение то либо испуг, либо ранение .Удачных акций с ликвидацией на пальцах пересчитать можно
04.08.2022 14:44 Відповісти
Може подохнуть від поранень.
Смотря какие ранения....может пусть и дальше живут после них и жалеют, что не их убили сразу...
показати весь коментар
04.08.2022 15:00 Відповісти
Какие то неудачливые партизаны .Что не покушение то либо испуг, либо ранение .Удачных акций с ликвидацией на пальцах пересчитать можно
Виконавцям-респект...
04.08.2022 15:00 Відповісти
хреново шо поранено , кончать треба зразу
04.08.2022 15:02 Відповісти
Жаль, не добили.
04.08.2022 15:03 Відповісти
Не *мера*, а зауляйтера. Не *власть*, а окупанты. Хватит уже подыгрывать кремлю и легитимизировать окупантов в Украине. То что вы пишите в кавычках это особой роли не играет. Ваши кавычки никто не читает. Сначала в кавычках пишите а потом и без начнете.
04.08.2022 15:04 Відповісти
Кто не в курсе это самый глубокий тыл врага. До границы с рашкой, 30 км до линии фронта 150. Там орков больше чем местных. Смелости партизан восхищен
яка прикра новина
04.08.2022 15:43 Відповісти
..учите этих тварей с болот мацковии летать,мина лучше пули
04.08.2022 16:27 Відповісти
Стрільці гарні, але потребують вишколу. Де таке бачене, що вороги залишились пораненим, Пішли на корм вовкам- оце вирішення питання.
04.08.2022 18:49 Відповісти
 
 