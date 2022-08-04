Резніков про звинувачення Amnesty International: Сумнів у праві українців чинити опір діям РФ - це збочення

Міністр оборони Олексій Резніков відповів на звинувачення організації Аmnesty International в нібито порушенні ЗСУ правил війни.

За словами міністра єдина причина, чому сотні тисяч українців досі живі - це самовіддані героїчні дії Сил Оборони України.

"Це доводять факти просто звірячого поводження російських окупантів:



- росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної;

- росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених;

- росіяни масово гвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе;

- росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу.

Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували", - зазначив Резніков.

Спроби урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет, вважає міністр.

"Україна - правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі - юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання. Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших захисників. Це я як юрист говорю", - підсумував він.

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International займається "створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні".

