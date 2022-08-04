Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гвінеї-Бісау Ембало: Україна готова виступити гарантом продовольчої безпеки

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гвінеї-Бісау. Привітав лідера Гвінеї-Бісау з обранням головою ЕКОВАС. Обговорили підтримку України, зокрема в міжнародних організаціях. Наголосив на готовності України виступити гарантом продовольчої безпеки в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Україна працює над зниженням впливу Москви на країни Африки, - спецпредставник Субх