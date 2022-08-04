УКР
Це чергове масове вбивство українських громадян, яке побачив цілий світ: Костін про обстріл Торецька

костін

Генеральний прокурор засудив обстріл росіянами зупинки громадського транспорту в Торецьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За словами генерального прокурора Андрія Костіна, масове вбивство цивільних громадян у Торецьку 4 серпня на зупинках громадського транспорту – це чергове кричуще порушення державою-агресором Женевської конвенції.

"Росія вкотре показує світу своє справжнє обличчя, демонструючи зневагу до цінності людського життя та норм міжнародного гуманітарного права. Це черговий доказ, який буде ретельно зафіксований українськими прокурорами для відновлення правосуддя", - заявив Костін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни з артилерії обстріляли зупинку у Торецьку. 8 людей загинуло. 4 поранено, серед них 3 дитини, - Донецька ОВА. ФОТО

За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування, процесуальне керівництво у якому здійснює Донецька обласна прокуратура. Дії військових країни-агресора кваліфіковано за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

"За попередніми даними, у мирних громадян стріляли з мінометів. Вісім нових смертей. П’ятеро поранених, серед яких троє дітей. Це чергове масове вбивство українських громадян, яке побачив цілий світ. Наша задача – встановити та притягнути до відповідальності кожного: від вищого керівництва, яке дало наказ, до безпосереднього виконавця", - наголосив генпрокурор.

Також читайте: Полонених в Оленівці могли вбити за допомогою термобаричної зброї: до справи залучили міжнародних експертів, - Костін

Що у вашому розумінні контролювати - це розганяти людей, чи що? А де їм на транспорт сідати?
показати весь коментар
04.08.2022 17:51 Відповісти
+2
яка грозна заява,а якогось крутого поца за жо хапнуть щось жим жим.просто ніхто і звать ніяк,призначений єрмаком,краще б біля хати бур"ян вирвав
показати весь коментар
04.08.2022 17:55 Відповісти
+2
Сотні тисяч "доблесних правоохоронців" ладні розслідувати будь що в тилу роками... Толку з цього нуль зате ситно і безпечно. У нас в Подільському районі Києва участковий кришує дрібний кримінал, бере хабарі "за вирішення питань" і його морда цього Циса з кожним роком стає товщою. І навіть дитині зрозуміло що діє він з благословіння начальства. Уже й майора отримав...
показати весь коментар
04.08.2022 18:15 Відповісти
Хіба не можна поліції контролювати зупинки,розумію,що зупинок багато,але і поліція не зайнята . Скупчення це шлях до ризику. Бережіть людей
показати весь коментар
04.08.2022 17:46 Відповісти
Що у вашому розумінні контролювати - це розганяти людей, чи що? А де їм на транспорт сідати?
показати весь коментар
04.08.2022 17:51 Відповісти
Так уже було пояснення не збиратись в кучі після таких обстрілів. Ви не пишіть про транспорт і тд. Ви війну як війну приймайте,тим паче в прифронтовій зоні
показати весь коментар
04.08.2022 19:10 Відповісти
Дуже сильно сказано. Є над чим задуматись https://m.youtube.com/watch?v=jvyjQjREg_0
показати весь коментар
04.08.2022 17:51 Відповісти
Є дві речі що цікавить від України світ, це не дай бог щоб ми або росіяни не підірвали наші атомні реактори і щоб ми продавали зерно, навіть якщо росіяни вб'ють всіх українців на це світу буде глибоко насрати, таке вже було не раз...
показати весь коментар
04.08.2022 18:05 Відповісти
всьому світу якось пойух на страждання та смерті українців. вони швидко реагують тільки коли пахне баблом(зерновий коридор) нам їх озабоченість до одного місця, хай краще дають побільше та побистріше пушок та хімарсів бо кацапи нас всіх повбивають
показати весь коментар
04.08.2022 17:53 Відповісти
яка грозна заява,а якогось крутого поца за жо хапнуть щось жим жим.просто ніхто і звать ніяк,призначений єрмаком,краще б біля хати бур"ян вирвав
показати весь коментар
04.08.2022 17:55 Відповісти
А що тут такого, це ж законний військовий обєкт - amnesty international
показати весь коментар
04.08.2022 18:03 Відповісти
Сотні тисяч "доблесних правоохоронців" ладні розслідувати будь що в тилу роками... Толку з цього нуль зате ситно і безпечно. У нас в Подільському районі Києва участковий кришує дрібний кримінал, бере хабарі "за вирішення питань" і його морда цього Циса з кожним роком стає товщою. І навіть дитині зрозуміло що діє він з благословіння начальства. Уже й майора отримав...
показати весь коментар
04.08.2022 18:15 Відповісти
Наверное по версии Аmnesty international, за остановкой где то прятались ЗСУ и склад вооружения?
показати весь коментар
04.08.2022 18:24 Відповісти
 
 