Twitter заблокував акаунти пропагандистів РИА "Новости" в 27 країнах ЄС та Британії

Сторінки у Twitter російської пропагандистської медіагрупи "РИА Новости" заблокували в 27 країнах ЄС і Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у самому пропагандистському ЗМІ.

Акаунти медіагрупи заблоковані у Великій Британії, Польщі, Нідерландах, Австрії та ще низці країн Євросоюзу. Заблоковані не тільки акаунти з новинами, але й спортивні та економічні.Соцмережа пояснила, що сторінки ЗМІ було заблоковано. Причини цього рішення не повідомляються.

При цьому 4 березня Роскомнагляд заблокував Twitter на території РФ.

Какие у них вообще могут быть аккаунты ? На раисе твиттер и фейсбук заблокированы .
04.08.2022 16:34 Відповісти
так тож для плебса чтоб правду не читали, а пытаться залить ложь в уши миру, то можно
04.08.2022 16:39 Відповісти
 
 