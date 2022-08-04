Від пожеж підрозділами ДСНС врятовано понад 1,5 тисячі гектарів зернових, найбільше пожеж виникло на Донеччині

ДСНС загасили сотні пожеж на полях із цьогорічним урожаєм та тисяч гектарів зернових від вогню.

Про це повідомив заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Анатолій Шкарбута під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Протягом пожежобезпечного періоду в державі ліквідовано 280 пожеж, на площі понад 5 тисяч гектарів. Працівники ДСНС врятували понад 1,5 тисячі гектарів зернових.

"Найбільша кількість пожеж виникли в Донецькій області - 101 пожежа, Миколаївської області - 33 пожежі, а також в Херсонській та Запорізькій областях", - заявив Шкарбута.

За його словами, ДСНС рекомендує фермерам перед збором врожаю, перевірити поля на предмет розмінування. Для цього слід подати заявку в чат-бот ДСНС, заповнити відповідну форму у відділку ДСНС або зателефонувавши за телефоном 101.