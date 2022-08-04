Резніков про звинувачення Amnesty International: Сумнів у праві українців чинити опір діям РФ - це збочення
Міністр оборони Олексій Резніков відповів на звинувачення організації Аmnesty International в нібито порушенні ЗСУ правил війни.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра єдина причина, чому сотні тисяч українців досі живі - це самовіддані героїчні дії Сил Оборони України.
"Це доводять факти просто звірячого поводження російських окупантів:
- росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної;
- росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених;
- росіяни масово гвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе;
- росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу.
Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували", - зазначив Резніков.
Спроби урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет, вважає міністр.
"Україна - правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі - юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання. Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших захисників. Це я як юрист говорю", - підсумував він.
Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International займається "створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні".
Керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що її команда зробила все, щоб звіт про ЗСУ не було оприлюднено https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8?src=hashtag_click #новини https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #війна https://twitter.com/hashtag/liga?src=hashtag_click #liga
І її - не послухалися ... , а можливо і послали : "не заваджай нам заробляти гроші"
А тому і потрібно, щоб припинилось фінансування kacanaми таких штибу міжнародних організацій, як оця Аmnesty International. Адже публічне отримання коштів від спонсорів терористів, чи від самих терористів ставить хрест на легітимності таких установ
Потом еще что-то. Я не помню как это завершилось, но была какая-то кампания в мае-июне.
Теперь вот это.
Цель России с помощью этих "правозащитников" обезоружить Украину и её возможность повлиять на войну.
якщо є один шлях вижити і порушити закон чи бути вбитим, що б вони обрали?
@NikaMelkozerova
·
https://twitter.com/NikaMelkozerova/status/1555181300339953665 1 ч
Amnesty International is a disgrace. "She was raped because she wore a shirt skirt and that way she endangered herself and provoked a rapist" logic. By publishing the disgraceful accusation, you just validated ALL future bombings of schools, hospitals ( using your logic on you)
Amnesty International - это позор. «Ее изнасиловали, потому что она носила юбку-рубашку и таким образом подвергала себя опасности и провоцировала логику насильника». Опубликовав позорное обвинение, вы только что подтвердили ВСЕ будущие взрывы школ, больниц (используя вашу логику на вас)
...теперь слушаем зелёные никчемные вопли(
https://www.facebook.com/groups/165760013957695/permalink/1306981246502227/
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел." "Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор.
" Сам Безлер и его подельники простреливали ноги, ломали молотками кости, душили, снимали скальпы, кастрировали, а также использовали электрический ток и раскаленные паяльники. "Один из пострадавших был очевидцем расстрела боевиками под командованием Безлера более 30 пленных во дворе Горловского горотдела внутренних дел. Подчиненные Безлера, боевики кадыровцы каждый вечер выстраивали пленных и расстреливали каждого пятого. Пленных под угрозой расстрела заставляли ходить по заминированном полю, в результате чего на минах погибли десятки человек. Они подвешивали пленных и заживо снимали с них кожу, заставляя при этом других пленных за этим наблюдать, а потом расчленять и упаковывать в полиэтиленовые мешки тела замученных пленных", - сказал прокурор.
Прив'язаний до машини з вирізаним серцем на світлині - Мірошніченко Олексій, боєць батальйону "Донбас" на псевдо "Федір"!
Наш боєць загинув 23 травня 2014 року, в бою з російськими окупантами у селищі Карлівка, Донецької області. Після бою, московські покидьки, прив'язали тіло Олексія до вантажівки, перед тим вирізавши серце і так тягали його цілий день...
Где были и есть эти уроды из Аmnesty International.
Смерть российским оккупантам, да будет уничтожена россия!!!