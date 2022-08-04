Десь 78% виступають за те, щоб Туреччина була нейтральною: посол Боднар про позицію населення щодо війни в Україні
Більшість турків виступають за нейтралітет щодо війни Росії проти України.
Про це розповів Надзвичайний та Повноважний Посол України у Туреччині Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Спочатку ми мали досить велику присутність турецького журналістського пулу. У нашому посольстві жили десь 36 журналістів. Кожні 2 години ми давали пресконференції", - наголосив Боднар.
На початку повномасштабної війни в Україні турецькі медіа висвітлювали проукраїнську позицію.
"Зараз ця позиція більш віддалена, інформування, інформація йде з різних джерел і просувається протурецький наратив про те, що позиція Туреччини має бути збалансованою - не брати участі у воєнних діях, але допомагати у врегулюванні", - говорить він.
Опитування громадян Туреччини свідчить про те, що більшість виступає за нейтралітет щодо війни в Україні.
"Десь 78% виступають за те, щоб Туреччина була нейтральною. 20% за нас і десь 3-4% мають прихильність до Росії. Це традиційні лівацькі погляди, які присутні в деяких регіонах з огляду на попередні впливи СРСР", - додав посол.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- 78%.
- Чому?
- Їм теж "какая разніца".
Они думают, что война где-то далеко (за морем), а ведь ОЧЕНЬ СКОРО она "постучится" в двери их собственных домов (бомбежками) и я не стану их жалеть (ибо за выбор нужно нести ответвенность)!