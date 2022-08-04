УКР
Резніков про звинувачення Amnesty International: Сумнів у праві українців чинити опір діям РФ - це збочення

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков відповів на звинувачення організації Аmnesty International в нібито порушенні ЗСУ правил війни.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра єдина причина, чому сотні тисяч українців досі живі - це самовіддані героїчні дії Сил Оборони України.

"Це доводять факти просто звірячого поводження російських окупантів:

- росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної;
- росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених;
- росіяни масово гвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе;
- росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу.

Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували", - зазначив Резніков.

Читайте також: Резніков після розмови з Остіном: "Міністр оборони США повернувся з хорошими новинами"

Спроби урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет, вважає міністр.

"Україна - правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі - юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання. Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших захисників. Це я як юрист говорю", - підсумував він.

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International займається "створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні".

Також читайте: Міноборони відповіло на звинувачення Amnesty International: Треба вимагати зупинити агресію РФ

Amnesty International (100) Резніков Олексій (1451)
Топ коментарі
+28
Идет отечественная война а нас еще всякая гнида будет упрекать что мы защищаемся. У кремлевской Орды видно дела совсем плохо идут раз уже пустил на нас в атаку своих кремлевских гнид, которые продавливают *перемирие*
показати весь коментар
04.08.2022 17:15 Відповісти
+25
Надо их контору в Украине просто ЗАКРЫТЬ, как пособников страны - террориста
показати весь коментар
04.08.2022 17:18 Відповісти
+24
Резнікову та українській владі-потрібно взагалі припинити виправдовуватисть та щось доводити усякому лайну...
показати весь коментар
04.08.2022 17:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
отечественная - это гражданская?
показати весь коментар
04.08.2022 18:07 Відповісти
Ні, ВІТЧИЗНЯНА це коли ти воюєш з загарбниками ( рашка), громадянська - коли війна йде між громадянами однієї країни, що не про нашу Вітчизняну війну проти рашки і її загарбників
показати весь коментар
04.08.2022 18:14 Відповісти
І тихо робити свою справу, ЗСУ відвойовувати територію.
показати весь коментар
04.08.2022 17:24 Відповісти
Ну а де наші правові інстанції? Думаю потрібно подати до Міжнародного суду на цю "організацію" з якої "стирчать" проросійські вуха! і виставити їм багатомільйонні виплати державі Україні, можливо тоді вони "прозріють"? Подати свідчення, факти звірств рашистів на нашій землі, знищення українських міст та селищ, катування, грабежі!!! в кінці то кінців організувати їм "екскурсії" по розбомбленим містам, показати звірине лице "руського міра" !!! Дипломати не проїдайде задаром свій хліб ! Активніше розказуйте правду про війну рашистів з Україною! ви ще повністю не відкрили другий фронт на світовій арені!!! є ще країни що не "відають", що в центрі Європи ведеться така жахлива війна, яку розв'язала росія!!!! Дійте, не підтирайте "соплі"!!!
показати весь коментар
04.08.2022 17:39 Відповісти
Yes
показати весь коментар
04.08.2022 18:12 Відповісти
Не просто закрити, а судити як колись судили пособників гітлера.
показати весь коментар
04.08.2022 18:34 Відповісти
Керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що її команда зробила все, щоб звіт про ЗСУ не було оприлюднено https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8?src=hashtag_click #новини https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #війна https://twitter.com/hashtag/liga?src=hashtag_click #liga

І її - не послухалися ... , а можливо і послали : "не заваджай нам заробляти гроші"
показати весь коментар
05.08.2022 01:08 Відповісти
Тут на формі скептично запитували, чому важливо прийняти резолюцію, що ***** і касапи є спонсорами терористів (якщо, власне, не терористами).
А тому і потрібно, щоб припинилось фінансування kacanaми таких штибу міжнародних організацій, як оця Аmnesty International. Адже публічне отримання коштів від спонсорів терористів, чи від самих терористів ставить хрест на легітимності таких установ
показати весь коментар
04.08.2022 17:19 Відповісти
fucking bleeding heart liberal scum.
показати весь коментар
04.08.2022 17:19 Відповісти
Олексій Резніков - все правильно сказано, не давайте спуску Amnesty International. Пусть виправдовуються.
показати весь коментар
04.08.2022 17:19 Відповісти
Дійсно є правила ВІЙНИ, але якщо агресор взагалі не називає це війною, які можуть бути питання?
показати весь коментар
04.08.2022 17:23 Відповісти
Нет правил войны, так как их никто не соблюдает. Будь во Франции война, то глава Амнести хвалила бы бравых французских солдат, которые там будут убивать кого угодно. Просто это не её война. Французы те еще "моралисты", достаточно вспомнить их любимую французскую революцию, чей главный символ голова графини в руки мятежника.
показати весь коментар
04.08.2022 17:25 Відповісти
Амнести просто в данном случае транслирует русскую пропаганду.
показати весь коментар
04.08.2022 17:23 Відповісти
Это одна из тех либеральных организаций, у которой "сердце кровоточит" за ВСЕХ. В одной фразе a bleeding heart liberal может пожалеть убитого русским Украинского ребенка и русского,который в процессе того убийства поранил себе пальчик.
показати весь коментар
04.08.2022 17:28 Відповісти
Ничего их не беспокоит. Они просто хотят винить всех. Тоесть, как раз наоборот.
показати весь коментар
04.08.2022 17:32 Відповісти
Первое что Россия начала делать это говорить что нельзя показывать их трупы - их трупы перестали показывать.
Потом еще что-то. Я не помню как это завершилось, но была какая-то кампания в мае-июне.
Теперь вот это.

Цель России с помощью этих "правозащитников" обезоружить Украину и её возможность повлиять на войну.
показати весь коментар
04.08.2022 17:27 Відповісти
Это именно та самая слабость Запада на которую рассчитывает Путин. Путин знает что часть элит Запада аморальны - они верят что всё не так однозначно. Пример та же грузинская война, где Путин убедил отчет правозащитников написать, что по мнению там жителей "грузины обстреливали их село". И все схавали. Вот тут то же самое. Правозащитники должны работать на Россию, так как они аморальны.
показати весь коментар
04.08.2022 17:31 Відповісти
інформацію про українських військових у школах і лікарнях Амнести інтернешнл отримує напрямму від рашистських генералів після того, як ті рашисти закидують бомбами і ракетами ті самі школи і лікарні. Дуже зручно (рашистам), а амнесті просто проститутки. Взагалі якийсь міжнародний судовий позов не завадив би. Цих плядей треба виводити на чисту воду
показати весь коментар
04.08.2022 17:29 Відповісти
Такі заяви міністрів це Ганьба. Пролізло бидло невиховане у владу й ганьбить Україну.
показати весь коментар
04.08.2022 17:31 Відповісти
да пошлите нафиг это продажную организацию она даже ответа не стоит проститутки за деньги раши а за их преступления без границ язык из жопы не вынимают
показати весь коментар
04.08.2022 17:33 Відповісти
Тотальнии пресінг Амнесті
показати весь коментар
04.08.2022 17:36 Відповісти
Amnesty International, а хто запитатися в них забув? Видворити і не коментувати. Думку ватних прихлєбатєлей не цікавить.
показати весь коментар
04.08.2022 17:41 Відповісти
А що вони там говорили з приводу Бучі, Гостомеля, Макарова? Чого туди з них ніхто не поїхав і не подивився?
показати весь коментар
04.08.2022 17:43 Відповісти
Аmnesty International - організація із збоченими принципами гуманності. Організація, що старанно, із лупою у руках, вишукує хоч якісь порушення правил оборони з боку жертви, яку на її очах катують
показати весь коментар
04.08.2022 17:50 Відповісти
Україна, як потерпіла сторона, має право на все, що вважає потрібним. Агресор позбавляється при тому будь яких прав.
показати весь коментар
04.08.2022 17:53 Відповісти
Ще одна "консерва" засмерділа слідом за Шредером.
показати весь коментар
04.08.2022 17:59 Відповісти
Вся ця контора - збоченці.
показати весь коментар
04.08.2022 18:01 Відповісти
масові вбивства кацапами українців і використання москалями забороненої зброї то значить норм,

якщо є один шлях вижити і порушити закон чи бути вбитим, що б вони обрали?
показати весь коментар
04.08.2022 18:03 Відповісти
Nika Melkozerova

@NikaMelkozerova

·

https://twitter.com/NikaMelkozerova/status/1555181300339953665 1 ч

Amnesty International is a disgrace. "She was raped because she wore a shirt skirt and that way she endangered herself and provoked a rapist" logic. By publishing the disgraceful accusation, you just validated ALL future bombings of schools, hospitals ( using your logic on you)

Amnesty International - это позор. «Ее изнасиловали, потому что она носила юбку-рубашку и таким образом подвергала себя опасности и провоцировала логику насильника». Опубликовав позорное обвинение, вы только что подтвердили ВСЕ будущие взрывы школ, больниц (используя вашу логику на вас)
показати весь коментар
04.08.2022 18:03 Відповісти
це не amnesty international, а Иванушки International
показати весь коментар
04.08.2022 18:05 Відповісти
Что эти поцы выпустят этот доклад ,зекрыс предупреждали ещё около месяца назад -вместо того ,чтоб быть подготовленными ,как минимум,они тчетно старались сбить Порошенко рейтинг

...теперь слушаем зелёные никчемные вопли(
показати весь коментар
04.08.2022 18:06 Відповісти
Нагадайте їм. цим відео

https://www.facebook.com/groups/165760013957695/permalink/1306981246502227/
показати весь коментар
04.08.2022 18:11 Відповісти
Кацапські в ійська на нашій землі. тому відповідь одна наші війська зараз вимушенізнаходиться там, де вони є і робить те ,що треба і якби не загарбник вони були б у казармах, а сотні тисяч бійців у своїх сімях, Така ж відповіть і всим тим ,хто каже: ето же наши попали, ось туди ,сюди , Та не попали, якби не війна.
показати весь коментар
04.08.2022 18:16 Відповісти
В феврале 2018 остановилось сердце патриота Украины Александра Хомченко родом из Донецка.
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел." "Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор.
" Сам Безлер и его подельники простреливали ноги, ломали молотками кости, душили, снимали скальпы, кастрировали, а также использовали электрический ток и раскаленные паяльники. "Один из пострадавших был очевидцем расстрела боевиками под командованием Безлера более 30 пленных во дворе Горловского горотдела внутренних дел. Подчиненные Безлера, боевики кадыровцы каждый вечер выстраивали пленных и расстреливали каждого пятого. Пленных под угрозой расстрела заставляли ходить по заминированном полю, в результате чего на минах погибли десятки человек. Они подвешивали пленных и заживо снимали с них кожу, заставляя при этом других пленных за этим наблюдать, а потом расчленять и упаковывать в полиэтиленовые мешки тела замученных пленных", - сказал прокурор.

Прив'язаний до машини з вирізаним серцем на світлині - Мірошніченко Олексій, боєць батальйону "Донбас" на псевдо "Федір"!

Наш боєць загинув 23 травня 2014 року, в бою з російськими окупантами у селищі Карлівка, Донецької області. Після бою, московські покидьки, прив'язали тіло Олексія до вантажівки, перед тим вирізавши серце і так тягали його цілий день...

Где были и есть эти уроды из Аmnesty International.

Смерть российским оккупантам, да будет уничтожена россия!!!
показати весь коментар
04.08.2022 18:16 Відповісти
Відповідь одна ,Наші війська там ,де потрібно і якби не загарбник то збройні сили булиб у казармах ,а сотні тисяч захисників по своїх домівках. Така ж відповідь і тим хто каже -ето ж наші- попали туди ,попали сюди, Ніхто б нікуди не попав,якби ворог не прийшов з війною.
показати весь коментар
04.08.2022 18:22 Відповісти
Це продажна організація ліберастів
показати весь коментар
04.08.2022 18:30 Відповісти
Збочення - це "зелена" команда, яка допустила такий ляп. Чому не працювали з цією організацією і не довели правду? Немає коли, бо ганяємося за Порошенко? Проводили "комбінації" по фальшуванню якихось там ніби "ботоферм", відіків з Польщі про приховування від армії бронетранспортерів паном Порошенко для зебілів? Кого ви навибирали 73%? В країні війна і дуже серйозний ворог, а вони борються за вибори і головна їх мета не перемога, а знищення політичного конкурента.
показати весь коментар
04.08.2022 18:36 Відповісти
Для сторони, супроти якої ведется насилля чи збройний напад не може бути якихось рамок, всі засоби законні коли особа чи країна захищає себе, а от нападник повинен вести свою війну по правилам. На прикладі особистой , особ , Верховний суд постановив, своїми словами скажу, що коли до вас проникли в дім один бандит чи більше, чи напали на вас декілька бандитів, то що з ними не зробите, то все буде правильно, і поняття про межі необхідної самооборони немає
показати весь коментар
04.08.2022 19:44 Відповісти
Чи варто звертати увагу на якихось збоченців?!
показати весь коментар
04.08.2022 20:21 Відповісти
Не треба перед сосками промосковським взагалі говорити! правильно за кожного вбитого українця вбивати трьох кацапів - виходячи із пропорції населення.
показати весь коментар
04.08.2022 21:40 Відповісти
 
 