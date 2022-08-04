Пошук в окупованому Біловодську партизанів, що обстріляли авто з "мером", не увінчався успіхом, - Гайдай

У Біловодську окупанти проводили пошуки партизанів, що розстріляли авто з гауляйтером.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти в Біловодську проводили операцію з розшуку партизанів, які обстріляли авто з "народним мером та його заступницею". Обидва колаборанти дістали поранень. Пошуки місцевих месників не увінчалися успіхом. Партизани тримають в напрузі окупантів на захоплених ними територіях.

Крім того, голова ОВА розповів, що українські захисники тримають оборону в районі Білогорівки та Верхньокам‘янки. Підрозділи окупантів виснажені та перегруповуються, просування немає.

