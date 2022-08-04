Twitter заблокував акаунти пропагандистів РИА "Новости" в 27 країнах ЄС та Британії
Сторінки у Twitter російської пропагандистської медіагрупи "РИА Новости" заблокували в 27 країнах ЄС і Британії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у самому пропагандистському ЗМІ.
Акаунти медіагрупи заблоковані у Великій Британії, Польщі, Нідерландах, Австрії та ще низці країн Євросоюзу. Заблоковані не тільки акаунти з новинами, але й спортивні та економічні.Соцмережа пояснила, що сторінки ЗМІ було заблоковано. Причини цього рішення не повідомляються.
При цьому 4 березня Роскомнагляд заблокував Twitter на території РФ.
