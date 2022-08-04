УКР
Пошук в окупованому Біловодську партизанів, що обстріляли авто з "мером", не увінчався успіхом, - Гайдай

гайдай,сергій

У Біловодську окупанти проводили пошуки партизанів, що розстріляли авто з гауляйтером.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти в Біловодську проводили операцію з розшуку партизанів, які обстріляли авто з "народним мером та його заступницею". Обидва колаборанти дістали поранень. Пошуки місцевих месників не увінчалися успіхом. Партизани тримають в напрузі окупантів на захоплених ними територіях.

Крім того, голова ОВА розповів, що українські захисники тримають оборону в районі Білогорівки та Верхньокам‘янки. Підрозділи окупантів виснажені та перегруповуються, просування немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авто з рашистською "владою" обстріляли в окупованому Біловодську на Луганщині: Поранено "мера" та його "заступника"

окупація (6825) партизани (195) колабораціонізм (1192) Гайдай ЛОГА (929) Луганська область (4926)
Топ коментарі
+6
Всім українським партизанам-респект...
04.08.2022 16:44 Відповісти
+5
Слава партизанам Луганщини.👍
04.08.2022 16:43 Відповісти
+5
люди не отчаялись і роблят шо можут
04.08.2022 16:57 Відповісти
Слава партизанам Луганщини.👍
04.08.2022 16:43 Відповісти
Всім українським партизанам-респект...
04.08.2022 16:44 Відповісти
Якщо так , то це супер 👍🏼
04.08.2022 17:23 Відповісти
люди не отчаялись і роблят шо можут
04.08.2022 16:57 Відповісти
Партизанскую войну ни одна оккупационная армия не выиграла. Ни французы в 1812, ни немцы в 40-х, ни совки в Афгане в 80-х. Драпали к себе домой, теряя шмотки и технику. Рашистских кацапов ждёт то же самое.
04.08.2022 17:02 Відповісти
Господи, бережи наших партизан
04.08.2022 17:05 Відповісти
Гайдая війна в позитивну сторону змінила. Дякую за позитив з окупації
04.08.2022 17:28 Відповісти
Кавалер ордена РПЦ Серега Гайдай сдал Луганскую область и надеется на партизан.
04.08.2022 19:05 Відповісти
Не знайшли, от і добре, готуйтесь до наступної серії, таке захоплююче кіно! Маємо надію, що результат буде невідворотний.
04.08.2022 19:11 Відповісти
 
 