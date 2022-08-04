5 370 12
Пошук в окупованому Біловодську партизанів, що обстріляли авто з "мером", не увінчався успіхом, - Гайдай
У Біловодську окупанти проводили пошуки партизанів, що розстріляли авто з гауляйтером.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти в Біловодську проводили операцію з розшуку партизанів, які обстріляли авто з "народним мером та його заступницею". Обидва колаборанти дістали поранень. Пошуки місцевих месників не увінчалися успіхом. Партизани тримають в напрузі окупантів на захоплених ними територіях.
Крім того, голова ОВА розповів, що українські захисники тримають оборону в районі Білогорівки та Верхньокам‘янки. Підрозділи окупантів виснажені та перегруповуються, просування немає.
Топ коментарі
+6 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.08.2022 16:44 Відповісти Посилання
+5 wislen Lem
показати весь коментар04.08.2022 16:43 Відповісти Посилання
+5 Валентин Коваль
показати весь коментар04.08.2022 16:57 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
wislen Lem
показати весь коментар04.08.2022 16:43 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
✘
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.08.2022 16:44 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
✘
Amber
показати весь коментар04.08.2022 17:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Валентин Коваль
показати весь коментар04.08.2022 16:57 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Aleksander Jakuszew #481206
показати весь коментар04.08.2022 17:02 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар04.08.2022 17:05 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Валентина Саюн #523841
показати весь коментар04.08.2022 17:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар04.08.2022 19:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Недо Перепил
показати весь коментар04.08.2022 19:11 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль