Страховики Лондона планують надавати страховку кораблям, що возитимуть українське зерно та добрива

Страховий сектор Лондона готується застрахувати українське зерно та поставки добрив через безпечний коридор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.

Інсайдери розповіли іноземному виданню, що для страхування цих рейсів може знадобитися до 50 мільйонів доларів. Наразі Чорне море включено представниками Лондонського морського ринку страхувальників до списку акваторій з високим ризиком через війну в Україні та обстріли Росією цивільних суден навесні. Тож витрати на страхування різко виросли.

Читайте також: Розблокування портів для експорту зерна - це прецедент, наступним кроком має стати експорт металу та хімії, - економіст

Для кожного рейсу на кожен корабель треба оформляти окремі види страхування, в тому числі як для вантажу, так й для самого судна. Страховики також стягують з перевізників додаткові кошти за вхід у небезпечні зони акваторії.

Страхова компанія Lloyd's Ascot і брокер Marsh запустили механізм для зернотрейдерів, щоб забезпечити до 50 мільйонів доларів США покриття вантажу для кожного рейсу.

Страхувати війскові ризики це дуже дорого.
04.08.2022 17:13 Відповісти
Жодний корабель у світі не може перевозити збіжжя! А втім й будь-який комерційний вантаж. Чи військовий журналіст Бутусов не знає чим корабель відрізняється від судна?
04.08.2022 23:19 Відповісти
 
 