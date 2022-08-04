Міноборони відповіло на звинувачення Amnesty International: Треба вимагати зупинити агресію РФ
Україна відкрита до розслідувань, але міжнародні організації мають насамперед вимагати зупинити агресію РФ.
Про це на заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала на брифінгу, коментуючи звинувачення з боку правозахисної організації Amnesty International, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У цій ситуації первинними мають бути не поради українським Збройним силам, які сьогодні захищають собою Європу, сьогодні первинною від усіх міжнародних організацій має бути вимога до всього світу зупинити міжнародний злочин агресії РФ, від якого загинули вже тисячі мирних жителів, і Росія не зупиниться на території України. Тому в даній ситуації Україна відкрита до розслідувань, і ми їх проводимо, але ми вважаємо, що ключовою вимогою та увагою всього світу мають ставати дії РФ, які є загрозою для всього світу", - сказала Маляр.
Заступниця голови Міноборони наголосила, що такі дослідження не враховують низку факторів, наприклад те, що росіяни використовують тактику захоплення та утримання населених пунктів.
"Поки ми чекатимемо російського ворога в полі, як це іноді дехто нам радить, росіяни просто займуть усі наші будинки. Тому українські міста та села зміцнюються та обороняються від міжнародного злочинця, від держави-злочинця, якою є РФ, і загарбника", - пояснила Маляр.
Вона зазначила, що за принципом досягнення найбільшої ефективності відбувається розміщення підрозділів протиповітряної оборони для прикриття неба над населеними пунктами.
"Коли у тексті про дії українських Збройних сил під час війни немає аналізу дій ворога, це схоже дослідження дій жертви без урахування дій озброєного ґвалтівника, тобто отримати об'єктивні висновки за такого підходу просто неможливо", - зазначила Маляр.
За її словами, важливо згадати Бучу, Маріуполь для того, щоб дослідження було об'єктивним, і хоч би на цих прикладах показати всі порушення та міжнародні злочини, які чинить Росія.
Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International займається "створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні".
За даними розвідки, допити полонених проводили слідчі "мдб днр" спільно з представниками російської приватної військової компанії Ваґнера та аґентами фсб рф:
Під час допитів активно застосовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи, у першу чергу, були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів. Окупанти намагалися вибити з полонених зізнання у нібито скоєнні злочинів щодо мирних жителів.
ФСБ планувала залучити українських полонених до зйомок у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими нібито скоєних ними злочинів, вигаданих звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України. Допити провадилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.
Росіяни не планували обмінювати полонених, яких катували, і вбили їх, щоб приховати факти тортур.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fespreso.tv%2Frosiyani-vibivali-u-polonenikh-v-olenivtsi-ziznannya-u-zlochinakh-ale-ne-zmogli-ikh-zlamati-i-vbili-shchob-prikhovati-torturi-rozvidka%3Ffbclid%3DIwAR3J9JrcTRtcCxmBd3iYM0wd7c2NM1e209c3ZPMvhAxeeczQaDNZZXvVzd8&h=AT2GZ8vl-Sw9_OcuGNBDVYWgEjGntW_7u3nU3aGkBmb601wmGJBZBkhUwuzOPbZoDgrQwzuyPwdaTo8H0lWtVdN_ahn_VpDKVdAR0za-i_CSBjnTDQ0mf6KV4nxqpp860zZRXpvQHA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0V9e5PFoFjWr_Y0nShFC-xTWOf7HaaOAaJpRgjFhuJXLnT8etXB_PQ0eFVZ8XltNx_gDpBI_yB7bw8Bg5yiVRCnewuSmsOID-LU0zCvrw3cFndJv5Qz_gEiuahYxleW_oXv_bxJC7-9ZEiwtGUo241ndTocOeGviRn59xFc2C3AWOaa9yr https://espreso.tv/rosiyani-vibivali-u-polonenikh-v...
Зеля - патологічний брехун, а його влада - вирок для України, розплата за тупість лохторату в 19 році.
Публікація під назвою «Центр «Миротворець» оголошує збір коштів на будівництво секретної в'язниці СБУ для представників Amnesty International» - 2018
Кто-то текст набрасает на английском? 🤔
Эта сладкая парочка Путлеоа..еще много чего натворит кроме зерна и металла...
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел." "Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор.
" Сам Безлер и его подельники простреливали ноги, ломали молотками кости, душили, снимали скальпы, кастрировали, а также использовали электрический ток и раскаленные паяльники. "Один из пострадавших был очевидцем расстрела боевиками под командованием Безлера более 30 пленных во дворе Горловского горотдела внутренних дел. Подчиненные Безлера, боевики кадыровцы каждый вечер выстраивали пленных и расстреливали каждого пятого. Пленных под угрозой расстрела заставляли ходить по заминированном полю, в результате чего на минах погибли десятки человек. Они подвешивали пленных и заживо снимали с них кожу, заставляя при этом других пленных за этим наблюдать, а потом расчленять и упаковывать в полиэтиленовые мешки тела замученных пленных", - сказал прокурор.
Прив'язаний до машини з вирізаним серцем на світлині - Мірошніченко Олексій, боєць батальйону "Донбас" на псевдо "Федір"!
Наш боєць загинув 23 травня 2014 року, в бою з російськими окупантами у селищі Карлівка, Донецької області. Після бою, московські покидьки, прив'язали тіло Олексія до вантажівки, перед тим вирізавши серце і так тягали його цілий день...
Где были и есть эти уроды из Аmnesty International.
Смерть российским оккупантам, да будет уничтожена россия!!!