Міноборони відповіло на звинувачення Amnesty International: Треба вимагати зупинити агресію РФ

Україна відкрита до розслідувань, але міжнародні організації мають насамперед вимагати зупинити агресію РФ.

Про це на заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала на брифінгу, коментуючи звинувачення з боку правозахисної організації Amnesty International, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У цій ситуації первинними мають бути не поради українським Збройним силам, які сьогодні захищають собою Європу, сьогодні первинною від усіх міжнародних організацій має бути вимога до всього світу зупинити міжнародний злочин агресії РФ, від якого загинули вже тисячі мирних жителів, і Росія не зупиниться на території України. Тому в даній ситуації Україна відкрита до розслідувань, і ми їх проводимо, але ми вважаємо, що ключовою вимогою та увагою всього світу мають ставати дії РФ, які є загрозою для всього світу", - сказала Маляр.

Заступниця голови Міноборони наголосила, що такі дослідження не враховують низку факторів, наприклад те, що росіяни використовують тактику захоплення та утримання населених пунктів.

"Поки ми чекатимемо російського ворога в полі, як це іноді дехто нам радить, росіяни просто займуть усі наші будинки. Тому українські міста та села зміцнюються та обороняються від міжнародного злочинця, від держави-злочинця, якою є РФ, і загарбника", - пояснила Маляр.

Вона зазначила, що за принципом досягнення найбільшої ефективності відбувається розміщення підрозділів протиповітряної оборони для прикриття неба над населеними пунктами.

"Коли у тексті про дії українських Збройних сил під час війни немає аналізу дій ворога, це схоже дослідження дій жертви без урахування дій озброєного ґвалтівника, тобто отримати об'єктивні висновки за такого підходу просто неможливо", - зазначила Маляр.

За її словами, важливо згадати Бучу, Маріуполь для того, щоб дослідження було об'єктивним, і хоч би на цих прикладах показати всі порушення та міжнародні злочини, які чинить Росія.

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International займається "створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні".