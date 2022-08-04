УКР
4 338 9

Десь 78% виступають за те, щоб Туреччина була нейтральною: посол Боднар про позицію населення щодо війни в Україні

туреччина

Більшість турків виступають за нейтралітет щодо війни Росії проти України.

Про це розповів Надзвичайний та Повноважний Посол України у Туреччині Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Спочатку ми мали досить велику присутність турецького журналістського пулу. У нашому посольстві жили десь 36 журналістів. Кожні 2 години ми давали пресконференції", - наголосив Боднар.

На початку повномасштабної війни в Україні турецькі медіа висвітлювали проукраїнську позицію.

"Зараз ця позиція більш віддалена, інформування, інформація йде з різних джерел і просувається протурецький наратив про те, що позиція Туреччини має бути збалансованою - не брати участі у воєнних діях, але допомагати у врегулюванні", - говорить він.

Опитування громадян Туреччини свідчить про те, що більшість виступає за нейтралітет щодо війни в Україні.

"Десь 78% виступають за те, щоб Туреччина була нейтральною. 20% за нас і десь 3-4% мають прихильність до Росії. Це традиційні лівацькі погляди, які присутні в деяких регіонах з огляду на попередні впливи СРСР", - додав посол.

головне байрактари й корвети виготовляє
показати весь коментар
04.08.2022 16:36 Відповісти
Тобто в перекладі - і нашим ,і вашим. Тут або за, або проти , третього не дано.
показати весь коментар
04.08.2022 16:39 Відповісти
Як ви ставитеся до вбивств мирного населення, катувань, знущань над дітьми та жінками, руйнувань міст і селищ? Нейтрально
показати весь коментар
04.08.2022 16:45 Відповісти
Україна не повинна ні перед ким виправдовуватись. Це Туреччина вона не є основним партнером для України так продають байрактари домовились про порти але всеж таки ця країна не є основною .
показати весь коментар
04.08.2022 16:57 Відповісти
Недарма в Україні народ здавна мав приказку "Турок царя небесного".
показати весь коментар
04.08.2022 17:25 Відповісти
- Скільки по-турецьки буде 73%?
- 78%.
- Чому?
- Їм теж "какая разніца".
показати весь коментар
04.08.2022 18:29 Відповісти
Безмозглі турки вже забули,що не так давно анкару хотіли в "ядєрний пєпєл" стерти через збитий ними аналогавнєт.
показати весь коментар
04.08.2022 18:38 Відповісти
Если не ошибаюсь 30% поступлений в бюджет Турции завязано на туризме,основной турист из московии который тратит деньги не считая,турки поэтому и терпят их быкование и не уважение к обслуживающему персоналу в отелях,со слов туристических гидов Турции турист из московии самый желанный а вы Украинцы зажимистые,деньги считаете не хотите втрое дорого переплачивать за те же экскурсии,не хотите активно скупаться в тех магазинах куда вас направляют отельные гиды выходите в город и ищите тот же товар дешевле и начинаете торговатся.Но есть такая чуйка что с учетом санкций у московитов в этом году это последняя гастроль по Турции следующий год для них думаю станет годом выживания,падения патриотического угара и осмысления в том формате что уклад жизни та поменялся и мы реально не можем себе позволить того на что раньше откидывали деньги не задумываясь о том на что завтра жить так как вся финансовая часть жизни была стабильна из года в год,турки снимают последние сливки с московитов в этом году,они и так сейчас скулят что путевки взлетели по цене,в следующем году будет от Турции "Нема грошей нема кохання"
показати весь коментар
04.08.2022 19:29 Відповісти
Пусть "выступают", ведь этим недоумкам пока еще не очевидно, что они следующие (и членство в НАТО от лишнехромосомных их не спасет)!
Они думают, что война где-то далеко (за морем), а ведь ОЧЕНЬ СКОРО она "постучится" в двери их собственных домов (бомбежками) и я не стану их жалеть (ибо за выбор нужно нести ответвенность)!
показати весь коментар
04.08.2022 21:36 Відповісти
 
 