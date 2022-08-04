Це чергове масове вбивство українських громадян, яке побачив цілий світ: Костін про обстріл Торецька

Генеральний прокурор засудив обстріл росіянами зупинки громадського транспорту в Торецьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За словами генерального прокурора Андрія Костіна, масове вбивство цивільних громадян у Торецьку 4 серпня на зупинках громадського транспорту – це чергове кричуще порушення державою-агресором Женевської конвенції.

"Росія вкотре показує світу своє справжнє обличчя, демонструючи зневагу до цінності людського життя та норм міжнародного гуманітарного права. Це черговий доказ, який буде ретельно зафіксований українськими прокурорами для відновлення правосуддя", - заявив Костін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни з артилерії обстріляли зупинку у Торецьку. 8 людей загинуло. 4 поранено, серед них 3 дитини, - Донецька ОВА. ФОТО

За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування, процесуальне керівництво у якому здійснює Донецька обласна прокуратура. Дії військових країни-агресора кваліфіковано за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

"За попередніми даними, у мирних громадян стріляли з мінометів. Вісім нових смертей. П’ятеро поранених, серед яких троє дітей. Це чергове масове вбивство українських громадян, яке побачив цілий світ. Наша задача – встановити та притягнути до відповідальності кожного: від вищого керівництва, яке дало наказ, до безпосереднього виконавця", - наголосив генпрокурор.

Також читайте: Полонених в Оленівці могли вбити за допомогою термобаричної зброї: до справи залучили міжнародних експертів, - Костін