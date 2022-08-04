Страховики Лондона планують надавати страховку кораблям, що возитимуть українське зерно та добрива

Страховий сектор Лондона готується застрахувати українське зерно та поставки добрив через безпечний коридор.

Інсайдери розповіли іноземному виданню, що для страхування цих рейсів може знадобитися до 50 мільйонів доларів. Наразі Чорне море включено представниками Лондонського морського ринку страхувальників до списку акваторій з високим ризиком через війну в Україні та обстріли Росією цивільних суден навесні. Тож витрати на страхування різко виросли.

Для кожного рейсу на кожен корабель треба оформляти окремі види страхування, в тому числі як для вантажу, так й для самого судна. Страховики також стягують з перевізників додаткові кошти за вхід у небезпечні зони акваторії.

Страхова компанія Lloyd's Ascot і брокер Marsh запустили механізм для зернотрейдерів, щоб забезпечити до 50 мільйонів доларів США покриття вантажу для кожного рейсу.