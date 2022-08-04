Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гвінеї-Бісау Ембало: Україна готова виступити гарантом продовольчої безпеки
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гвінеї-Бісау. Привітав лідера Гвінеї-Бісау з обранням головою ЕКОВАС. Обговорили підтримку України, зокрема в міжнародних організаціях. Наголосив на готовності України виступити гарантом продовольчої безпеки в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+48 Сум
показати весь коментар04.08.2022 18:16 Відповісти Посилання
+45 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар04.08.2022 18:17 Відповісти Посилання
+21 ПП Уксусов
показати весь коментар04.08.2022 18:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
борців за незалежністьАмількара Кабрала, його брата, і "братську допомогу" від срср і куби.
Та, що там історія - це ж зеленський створив світ!
Тьфу, першопроходець мені знайшовся!
...а також може покрити їм всі дороги асфальтом..
-резко осуждаю, кому-то, что-то, гарантировать в такой ситуации (кроме Украины)....
Адрес b.p.1148, Rue de l'Aéroport, Ngor Almadies, Dakar
Номер телефона +22 133 868 13 56
Номер горячей линии +22177 4745563
E-mail [email protected]
Режим поездок для граждан Украины
Режим въезда: Визовый
Визы для граждан Украины оформляет посольство Гвинеи в РФ, адрес: 119034, г. Москва, Пречистинка, 35 дом. 3, тел. 499 238-10-85
Малорос гундосый...
********
Гвінея, і Гвінея-Бісау, - це різні країни, хоча й сусідні. А ще є Екваторіальна Гвінея, Папуа-Нова Гвінея та Гвіана.
З незвички можна заплутатися. )))
Ось дивіться, - Гвінея-Бісау між Сенегалом і Гвінеєю.
Теперь оно, падло, от имени Украины кому-то что-то гарантирует... ППЦ %ЛЯТЬ!!!
Дайте ему селёдки! (
Може народ у Гвінеї і не знає про існування Верховного клоуна, але президент має ж знати про це тріпло.
То якого біса ми повинні вирішувати продовольчу кризу, а не лідери по продажу свого та крадівництву нашого зерна?