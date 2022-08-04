УКР
Міноборони відповіло на звинувачення Amnesty International: Треба вимагати зупинити агресію РФ

Україна відкрита до розслідувань, але міжнародні організації мають насамперед вимагати зупинити агресію РФ.

Про це на заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала на брифінгу, коментуючи звинувачення з боку правозахисної організації Amnesty International, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У цій ситуації первинними мають бути не поради українським Збройним силам, які сьогодні захищають собою Європу, сьогодні первинною від усіх міжнародних організацій має бути вимога до всього світу зупинити міжнародний злочин агресії РФ, від якого загинули вже тисячі мирних жителів, і Росія не зупиниться на території України. Тому в даній ситуації Україна відкрита до розслідувань, і ми їх проводимо, але ми вважаємо, що ключовою вимогою та увагою всього світу мають ставати дії РФ, які є загрозою для всього світу", - сказала Маляр.

Читайте: Аmnesty International звинуватила ЗСУ в порушенні правил війни: В МЗС заявили, що організація створює "фальшивий баланс між злочинцем і жертвою"

Заступниця голови Міноборони наголосила, що такі дослідження не враховують низку факторів, наприклад те, що росіяни використовують тактику захоплення та утримання населених пунктів.

"Поки ми чекатимемо російського ворога в полі, як це іноді дехто нам радить, росіяни просто займуть усі наші будинки. Тому українські міста та села зміцнюються та обороняються від міжнародного злочинця, від держави-злочинця, якою є РФ, і загарбника", - пояснила Маляр.

Вона зазначила, що за принципом досягнення найбільшої ефективності відбувається розміщення підрозділів протиповітряної оборони для прикриття неба над населеними пунктами.

"Коли у тексті про дії українських Збройних сил під час війни немає аналізу дій ворога, це схоже дослідження дій жертви без урахування дій озброєного ґвалтівника, тобто отримати об'єктивні висновки за такого підходу просто неможливо", - зазначила Маляр.

Також читайте: В наших інтересах, щоб Путін не досяг успіху в Україні, інакше під загрозою опиняться сусідні країни, - Столтенберг

За її словами, важливо згадати Бучу, Маріуполь для того, щоб дослідження було об'єктивним, і хоч би на цих прикладах показати всі порушення та міжнародні злочини, які чинить Росія.

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International займається "створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні".

Amnesty International Міноборони Маляр Ганна
Це МО дуже дипломатично.Могли б просто сказати: "Амнесті інтернешинал - іди *****!"
04.08.2022 16:25 Відповісти
Бурятів до хати цій жабоїдській, лівацькій хвойді
04.08.2022 16:31 Відповісти
чергова кремлівська повія з Франції, Аньєс Калламар, генсек Amnesty Int. з березня 2021: "українські війська порушують правила війни, бо прикриваються школами і лікарнями"
04.08.2022 16:25 Відповісти
Хто конкретно від Amnesty International зробив таку заяву? Є лист, хто підвисав? На чому ґрунтується? Виходить як завжди, А от жильци нашего дома.
04.08.2022 16:19 Відповісти
А Міноборони відповіло на звинувачення Amnesty International, кому конкретно відповіло?
04.08.2022 16:20 Відповісти
Тобі.
04.08.2022 17:42 Відповісти
Amnesty russian fashisten.
04.08.2022 16:21 Відповісти
Росіяни вибивали в полонених в Оленівці зізнання у "злочинах", але не змогли їх зламати і вбили, щоб приховати тортури, - розвідка.

За даними розвідки, допити полонених проводили слідчі "мдб днр" спільно з представниками російської приватної військової компанії Ваґнера та аґентами фсб рф:

Під час допитів активно застосовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи, у першу чергу, були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів. Окупанти намагалися вибити з полонених зізнання у нібито скоєнні злочинів щодо мирних жителів.

ФСБ планувала залучити українських полонених до зйомок у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими нібито скоєних ними злочинів, вигаданих звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України. Допити провадилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.

Росіяни не планували обмінювати полонених, яких катували, і вбили їх, щоб приховати факти тортур.

Росіяни не планували обмінювати полонених, яких катували, і вбили їх, щоб приховати факти тортур.



4343

13 Shares



Like





Share
04.08.2022 16:22 Відповісти
Дайте им со мной пообщаться. И с моей семьёй. Мы им расскажем всю правду о Мариуполе, Буче, Харькове.
04.08.2022 16:24 Відповісти
чергова кремлівська повія з Франції, Аньєс Калламар, генсек Amnesty Int. з березня 2021: "українські війська порушують правила війни, бо прикриваються школами і лікарнями"
04.08.2022 16:25 Відповісти
Бурятів до хати цій жабоїдській, лівацькій хвойді
04.08.2022 16:31 Відповісти
Та вона тільки зрадіє, нарешті хоч хтось трахне.
04.08.2022 18:43 Відповісти
Страшна, як ядерна війна
04.08.2022 16:35 Відповісти
А брати кацапські гроші у Франції не вважається порушенням правил? Скільки ще цих консервів буде вилазити😡
04.08.2022 17:06 Відповісти
Не ображайте справжніх повій порівнянням з цією ******. Проституція це стара як світ робота, щоб було з чого жити, а ******** то таке собі збочене хоббі, щоб потім звинуватити весь світ, який не так їх розуміє.
04.08.2022 17:16 Відповісти
Це МО дуже дипломатично.Могли б просто сказати: "Амнесті інтернешинал - іди *****!"
04.08.2022 16:25 Відповісти
04.08.2022 16:26 Відповісти
Ви нипинимаити,фсе ни так адназна, я сама доч ахфисера. Ну и что что рузке насилуют и убивают пленных, а ви их в зопу цилуйте, а лучи сдавайтес, ми устала от вийна.
04.08.2022 16:28 Відповісти
Треба під офіс цієї шльондри пропустити 10к боєвих бурятів зпід Бучі, цікаво що вони зроблять з цією курвою по правилам ведення війни... ?
04.08.2022 16:30 Відповісти
Буряти - буддисти. Їм щоб оженитись, треба викупити дружину, а тут в бучах-ірпенях дорвались до безкоштовного "білого м'яса". Мораль - тримай зброю напоготові. Завжди
04.08.2022 16:42 Відповісти
Після вбивства наших в Оленівці Зеленський заявив: «Коли оборонці «Азовсталі» виходили із заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя та здоров'я наших воїнінів» Відповідь Червоного Хреста вже є: «Ми не гарантували безпеку військовополонених…
Зеля - патологічний брехун, а його влада - вирок для України, розплата за тупість лохторату в 19 році.
04.08.2022 16:33 Відповісти
Якщо ніхто нічого не гарантує хай стуляють свої пелькі.
04.08.2022 16:40 Відповісти
Скільки бід від всіх цих грантожерів. Десятиліттями підривають державу зсередини
04.08.2022 16:34 Відповісти
Треба мовчати щодо обмінів полоненими, правда маляр? І взагалі, усім заткнутись, і тобі теж, маляр
04.08.2022 16:37 Відповісти
Amnesty International о запрете КПУ: это опасный прецедент для украинской политики - 2015

Публікація під назвою «Центр «Миротворець» оголошує збір коштів на будівництво секретної в'язниці СБУ для представників Amnesty International» - 2018
04.08.2022 16:39 Відповісти
Дебилы какие то
04.08.2022 22:14 Відповісти
Эта амнести также импотентна, как и все остальные международные организации типа ООН и красного креста. Поэтому смело можно давать им направление по курсу русского корабля.
04.08.2022 16:39 Відповісти
Треба культурно,без матюків послати їх слідом за крейсером "москва".
04.08.2022 16:40 Відповісти
Amnesty international кажется не выучили азы военного дела. Чтобы удерживать контроль над городом надо физически в нем быть.
04.08.2022 16:54 Відповісти
04.08.2022 16:54 Відповісти
Вы этим ******* скажите, что нехорошо брать деньги у кремлевского террориста. Так же скажите что испокон веков армия встречала вражескую Орду за высокими стенами своих замков и городов. И ниукого язык не повернулся сказать что армия должна уйти из города и защищать поле. А не как эти гниды рассказыают что хозяин дома сам виноват что на него напали потому что он не должен был отстреливаться от преступника из окон своего дома
04.08.2022 16:55 Відповісти
Это коза из этой непонятной конторы видать транш получила, из Параши и для неё деньги не пахнут.
04.08.2022 17:00 Відповісти
Зачётный ответ, и добавить что-то сложно...
04.08.2022 17:08 Відповісти
Тут запитували, чому важливо прийняти резолюцію, що ***** і касапи є спонсорами терористів (якщо, власне, не терористами). А тому і потрібно, щоб припинилось фінансування kacanaми таких штибу міжнародних організацій, як оця Аmnesty International. Адже публічне отримання коштів від спонсорів терористів, чи від самих терористів ставить хрест на легітимності таких установ
04.08.2022 17:21 Відповісти
Где можно написать этим тварям в интернете?
Кто-то текст набрасает на английском? 🤔
04.08.2022 17:27 Відповісти
Романа Абрамовича Зе отмазал от санкций ЕС и СШа с помощью Кодломойского...
Эта сладкая парочка Путлеоа..еще много чего натворит кроме зерна и металла...
04.08.2022 17:47 Відповісти
В феврале 2018 остановилось сердце патриота Украины Александра Хомченко родом из Донецка.
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел." "Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор.
" Сам Безлер и его подельники простреливали ноги, ломали молотками кости, душили, снимали скальпы, кастрировали, а также использовали электрический ток и раскаленные паяльники. "Один из пострадавших был очевидцем расстрела боевиками под командованием Безлера более 30 пленных во дворе Горловского горотдела внутренних дел. Подчиненные Безлера, боевики кадыровцы каждый вечер выстраивали пленных и расстреливали каждого пятого. Пленных под угрозой расстрела заставляли ходить по заминированном полю, в результате чего на минах погибли десятки человек. Они подвешивали пленных и заживо снимали с них кожу, заставляя при этом других пленных за этим наблюдать, а потом расчленять и упаковывать в полиэтиленовые мешки тела замученных пленных", - сказал прокурор.

Прив'язаний до машини з вирізаним серцем на світлині - Мірошніченко Олексій, боєць батальйону "Донбас" на псевдо "Федір"!

Наш боєць загинув 23 травня 2014 року, в бою з російськими окупантами у селищі Карлівка, Донецької області. Після бою, московські покидьки, прив'язали тіло Олексія до вантажівки, перед тим вирізавши серце і так тягали його цілий день...

Где были и есть эти уроды из Аmnesty International.

Смерть российским оккупантам, да будет уничтожена россия!!!
04.08.2022 18:18 Відповісти
Українці не заплатили французській курві, то їх не жаль, очевидно.
04.08.2022 18:49 Відповісти
То не кваліфікація МО під час війни сперечатися з ворогами України. Це так би мовити "підсудність" СБУ, але де там, вони рахують мільони порохоботів в переліку на мільярди дерев, які директор шапіто не висадив.Щоб покласти суми штрафів в кишеню тому гнойку.
04.08.2022 19:08 Відповісти
Минобороны надо не делать глупые заявления а гнать в шею всё это дерьмо.
04.08.2022 19:34 Відповісти
Отчет состряпало французское бюро АИ. Уж, кому, как не французам, в пару дней капитулировавших перед фюрером, советоваить методики ведения правильной войны. Так и сквозит с каждой страницы,- " сдались бы, не было бы опасности для гражданских!" Пусть проплаченные гниды (с) С.А. Бандера заткнутся и не мешают выполнять нашим воинам свой священный долг. Короче - пусть следуют за русским военным кораблем!
05.08.2022 07:28 Відповісти
 
 