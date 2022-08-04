УКР
Новини Війна
3 923 82

Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гвінеї-Бісау Ембало: Україна готова виступити гарантом продовольчої безпеки

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гвінеї-Бісау. Привітав лідера Гвінеї-Бісау з обранням головою ЕКОВАС. Обговорили підтримку України, зокрема в міжнародних організаціях. Наголосив на готовності України виступити гарантом продовольчої безпеки в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Україна працює над зниженням впливу Москви на країни Африки, - спецпредставник Субх

Автор: 

Африка (317) Зеленський Володимир (25217) продовольство (339)
Топ коментарі
+48
театр абсурду...
показати весь коментар
04.08.2022 18:16 Відповісти
+45
Ты лучше о ВСУ заботься, о азовцах, а не об Гвинее. Не умрут.
показати весь коментар
04.08.2022 18:17 Відповісти
+21
У Боневтіка ембало теж нівроку...
показати весь коментар
04.08.2022 18:34 Відповісти
театр абсурду...
показати весь коментар
04.08.2022 18:16 Відповісти
Та той ембала - такий самий, як зеля. В лютому 2022 р. його посіпаки розгромили єдину в країні радіостанцію, яка критикувала його режим.
показати весь коментар
04.08.2022 19:30 Відповісти
ну, яке йшло, таке і ємбало.
показати весь коментар
05.08.2022 01:23 Відповісти
Взагалі, це дуже правильно вибудовувати зв'язки з великою кількістю далеких країн, які раніше навіть не розуміли, що собою являє Україна.
показати весь коментар
04.08.2022 18:17 Відповісти
Ну так, безвіз з гватемалою - це те, що нам так необхідно зараз! куди там безвізу з ЄС!
показати весь коментар
04.08.2022 18:43 Відповісти
до речі , дурнику, ти знаєш , хто підготував угоду про асоціацію з ЄС? і так, будучи міністром в уряді януковича, бо в програмі "Партії регіонів " євроінтеграція була записана як прірітет! але тобі , недоумку, це звичайно ж невідомо!
показати весь коментар
04.08.2022 21:27 Відповісти
Краще за все було б, якби вони не розуміли і не передавали далі, що таке Україна при зеленському. А ще краще було б, якби самі взялись саджати, вирощувати і збирати те, що потрібно було б їм для "продовольчої безпеки"
показати весь коментар
04.08.2022 19:00 Відповісти
Мабуть нас тепер повинна розпирати гордість-це не шо небудь а Гвінея-Бесау...
показати весь коментар
04.08.2022 18:17 Відповісти
Щодо країн регіону - найкраще уявлення вам дасть книга Грема Гріна Graham Greene 'The Heart of the Matter'. Там описано життя в Британській Західній Африці під час Другої світової війни. Судячи з того, що їх турбує "продовольча безпека", незалежність від британців їм не допомогла, а навпаки.
показати весь коментар
04.08.2022 19:08 Відповісти
Португальців (виправлення). Старші люди паі'ятають про терористів борців за незалежність Амількара Кабрала, його брата, і "братську допомогу" від срср і куби.
показати весь коментар
04.08.2022 20:10 Відповісти
Ты лучше о ВСУ заботься, о азовцах, а не об Гвинее. Не умрут.
показати весь коментар
04.08.2022 18:17 Відповісти
про азовців воно вже разом з дЄрмаком "подбало"
показати весь коментар
04.08.2022 18:51 Відповісти
то Красний крєст і оон вінавати!
показати весь коментар
04.08.2022 21:29 Відповісти
І, ясна річ, Порошенко. 🙂
показати весь коментар
04.08.2022 23:02 Відповісти
Не об Гвінєє, а об Бісау
показати весь коментар
04.08.2022 23:19 Відповісти
Шо?Ембало?Це не обдрук?
показати весь коментар
04.08.2022 18:18 Відповісти
У Боневтіка ембало теж нівроку...
показати весь коментар
04.08.2022 18:34 Відповісти
У Кошевого більше.
показати весь коментар
04.08.2022 18:46 Відповісти
Так той і на зріст більший
показати весь коментар
04.08.2022 19:05 Відповісти
Шо то не понимаю, на что Президент тратит время?...
показати весь коментар
04.08.2022 18:19 Відповісти
Це ж краше ніж фотосесія.
показати весь коментар
04.08.2022 20:01 Відповісти
Перемога це чи зрада?))
показати весь коментар
04.08.2022 18:20 Відповісти
Это дырка от бублика
показати весь коментар
04.08.2022 18:25 Відповісти
Схоже на куйню на паличці
показати весь коментар
04.08.2022 18:27 Відповісти
на г...но на паличці!
показати весь коментар
04.08.2022 18:44 Відповісти
Нам зброя потрібна від провідних країн світу а не твої розмови з папуа нова гвінея.**** кому цікаві дешеві розмови,в такий складний час.Займись обороною країни а не зерном і вивозом кукурудзи..
показати весь коментар
04.08.2022 18:23 Відповісти
Крім того, що ****.ти, воно ні на що не здатне.
показати весь коментар
04.08.2022 23:04 Відповісти
Главное, чтобы ни одно черное эмбало не потеряло в ширине!
показати весь коментар
04.08.2022 18:26 Відповісти
**** на раялі грав? Ні? Розмова не защітуїцця!
показати весь коментар
04.08.2022 18:26 Відповісти
Всім вже й так відомо до зеленського історії взагалі не було!
Та, що там історія - це ж зеленський створив світ!

Тьфу, першопроходець мені знайшовся!
показати весь коментар
04.08.2022 18:26 Відповісти
Гвінеї без сала?
показати весь коментар
04.08.2022 18:26 Відповісти
Да-а - це, безперечно, вкрай необхідно. І саме зараз.
показати весь коментар
04.08.2022 18:27 Відповісти
Він їм гарантує продовольчу безпеку втративши 25% посівної площі, дивний чел...)))
показати весь коментар
04.08.2022 18:27 Відповісти
а що йому вартує нап...діти черговий раз?
показати весь коментар
04.08.2022 18:45 Відповісти
73% ещё более дивные чем он...(
показати весь коментар
04.08.2022 21:01 Відповісти
Ні зуя собі, це - прорив...
показати весь коментар
04.08.2022 18:29 Відповісти
Занадно багато торгує своїм ембалом! А його лєнка шириною ніг, замінює широту душі!
показати весь коментар
04.08.2022 18:31 Відповісти
Українi цей "гарант" вже нагарантував... Тепер до Африки догарантувався. Чи йому в офiсi його дружбана-єрьмака папуасiв не хватає? так просто iнфо-шум, мабуть щось важливе крадуть...
показати весь коментар
04.08.2022 18:32 Відповісти
Там обидва "Ембало".
показати весь коментар
04.08.2022 18:36 Відповісти
Ембалы
показати весь коментар
04.08.2022 18:56 Відповісти
Україна готова виступити гарантом продовольчої безпеки Джерело:

...а також може покрити їм всі дороги асфальтом..
показати весь коментар
04.08.2022 18:36 Відповісти
Каким ещё гарантом???? Нужно для начала стать гарантом в Украине. Потом можно рискнуть где-то и в "Патрисо-Лумумбии"(хрен знает где...). И то, если скучно будет от процветания. Что называется от делать нехрен....

-резко осуждаю, кому-то, что-то, гарантировать в такой ситуации (кроме Украины)....
показати весь коментар
04.08.2022 18:38 Відповісти
ХА!Ох и ЕмБАЛО!!!)))
показати весь коментар
04.08.2022 18:39 Відповісти
Малорос гундосый...
показати весь коментар
04.08.2022 18:39 Відповісти
********
Гвінея, і Гвінея-Бісау, - це різні країни, хоча й сусідні. А ще є Екваторіальна Гвінея, Папуа-Нова Гвінея та Гвіана.
З незвички можна заплутатися. )))
Ось дивіться, - Гвінея-Бісау між Сенегалом і Гвінеєю.

показати весь коментар
04.08.2022 18:54 Відповісти
+ . А ще є "Гвінєю, єслі довєзьотє за дваццать мінут!"
показати весь коментар
04.08.2022 23:21 Відповісти
Хто цьому дурню готове ті звернення?
показати весь коментар
04.08.2022 23:06 Відповісти
Я его ход мысли так понимаю. Этот звонок для своих граждан покажет, что обстановка не такая уж и плохая, а с другой стороны в случае чего в Гвинее Бисао можно надёжно заныкаться и никто не найдёт. Деревеньку на берегу океана купить и забыть об той Украине как о страшном сне..
показати весь коментар
04.08.2022 19:05 Відповісти
твої думки та до Бога в уши. тільки оце зараз.
показати весь коментар
04.08.2022 20:46 Відповісти
куда?! лук'янівське СІЗО йому, а не Гвінея-Біссау.
показати весь коментар
04.08.2022 21:40 Відповісти
Крошка Цахес уже проотвечался всем - и где только можно.

Теперь оно, падло, от имени Украины кому-то что-то гарантирует... ППЦ %ЛЯТЬ!!!

Дайте ему селёдки! (
показати весь коментар
04.08.2022 19:13 Відповісти
Він їсть скумбрію по вісім
показати весь коментар
04.08.2022 20:05 Відповісти
Панове, а ведь это, по большому счету, и есть уровень нашего лицедея!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
04.08.2022 19:14 Відповісти
Добре , нехай Україна виступає гарантом . Але не задарма - нам потрібні луки , списи , бумеранги та там-тами .
показати весь коментар
04.08.2022 19:15 Відповісти
Гвінея "безсала" таки серьозна держава,та дружні стосунки з ними от саме зараз,нам допоможут у війні з цапами.
показати весь коментар
04.08.2022 19:20 Відповісти
Нехай ! Його там скоріше з'їдять, йкщо він обіцянки не виповнить.
показати весь коментар
04.08.2022 19:22 Відповісти
Україні краще дружить з Конго.

показати весь коментар
04.08.2022 19:38 Відповісти
ЕЩЕ С ПАПУАСАМИ ЛЮДОЕДАМИ О ЧЕМ ДОСТИЖЕНИЕ НАМ НЕ ПОНЯТЬ А ВОТ ГЛАШАТЕЛИ С ОПИ ЄТО РАЗДУЛИ ДО СЛОНА
показати весь коментар
04.08.2022 19:25 Відповісти
Думай про українську продовольчу безпеку, гарантувальник кукурудзяний.
показати весь коментар
04.08.2022 19:38 Відповісти
Бедный Эмбало, он неделю будет переваривать тот бред который услышал от Оманского бениного, Нарко-Осла.
показати весь коментар
04.08.2022 19:52 Відповісти
президент нашої країни балакає з ЛІДЕРОМ іншої країни..все правильно зрозумів?
показати весь коментар
04.08.2022 19:53 Відповісти
Ти (Зєля) спочатку стань гарантом безпеки своєї країни, а потім комусь гарантуй безпеку.
Може народ у Гвінеї і не знає про існування Верховного клоуна, але президент має ж знати про це тріпло.
показати весь коментар
04.08.2022 19:53 Відповісти
лідер нації.............
показати весь коментар
04.08.2022 20:05 Відповісти
ЛІДОР! попрошу не плутати)))
показати весь коментар
04.08.2022 23:27 Відповісти
главное, набрать на страну побольше обязательств. московитов нам мало, теперь нас и негры будут раскорячивать. 73%, дебилы, смотрите, что вы натворили!
показати весь коментар
04.08.2022 20:09 Відповісти
Давай краще про мільйон ботів Порошенка. Хоч тепер люди знають що в Україні мінімум мільйон нормальних людей.
показати весь коментар
04.08.2022 20:33 Відповісти
А Гвінея готова виступити гарантом недоторканості України...
показати весь коментар
04.08.2022 20:46 Відповісти
Помню когда-то в конце 90-х наш пароход зафрахтовали ООН для голодающего тогда Судана! Загрузились в Канаде 38 тысяч тонн зерна и поехали! В общем месяц дрейфа на рейде Порт Судана (нах это зерно никому не нужно было, как мы поняли) и потом 1.5 месяца выгрузки (тоже голодающих никто не спешил кормить!!!!
показати весь коментар
04.08.2022 21:07 Відповісти
Бо головне на нагодувати а зробити яскравий двіж, і відосікі, і фоточки
показати весь коментар
04.08.2022 22:25 Відповісти
Гвінейці! Якщо Зєля гарантує продовольчу безпеку, значить садіть більше арахісу, картоплі і ростіть свиней і курей.
показати весь коментар
04.08.2022 21:28 Відповісти
Мабуть, має на меті підседіти Гутаереша.
показати весь коментар
04.08.2022 23:12 Відповісти
Яке видатне...
показати весь коментар
05.08.2022 00:13 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 00:57 Відповісти
Взагалі-то, якщо я не помиляюсь, то терораша була на першому місці у світі по експорту зерна.

То якого біса ми повинні вирішувати продовольчу кризу, а не лідери по продажу свого та крадівництву нашого зерна?
показати весь коментар
05.08.2022 01:32 Відповісти
А Зе якою мовою двосторонньо размовляло? Гарантує не покладая язика Брехло
показати весь коментар
05.08.2022 05:43 Відповісти
****ь - мне реально страшно за Украину!
показати весь коментар
05.08.2022 09:27 Відповісти
Судя по последним заявам Главкома в ОП завезли шо-то действительно хорошо-забористое! Наверное перед парадом ко Дню Независимости постарались...
показати весь коментар
05.08.2022 09:33 Відповісти
Сьогодні приперся в Україну передати Zе пропозицію ***** про переговори...
показати весь коментар
26.10.2022 19:33 Відповісти
 
 